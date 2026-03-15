Temas del día de Internacional del domingo 15 de marzo (19:00 horas)

5 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Beirut/Jerusalén/Washington – La guerra en Oriente Medio ya está en su tercera semana con ataques cruzados de EE.UU, Israel e Irán y la intensificación de la ofensiva israelí en Líbano, sin que se vislumbre el fin del conflicto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Una semana después de su elección como líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí aún no ha hecho una aparición pública ni ha emitido un vídeo en medio de las especulaciones sobre su salud, mientras la República Islámica continúa bajo los bombardeos de Estados Unidos e Israel. (Texto) (Foto)

– Israel negó este domingo escasez de interceptores de defensa aérea y prometió continuar la ofensiva contra Irán hasta eliminar «amenazas existenciales».

– La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido ‘Sejil’ en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel.

– La ofensiva aérea israelí contra el Líbano continúa con fuerza a punto de cumplirse dos semanas de los primeros bombardeos, entre temores de que se pueda sumar Una invasión terrestre a gran escala. (Texto) (Foto)

– En la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, resuena el sonido de los bombardeos que azotan las aldeas de los alrededores, y la destrucción causada por los primeros ataques se acumula en las calles, pero muchos vecinos aún se resisten a acatar las órdenes de evacuación de Israel.(crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar Irán hace dos semanas amenaza con extender sus consecuencias más allá de la agitación económica mundial y la inestabilidad de los mercados y convertirse en un bumerán político hacia el inquilino de la Casa Blanca, cuya popularidad cae al ritmo que aumenta el precio de la gasolina a pocos meses de las elecciones de medio mandato. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Fuerzas israelíes mataron a cuatro miembros de una misma familia (padre, madre y dos niños de 5 y 7 años) al abrir fuego contra su coche en la zona de Tamún, en el norte de Cisjordania, donde además se intensifican los ataques de colonos judíos contra la población palestina.

(Se ha pasado crónica del entierro)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Israel mató este domingo a cuatro palestinos en un ataque aéreo en el centro de Gaza, el padre, la madre embarazada, y un hijo, y otro niño, según el Hospital Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah.

– El Ejército israelí mató a un director de la Policía gazatí y a otros siete agentes y personal policial en un ataque este domingo a un vehículo policial en el centro de la Franja de Gaza.

FRANCIA ELECCIONES

París – Los franceses votan en la primera vuelta de las elecciones municipales. En París la victoria se disputa entre la coalición de izquierdas y ecologista encabezada por el socialista Emmanuel Grégoire y la candidata de la derecha, la exministra de Cultura Rachida Dati. La participación se elevó al 48,9 % a media tarde, unos diez puntos más que el 38,77 % registrado para entonces en 2020.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

KAZAJISTÁN CONSTITUCIÓN

Moscú – Los kazajos votaron en un histórico referéndum constitucional que busca conceder más facultades al nuevo Parlamento unicameral, pero que sus críticos consideran que reforzará el poder del presidente de la mayor república centroasiática.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ECUADOR CRIMINALIDAD

Guayaquil (Ecuador).- Comienza en una gran parte de Ecuador el nuevo toque de queda nocturno decretado por 15 días por el presidente Daniel Noboa, que lo califica como una “nueva fase” de la “guerra” que mantiene desde hace dos años contra el crimen organizado, responsable de una ola de violencia sin precedentes en el país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – Los Óscar celebran su 98º edición con ‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ como las grandes favoritas de unos premios en donde la española ‘Sirat’ y la brasileña ‘O Agente Secreto’ se baten en duelo por el mejor proyecto internacional.(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

La ceremonia empieza a las 16:00 hora de Los Ángeles (00:00 GMT del lunes 16 de marzo)

NIKLAS NATT OCH DAG

Estocolmo – El escritor sueco superventas Niklas Natt och Dag explica en una entrevista con EFE el trasfondo de ‘La maldición de los Stensson’ (Salamandra), el libro con el que ha vuelto a escena tras poner fin a su conocida trilogía histórica y en la que se adentra en la Suecia del siglo XV al tiempo que habla por primera vez de su propia y poderosa familia. Por Lara Malvesí

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245