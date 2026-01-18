Temas del día de Internacional del domingo 18 de enero (13:00 horas)

GROENLANDIA EE.UU

Bruselas – Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantienen una reunión de urgencia este domingo para valorar el anuncio de Washington de imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyan su plan de anexión de la isla.

(Texto)

– La amenaza del presidente de EE.UU, Donald Trump, de imponer aranceles de un 10 % a partir del 1 de febrero a ocho países europeos, miembros de la OTAN, que intenten frenar sus planes de anexionar Groenlandia ha tensado las relaciones entre Washington y Bruselas. (Texto)

– Los ministros de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, y de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, se reúnen en Oslo en medio de las amenazas de Estados Unidos por hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia y el anuncio de maniobras militares en la isla de varios países europeos miembros de la OTAN. (Texto)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Los centros de votación abrieron este domingo para las elecciones presidenciales en Portugal, los quintos comicios de los últimos dos años, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el Palacio de Belém, en la votación más abierta en décadas y donde no se descarta que pueda haber una segunda vuelta.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han enviado unas claves de estos comicios)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Las tensiones se disparan entre Estados Unidos e Irán con el cruce de acusaciones y amenazas entre el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y el presidente estadounidense Donald Trump, que ha llamado a buscar un nuevo liderazgo para el país persa.

(Texto) (Foto)

– Irán cumple una semana sin nuevas protestas, suprimidas por un masivo despliegue policial y el corte de las comunicaciones, y continua recobrando una normalidad que no acaba de llegar del todo. (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza espera, en medio de una gravísima crisis humanitaria y sin que cesen los ataques israelíes, la transición hacia la segunda fase del alto el fuego mientras Estados Unidos sigue anunciando miembros que formarán parte de los organismos encargados de supervisarla.

(Texto)

– Al menos cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas activistas extranjeros, en un ataque perpetrado por colonos israelíes en una aldea beduina del territorio palestino de Cisjordania, en el que incendiaron varias de sus casas. Y las fuerzas israelíes detuvieron en otra aldea de Cisjordania a cuatro activistas extranjeros.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – En medio del sonido de la música tecno en el edificio industrial reconvertido, decenas de jóvenes ucranianos resisten el frío en medio de cortes masivos de electricidad y se ocupan de tejer redes de camuflaje y fabricar velas de trinchera para enviar a sus soldados en el frente, donde las temperaturas caen a 20 grados bajo cero.

(Texto)

FORO DAVOS

Davos (Suíza) – El Foro de Davos arranca este lunes y reunirá en la ciudad alpina a líderes mundiales como los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; o Argentina, Javier Milei; además del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una edición marcada por la tensión internacional tras la operación que depuso a Nicolás Maduro en Venezuela, la represión de las protestas en Irán y las amenazas de EE. UU. a Groenlandia.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Mientras el chavismo exige la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, la oposición, organizaciones civiles y los familiares de los presos políticos siguen atentos a las excarcelaciones que prometidas por el Gobierno de Delcy Rodríguez, que avanzan lentamente en medio de la incertidumbre.

(Foto) (Video)

MERCOSUR UE

Asunción – Tras firmar su acuerdo de libre comercio después de 26 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Mercosur quieren avanzar en nuevas asociaciones económicas con otros importantes socios globales, con especial atención a Asia.

ESPECIALES

Con motivo del primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se cumple el próximo martes, la Agencia EFE envía este fin de semana una serie previa con la guía EEUU TRUMP.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Portugal celebra elecciones presidenciales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Londres.- R.UNIDO HUMOR.- Con un humor que no deja a nadie indiferente y sin una carcajada, Sergi Polo, joven cómico natural del barrio de Gràcia de Barcelona, hace reír tanto en inglés como español en una ‘gira hispanobritánica’ con cartel de ‘no hay billetes’, en la que salta de un idioma a otro. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Roma.- ITALIA MOVILIDAD.- En Italia, donde las vespas dominan las calles, ha surgido, como en el resto del mundo, un nuevo protagonista: los patinetes eléctricos. Su auge llevó al Gobierno a plantear medidas como una matrícula para identificar al conductor, aunque sin fecha definida, lo que mantiene en vilo a los usuarios. Por Carlos Expósito (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El Foro de Davos comienza este lunes y atraerá a la ciudad alpina al presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus homólogos de Argentina (Javier Milei) y la Comisión Europea (Ursula von der Leyen), además del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Centro de Congreso de Davos (Texto)

16:00h.- Oslo.- GROENLANDIA EEUU.- Los ministros de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, y de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, se reúnen en Oslo en medio de las amenazas de Estados Unidos por hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia y el anuncio de maniobras militares en la isla de varios países europeos miembros de la OTAN.

América

La Paz – BOLIVIA TRADICIONES – Las celebraciones precarnavaleras en Bolivia comienzan este domingo con el tradicional Desentierro del Pepino, un acto simbólico en el que ese travieso personaje del carnaval andino, que emula a los arlequines europeos, despierta en medio de un festejo con espuma.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito -ECUADOR POLÍTICA – El correísmo concluye su convención nacional en la que se prevé que la exasambleísta Gabriela Rivadeneira asuma las riendas en Ecuador que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) lidera a la distancia, tras regresar al país andino después de cinco años asilada en México. (Texto) (Foto)

01:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El actor estadounidense Chris Pratt y el director Timur Bekmambetov visitan Ciudad de México para representar la película ‘Sin piedad’ en una alfombra roja (Texto) (Foto)

19:00h.- Bogotá.- EEUU VENEZUELA.- Venezolanos en Colombia realizan la manifestación ‘¡Que sean todos!’ para visibilizar «los rostros de las víctimas de la represión» en su país. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

08:45h.- Jerusalén.- ISRAEL HONDURAS.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, mantiene un encuentro con el presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, en su residencia en Jerusalén. (Texto) (Foto)

07:15h.- Jerusalén.- ISRAEL HONDURAS.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, se reúne con el presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, en Jerusalén. (Texto) (Foto)

Asia

(Previa).- VIETNAM PARTIDO – Bangkok- Vietnam arranca el lunes un cónclave clave para el futuro del país, una de las economías más dinámicas de Asia, en el que el secretario general del gobernante Partido Comunista, To Lam, podría reforzar su autoridad aspirando a ser también el presidente del país, a espejo de la vecina China.

Nueva Delhi.- INDIA LITERATURA.- La Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi pone fin a la edición en la que España ha participado como País Foco.

