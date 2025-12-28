Temas del día de Internacional del domingo 28 de diciembre (19:00 horas)

UCRANIA GUERRA

Palm Beach (EE.UU.) – El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuvo este domingo una conversación telefónica «muy productiva» con su homólogo ruso, Vladimir Putin, previa al encuentro que sostendrá con el ucraniano Volodímir Zelenski sobre un nuevo plan de 20 puntos para poner fin a la guerra que, entre otras cosas, propone crear una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia.

– Ante la amenaza rusa y la persistente incertidumbre, miles de ucranianos encuentran unidad y esperanza en las tradiciones navideñas. Por Rostislav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Los equipos de rescate de Indonesia reforzaron este domingo el operativo de búsqueda para tratar de localizar a los cuatro españoles desaparecidos desde el hundimiento el pasado viernes de un barco turístico en aguas cerca de la isla de Padar, en el este del archipiélago. Por Noel Caballero

BIRMANIA ELECCIONES

Rangún – En medio de un conflicto armado y un fuerte llamado a la abstención, miles de birmanos votaron este domingo en unos comicios sin oposición real, por primera vez desde que la junta militar tomó el poder en febrero de 2021 mediante un golpe de Estado que acabó con un Gobierno democrático, cuyos líderes están hoy presos, exiliados o empuñando armas contra el Ejército.

ISRAEL PALESTINA

Ramala – Arab Barghouti, hijo del líder palestino Marwan Barghouti, encarcelado por Israel desde 2002, relata a EFE el “trato brutal” que su padre recibe entre rejas y cuenta cómo la campaña internacional para su excarcelación, a la que se han sumado artistas como Sting o Paul Simon, ha alentado una posible liberación a la que incluso se ha referido el presidente de EE.UU., Donald Trump. (Entrevista)

KOSOVO ELECCIONES

Pristina – Kosovo, una antigua provincia de Serbia independiente desde 2008, celebró hoy elecciones anticipadas después de que ningún partido haya logrado formar gobierno tras los comicios del 9 de febrero pasado.

BRIGITTE BARDOT

París – La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no se detienen y parecen crecer después de los cuestionamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, a la forma en que el país sudamericano concretó la nacionalización de su industria petrolera en 1976.

CONCIERTO AÑO NUEVO

Viena – El Concierto de Año Nuevo de Viena comienza 2026 dando otro paso para dejar atrás el monopolio masculino al incorporar, junto al habitual sonido de los Strauss, obras de la austríaca Josephine Weinlich y de la afroamericana Florence Price, sumando al recital más seguido del mundo voces hasta hace poco olvidadas.Por Núria Morchón

PALABRAS DEL AÑO

Redacción Internacional – Términos relacionados con la Inteligencia Artificial como ‘slop’, ‘Kl-Ara’ o ‘hallucineren’, con las redes sociales, como ‘parasocial’ o ‘rage bait’, son las palabras de 2025 en inglés, alemán o neerlandés, mientras que en español la elegida es ‘arancel’ y el diccionario de Oxford se ha decantado por algo complicado de explicar: ’67’.

