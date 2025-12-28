Temas del día de Internacional del domingo 28 de diciembre (13:00 horas)

6 minutos

UCRANIA GUERRA

Palm Beach (EE.UU.) – El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien lleva bajo el brazo un nuevo plan de 20 puntos para poner fin a la guerra que, entre otras cosas, propone crear una zona desmilitarizada entre su país y Rusia.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

– Ante la amenaza rusa y la persistente incertidumbre, miles de ucranianos encuentran unidad y esperanza en las tradiciones navideñas mientras el país espera los resultados de las conversaciones entre EE.UU y Ucrania en torno a una hipotética fórmula de paz. Por Rostislav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BIRMANIA ELECCIONES

Rangún – En medio de un conflicto armado y un fuerte llamado a la abstención, miles de birmanos votaron este domingo en unos comicios sin oposición real, por primera vez desde que la junta militar tomó el poder en febrero de 2021 mediante un golpe de Estado que acabó con un Gobierno democrático, cuyos líderes están hoy presos, exiliados o empuñando armas contra el Ejército.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Ramala – Arab Barghouti, hijo del líder palestino Marwan Barghouti, encarcelado por Israel desde 2002, relata a EFE el “trato brutal” que su padre recibe entre rejas y cuenta cómo la campaña internacional para su excarcelación, a la que se han sumado artistas como Sting o Paul Simon, ha alentado una posible liberación a la que incluso se ha referido el presidente de EE.UU., Donald Trump. (Entrevista)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

KOSOVO ELECCIONES

Pristina – Kosovo, una antigua provincia de Serbia independiente desde 2008, celebra hoy elecciones anticipadas después de que ningún partido haya logrado formar gobierno tras los comicios del 9 de febrero pasado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRIGITTE BARDOT

París – La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación.

(Texto) (Foto)

(Se han enviado perfil y otros materiales sobre la actriz)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no se detienen y parecen crecer después de los cuestionamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, a la forma en que el país sudamericano concretó la nacionalización de su industria petrolera en 1976.

(Texto)

CONCIERTO AÑO NUEVO

Viena – El Concierto de Año Nuevo de Viena comienza 2026 dando otro paso para dejar atrás el monopolio masculino al incorporar, junto al habitual sonido de los Strauss, obras de la austríaca Josephine Weinlich y de la afroamericana Florence Price, sumando al recital más seguido del mundo voces hasta hace poco olvidadas.Por Núria Morchón

(Texto)

PALABRAS DEL AÑO

Redacción Internacional – Términos relacionados con la Inteligencia Artificial como ‘slop’, ‘Kl-Ara’ o ‘hallucineren’, con las redes sociales, como ‘parasocial’ o ‘rage bait’, son las palabras de 2025 en inglés, alemán o neerlandés, mientras que en español la elegida es ‘arancel’ y el diccionario de Oxford se ha decantado por algo complicado de explicar: ’67’.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Pristina.- KOSOVO ELECCIONES.- Kosovo, una antigua provincia de Serbia independiente desde 2008, celebra hoy elecciones anticipadas después de que ningún partido haya logrado formar gobierno tras los comicios del 9 de febrero pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Bangui.- R. CENTROAFRICANA ELECCIONES.- La República Centroafricana (RCA) celebra unos comicios generales en los que buscará la reelección el presidente Faustin Archange Touadéra, después de que un polémico referéndum permitiera en 2023 eliminar el límite constitucional de dos mandatos presidenciales. (Texto)

Conakri.- GUINEA-CONAKRI ELECCIONES.- Guinea-Conakri celebras unas elecciones presidenciales en las que parte como favorito el general Mamadi Doumbouya, presidente de transición y líder de la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2021. (Texto)

América

Tegucigalpa – HONDURAS ELECCIONES – El escrutinio especial de centenares de actas con inconsistencias en alcaldías y diputados, de las elecciones en Honduras del pasado 30 de noviembre, marcha contra reloj a dos días de que venza el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente los resultados, aunque ya fue declarado presidente electo Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional.

Tapachula (México) – CRISIS MIGRATORIA MÉXICO – La Iglesia católica y organizaciones en la frontera sur de México denunciaron que han detectado grandes asentamientos de migrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Guatemala y El Salvador que están impactando en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas. (Texto) (Foto) (Video)

Río de Janeiro.- BRASIL BOLSONARO.- Seguimiento al estado de salud del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, que fue sometido el sábado a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que padece.

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- La expresidenta argentina Cristina Fernández continúa en un hospital de Buenos Aires sin fecha de regreso a su hogar, donde cumple prisión domiciliaria, en una lenta recuperación de las complicaciones derivadas de una apendicitis.

Asia

Pekín -TAILANDIA CAMBOYA- El canciller chino, Wang Yi, recibe en la provincia meridional china de Yunnan a sus homólogos de Camboya y Tailandia, después de que estos países alcanzasen un acuerdo de alto el fuego para pausar unas hostilidades que han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

Shangái.- CHINA TAIWÁN.- El Foro de Ciudades Gemelas Shanghái-Taipéi, uno de los escasos canales de diálogo político que existen entre China y Taiwán, celebra su edición anual en Shanghái.

Rangún.- BIRMANIA ELECCIONES.- Birmania (Myanmar) celebra unas elecciones convocadas por la junta militar casi cinco años después del golpe, que la oposición prodemocracia y guerrillas antijunta tachan de farsa al celebrarse sin oposición real. (foto)(vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245