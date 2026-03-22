Temas del día de Internacional del domingo 22 de marzo (19:00 horas)

5 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washingtion/Jerusalén – El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre «totalmente» el estratégico estrecho de Ormuz, una advertencia que coincide con el recrudecimiento de los bombardeos en Irán e Israel.

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– El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió de que Irán atacará y destruirá las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si Estados Unidos cumple su amenaza de bombardear centrales eléctricas iraníes por el cierre del Estrecho de Ormuz.

– El presidente de Líbano, Joseph Aoun, denunció este domingo que el bombardeo israelí sobre el puente Qasmiyeh y la principal autopista del sur del Líbano, que ha dejado incomunicada la ciudad de Tiro, la más importante de la región, supone «el preludio de una invasión terrestre».

– Antes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó que cazas de combate destruyan «de inmediato» todos los puentes sobre el río libanés Litani para aislar totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país. También que se acelere la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano, «siguiendo el modelo de Beit Hanoun y Rafah en Gaza».

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que «es hora de que los líderes del resto de los países se sumen» a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, al visitar la ciudad de Arad, en el sur de Israel, atacada esta noche por un misil iraní.

ESLOVENIA ELECCIONES

Liubliana – Los colegios electorales abrieron en Eslovenia para unas elecciones generales en las que la coalición de centro izquierda, liderada por el liberal Robert Golob, trata de mantenerse en el poder, frente al partido conservador derechista SDS, del controvertido exprimer ministro Janez Jansa.

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FRANCIA ELECCIONES

París – Unos 17 millones de franceses están llamados a las urnas en más de 1.500 localidades en la segunda vuelta de las municipales francesas que tienen el foco en las grandes ciudades como París, Marsella, Lyon, Toulouse o Niza, con atención al ascenso de la extrema derecha e izquierda y la resistencia socialista y de los ecologistas.

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CUBA EE.UU

La Habana – Cuba espera la llegada de más embarcaciones con activistas y ayuda humanitaria para ayudar a paliar la grave crisis que vive la isla, que el sábado sufrió un nuevo apagón nacional por la desconexión total del sistema eléctrico, una situación de causas estructurales que se ha agravado con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

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– El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

ITALIA JUSTICIA

Roma – Italia celebra entre hoy y este lunes un referéndum para confirmar la reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez.

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FRANCIA ESPAÑA

París – El presidente de la patronal francesa Medef, Patrick Martin, considera en una entrevista a EFE que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez en España tiene una política más favorable a las empresas que el de centro-derecha en Francia, donde uno de sus motivos de preocupación es la inestabilidad política.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis – La visita de la delegación ucraniana la víspera a Estados Unidos tenía como objetivo reactivar las negociaciones trilaterales tras la pausa provocada por la guerra con Irán, pero hay poco optimismo en el país invadido respecto a su capacidad para acercar la paz, ya que la postura de Rusia sigue sin cambios.

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VENEZUELA EEUU

Caracas – La sustitución del general Vladimir Padrino López como parte de una remodelación del gabinete de ministros en Venezuela, corta la influencia que Rusia tenía sobre el país petrolero y marca el cierre de una primera fase de estabilización del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez para garantizar la continuidad del chavismo en el poder, dijeron analistas a EFE.

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BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Bolivia celebrará este domingo elecciones regionales para elegir a 335 alcaldes y nueve gobernadores, en los primeros comicios territoriales tras la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz y luego de casi dos décadas de dominio político del Movimiento al Socialismo (MAS).

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ESPAÑA LITERATURA

Londres- La escritora española Elvira Lindo reivindica que «el derecho a meter la pata» debería ser un «derecho constitucional» frente a la ola de corrección política y la supremacía de las redes sociales, donde cada cosa que ella dice o escribe genera una cadena de reacciones que muchas veces prefiere ignorar, según cuenta en una entrevista en Londres.

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ESPECIALES

– Con motivo del 50 aniversario del inicio de la dictadura en Argentina, la agencia EFE enviará este domingo la última parte de una serie previa con la guía ARGENTINA DICTADURA.

– Con motivo de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en Dinamarca el próximo martes 24 de marzo, la Agencia EFE está enviando este fin de semana una serie previa con la guía DINAMARCA ELECCIONES.

Redacción EFE Internacional

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