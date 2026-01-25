Temas del día de Internacional del domingo 25 de enero (19:00 horas)

EE.UU INMIGRACIÓN

Washington – La policía de la ciudad de Mineápolis continúa investigando el incidente de este sábado en que agentes federales de inmigración mataron a tiros a un hombre estadounidense de 37 años y se pide a los habitantes que no salgan a las calles a protestar.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – – El enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo este domingo que Washington e Israel están alineados sobre los próximos pasos en la implementación de la segunda fase del plan de 20 puntos para Gaza, tras reunirse ayer él y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Gaza – Bajo ataques israelíes casi diarios y con una segunda fase de la tregua que apenas se traduce en cambios visibles, la población de Gaza trata de recomponer su día a día entre calles cubiertas de escombros y playas convertidas en campamentos improvisados. Por Ahmad Awad. (Texto) (Vídeo)

– El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, y el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, mantuvieron el sábado un extenso encuentro, informó el Ejército de Israel este domingo.

– Una mujer de 60 años de una familia palestina cristiana está ingresada grave en el hospital tras recibir una pedrada de un colono israelí en Birzeit, al norte de Ramala, capital de Cisjordania ocupada.

– Al menos dos personas murieron este domingo y otras seis resultaron heridas en ataques lanzados por el Ejército israelí contra distintas zonas del sur y del este del Líbano.

UCRANIA GUERRA

Odesa (Ucrania) – Con al menos dos millones de ucranianos escondiéndose de las autoridades para no ser llamados a filas, mandos militares del país animan a los varones a presentarse voluntariamente en los centros de reclutamiento para poder elegir en qué posición servirán y no ser enviados al frente. Por Marcel Gascón

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo en Vilna tras reunirse con sus homólogos lituano, Gitanas Nauseda, y polaco, Karol Nawrocki, que para avanzar hacia un fin de la guerra de agresión rusa en Ucrania, es necesario que todas las partes, incluida Estados Unidos, estén dispuestas a llegar a un acuerdo.

– Se suele decir que las dictaduras no tienen sentido del humor. Después de cuatro años de campaña militar en Ucrania, en Rusia está prohibido bromear sobre el gobierno, la religión, la guerra y los homosexuales. Una broma a destiempo puede salir muy cara y el humorista dar con los huesos en la cárcel. (Texto)

RUSIA EE.UU

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, apoya la nueva ‘pax americana’ que propone el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ya que va en línea con el principal dictado de la agresiva política exterior del Kremlin: divide y vencerás. (análisis)

INDIA UE

Nueva Delhi- – La cúpula de la Unión Europea (UE), encabezada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, abrió este domingo su agenda oficial en Nueva Delhi con una reunión clave con el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, primer paso de una visita de alto nivel para el posible cierre el martes del Tratado de Libre Comercio (TLC).

EEUU TORMENTA

Washington – – La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de 700.000 hogares, principalmente en estados del sur, sin suministro eléctrico.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Miles de gamers en Irán han quedado fuera de juego por el corte de internet, que cumple 17 días en el contexto de las recientes protestas, dejando a jugadores fuera de ligas y partidas internacionales y cortando de golpe una de las principales vías de ocio y socialización digital del país. Por Aydin Shayegan

– Los comerciantes iraníes pueden conectarse a Internet durante 20 minutos al día y en presencia de un observador en la Cámara de Comercio de Teherán y algunas capitales provinciales, mientras el país atraviesa el decimoséptimo día de apagón digital.

HONDURAS PARLAMENTO

Tegucigalpa -Se instala el Parlamento hondureño para el período 2026-2030, con el conservador Partido Nacional, del presidente electo Nary ‘Tito’ Asfura, como principal fuerza política tras haber obtenido 49 de los 128 escaños en los comicios generales del 30 de noviembre de 2025.

EEUU VENEZUELA

Redacción América.- Unos 780 presos políticos, según la ONG Foro Penal, continúan detenidos en Venezuela dos semanas después de que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunciara la liberación de un «número importante de personas», proceso que se ha venido desarrollando entre pedidos de celeridad y de mayor información oficial.

– La ONG venezolana Foro Penal informó este domingo sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones ocurridas en las últimas horas en el país.

RALPH FIENNES

París – El actor Ralph Fiennes da el salto al mundo de la ópera en París estrenándose en la dirección de escena de la nueva producción de ‘Eugenio Oneguin’ (Chaikovski), una historia que el intérprete británico ya encarnó en el cine en 1998 y que está basada en la novela homónima de Aleksandr Pushkin.

MODA PARÍS

París – Las propuestas de Sacai, Agnès b. y Jacquemus protagonizan la sexta y última jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

