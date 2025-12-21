Temas del día de Internacional del domingo 21 de diciembre (13:00 horas)

6 minutos

UCRANIA GUERRA

Washington – Continúan en Miami las conversaciones entre el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, después de que estos se reunieran el viernes con enviados ucranianos y europeos.

(Texto)

– En medio de los cortes de electricidad generalizados, los ataques aéreos de Rusia y los combates en curso, aparecen decoraciones navideñas en las calles de Ucrania, mientras la población local intenta crear al menos algo de espíritu festivo incluso en las regiones de primera línea. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre informal de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Se elevan las presiones de Estados Unidos sobre Venezuela con la confiscación de un segundo buque con petróleo del país suramericano en el mar Caribe, donde mantiene un despliegue militar desde agosto, tras lo que Caracas insistió en que ejercerá «todas las acciones correspondientes» contra los que tacha de actos de «piratería».

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel sigue atacando la franja de Gaza causando un goteo diario de muertos a pesar de la tregua en vigor desde hace más de dos meses, mientras los países mediadores negocian la segunda fase del plan de paz para el devastado enclave palestino.

(Texto) (Foto)

– El Gabinete de seguridad israelí aprobó este domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney- Miles de personas rindieron homenaje este domingo en distintos puntos de Australia a las víctimas del atentado de Sídney contra miembros de la comunidad judía, en el que murieron 16 personas, en una jornada declarada como día nacional para la «reflexión» por el primer ministro, Anthony Albanese.

(Texto) (Foto)

UE CHIPRE

Lefkara (Chipre) – El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, presentó el programa y las prioridades de su país, que asumirá el 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, centradas en la autonomía estratégica de la unión en áreas como defensa, seguridad, energía, migración, vivienda y competitividad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras podrían estar listos entre el lunes y martes, según proyecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que desde el jueves pasado está centrado en el escrutinio especial con 2.792 actas con inconsistencias. El ente electoral tiene un plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer a los ganadores de los comicios.

(Texto) (Foto) (Video)

FRANCIA PATRIMONIO

París – Una petición lanzada por un empresario busca apoyos para proteger a los mercadillos «al estilo francés» inscribiéndolos en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, como sucedió con la baguete en 2022.

(Texto) (Foto)

IRÁN TRADICIONES

Teherán -Los iraníes celebran la noche del domingo una de sus fiestas milenarias, la noche de Yalda, antiguo festival del solsticio de invierno que ha perdurado a lo largo de los siglos pese a la crisis económica de los últimos años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE SERIES 2025 (Crónica)

Redacción Internacional – Con una cantidad ingente de novedades tanto en cine como en televisión, este 2025 ha sido un año interesante en el contenido audiovisual en el que han destacado muchos títulos, aunque si hay que elegir uno de cada área, ha sido sin duda el año de ‘Una batalla tras otra’ y de ‘Adolescencia’.

(Texto) (Foto)

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Moscú.- RUSIA UEE.- Reunión del Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática en San Petersburgo (Texto) (Foto)

Moscú.- CEI CUMBRE.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre informal de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Mérida (España) .- ESPAÑA ELECCIONES – Elecciones legislativas anticipadas en la comunidad autónoma de Extremadura.

00:00h.- Lefkara.- CHIPRE UE.- El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, presenta el programa y las prioridades de su país que asumirá el 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. El evento tendrá lugar en el pueblo de Lefkara. (hacia las 10.30am hora local) (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- París.- G20 COMERCIO.- La OCDE publica las cifras trimestrales del comercio internacional en los países del G20.

11:30 .- Madrid- La diáspora venezolana realizará la acción “Mesa de los que esperan” en el Paseo de la Castellana 67, con los nombres de los presos políticos que esperan libertad en Venezuela. (Texto) (Vídeo)

América

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA D.HUMANOS.- Hace algo más de quinientos años, en 1511, las palabras del fraile dominico Antonio de Montesinos en su sermón en Santo Domingo intentaron apelar a la conciencia de quienes estaban «en pecado mortal» por la «crueldad y tiranía» con la que los conquistadores trataban a los taínos, originarios de la isla, un discurso histórico en la defensa de los derechos humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- Bolivia recibe el solsticio de verano austral y un nuevo ciclo agrícola con rituales ancestrales y ofrendas a las deidades andinas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO LITERATURA – La escritora Daniela Tarazona inventó una máquina del tiempo hecha de 119 hojas de papel llamada el ‘El corazón habitante’, una obra con la mexicana se embarca en un “viaje diacrónico” hacia el pasado de las cavernas, la medicina del siglo XVII y el futuro digital. (Texto) (Foto)

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA NAVIDAD.- Ciudad de Guatemala – El bombero guatemalteco Héctor Chacón se lanza, como todos los años, desde un puente en el norte de Guatemala, vestido como Santa Claus, para llevar regalos a niños de escasos recursos que viven en barrios aledaños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Sídney.- AUSTRALIA ATENTADO.- Se cumpla semana del atentado de Sídney contra la comunidad judía en el que murieron 15 personas, además de uno de los dos atacantes.

