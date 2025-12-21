Temas del día de Internacional del domingo 21 de diciembre (19:00 horas)

VENEZUELA EEUU

Washington – EE.UU. interceptó este domingo un tercer petrolero en el mar Caribe cerca de las costas de Venezuela, reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un buque cisterna con bandera panameña que, según Washington, llevaba «crudo sancionado» como parte de la «flota fantasma» venezolana.

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó este domingo de «piratería de corsarios» la confiscación de petroleros por parte de EE.UU.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Gabinete de seguridad israelí aprobó este domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, mientras el Ejército sigue atacando la franja de Gaza causando un goteo diario de muertos a pesar de la tregua en vigor desde hace más de dos meses.

– El Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió este domingo la misa de Navidad en la única parroquia católica de la Franja de Gaza, y aseguró que para él es una «gran lección» que tras dos años de bombardeos israelíes los palestinos puedan celebrar estas fiestas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Washington – Continúan en Miami las conversaciones entre el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, anunció también una nueva reunión este domingo de la delegación ucraniana con los mediados estadounidenses.

– En medio de los cortes de electricidad generalizados, los ataques aéreos de Rusia y los combates en curso, aparecen decoraciones navideñas en las calles de Ucrania, mientras la población local intenta crear al menos algo de espíritu festivo incluso en las regiones de primera línea. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre informal de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney- Miles de personas rindieron homenaje este domingo en distintos puntos de Australia a las víctimas del atentado de Sídney contra miembros de la comunidad judía, en el que murieron 16 personas, en una jornada declarada como día nacional para la «reflexión» por el primer ministro, Anthony Albanese.

UE CHIPRE

Lefkara (Chipre) – El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, presentó el programa y las prioridades de su país, que asumirá el 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, centradas en la autonomía estratégica de la unión en áreas como defensa, seguridad, energía, migración, vivienda y competitividad.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras podrían estar listos entre el lunes y martes, según proyecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que desde el jueves pasado está centrado en el escrutinio especial con 2.792 actas con inconsistencias.

– El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, iniciado el pasado jueves con una demora de cinco días, se ha paralizado este domingo por nuevos incidentes en el Centro Logístico Electoral (CLE), del Consejo Nacional Electoral (CNE).

FRANCIA PATRIMONIO

París – Una petición lanzada por un empresario busca apoyos para proteger a los mercadillos «al estilo francés» inscribiéndolos en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, como sucedió con la baguete en 2022.

IRÁN TRADICIONES

Teherán -Los iraníes celebran la noche del domingo una de sus fiestas milenarias, la noche de Yalda, antiguo festival del solsticio de invierno que ha perdurado a lo largo de los siglos pese a la crisis económica de los últimos años.

CINE SERIES 2025 (Crónica)

Redacción Internacional – Con una cantidad ingente de novedades tanto en cine como en televisión, este 2025 ha sido un año interesante en el contenido audiovisual en el que han destacado muchos títulos, aunque si hay que elegir uno de cada área, ha sido sin duda el año de ‘Una batalla tras otra’ y de ‘Adolescencia’.

