Temas del día de Internacional del domingo 4 de enero (13:00 horas)

7 minutos

EE.UU VENEZUELA

Caracas – Venezuela busca llenar el vacío de poder dejado por la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU. con la orden del Tribunal Supremo de Justicia de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, asuma el cargo de forma interina, mientras el país sigue en la incertidumbre y esperando los próximos pasos de Washington, tras su anuncio de que gobernará el país caribeño durante la transición.

(Texto) (Foto) (Video)

Washington/Nueva York – Nicolás Maduro pasa su primera noche recluido en la prisión federal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción por los que se espera que comparezca en los próximos días ante un juez.

(Texto) (Foto) (Video)

– Seguimiento de las manifestaciones convocadas en distintos lugares a favor y en contra de la intervención de EE.UU para capturar a Maduro.

– Continúan las reacciones internacionales a la intervención de EE.UU para capturar a Maduro.

– «Esto no se trata de democracia ni sobre el control de tráfico de drogas», dice en entrevista con EFE Miguel Tinker Salas, historiador y experto en relaciones entre EE.UU. y Venezuela, sobre la captura de Nicolás Maduro y el plan del Gobierno de Donald Trump de tomar temporalmente el control del país suramericano. Por Ana Milena Varón

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia extendieron este domingo hasta el miércoles la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el país tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, tras localizar hoy un segundo cadáver en la zona del suceso, el del exfutbolista Fernando Martín, con lo que solo resta un cuerpo por encontrar.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza).- Con una misa solemne la población de Crans Montana rinde homenaje a las víctimas, la gran mayoría muy jóvenes, del incendio en Nochevieja que causó 40 muertos y más de 100 heridos en un bar en esta estación de esquí, de las cuales 24 ya han sido formalmente identificadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí mató este domingo a dos palestinos, entre ellos un pescador, en la zona de Jan Yunis del sur de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente en la Franja desde octubre, y el Ministerio de Sanidad informó de que ya son al menos 420 palestinos asesinados por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua.

(Texto) (Foto)

– La Policía israelí mató esta madrugada a un beduino en la localidad de Tarabin, en el desierto del Néguev (sur de Israel), después de dos semanas de intensas redadas, detenciones, protestas y visitas al lugar del ministro supremacista judío Itamar Ben Gvir.

OPEP REUNIÓN

Viena – Ocho países clave de la alianza OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, celebran hoy una teleconferencia para evaluar la evolución del mercado mundial de petróleo y eventualmente reajustar el nivel de su producción, en una reunión marcada por el ataque aéreo de EEUU el sábado en Venezuela.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21402145 y otros)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – La campaña electoral para los comicios presidenciales en Portugal comienza este domingo, con el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, como favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, según las encuestas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Continúa la reorganización del Gobierno en Ucrania, con los anuncios de Mijailo Fedorov y Denís Shmigal como futuros ministros de Defensa y Energía, respectivamente, y se esperan más cambios, ya que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, busca reforzar la toma de decisiones en áreas clave. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

– El Comité de Instrucción (CI) ruso elevó este domingo a 29 el número de los fallecidos por un ataque ucraniano en la parte ocupada de la región de Jersón el pasado 1 de enero.

CHINA COREA DEL SUR

Pekín/Seúl.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, inicia este domingo una visita de Estado a China en la que buscará «restaurar por completo» las relaciones bilaterales e impulsar el diálogo en la península coreana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EE.UU TECNOLOGÍA

Las Vegas- La Feria de Electrónica de Consumo 2026 (CES, por sus siglas en inglés) abre sus puertas este domingo para la prensa, como parte de la antesala a la presentación de más de 4.500 expositores, entre ellos las tecnológicas más importantes del mundo y sus avances en la Inteligencia Artificial (IA).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU PREMIOS

Los Ángeles (EE.UU.) – La crítica de Hollywood arranca este domingo con la temporada de premios y la 31ª entrega de los Critics’ Choice Awards, con ‘Sinners’ al frente de las nominaciones, seguida de ‘One Battle After Another’, ‘Frankenstein’ y ‘Hamnet’, que también cuentan con grandes posibilidades.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Viena.- OPEP REUNIÓN.- Ocho países clave de la alianza OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, celebran hoy una teleconferencia para evaluar la evolución del mercado mundial de petróleo y eventualmente reajustar el nivel de su producción. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Inicio de la campaña electoral para los comicios presidenciales en Portugal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres .-R.UNIDO GOBIERNO – El primer ministro británico, Keir Starmer, concede una entrevista a la cadena pública BBC.

América

Ciudad de México – MÉXICO PRENSA – Organizaciones de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos convocan a una Marcha Nacional contra la Criminalización de Periodistas en demanda de respeto a la libertad de expresión y tras la acusación de terrorismo contra el comunicador mexicano Rafael León Segovia. (Texto) (Foto) (Video)

Píllaro (Ecuador) – ECUADOR TRADICIONES – Miles de diablos bailan y se pasean por las calles de la ciudad ecuatoriana de Píllaro, durante una mágica celebración, que desata la picardía de los demonios durante los primeros seis días de cada año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pasto (Colombia) – COLOMBIA CARNAVAL- Desfile de Llegada de la Familia Castañeda en el Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad colombiana de Pasto, declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. (Texto)

Los Ángeles – CRITICS CHOICE AWARDS (01.00 del lunes)

O.Medio y África

Trípoli -LIBIA JUSTICIA- Vista del caso de la masacre en la prisión libia de Abu Salim de 1996, en la que murieron más de 1.200 presos, un suceso considerado como precursor de la revolución de 2011 que condujo a la caída del dictador de Libia Muamar al Gadafi.

Asia

Labuan Bajo (Indonesia).- INDONESIA NAUFRAGIO.- Las autoridades de Indonesia extendieron este domingo hasta el miércoles la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el país tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, tras localizar hoy un segundo cadáver en la zona del suceso, que todavía tiene que ser identificado. (Texto) (Foto)(vídeo)

Pekín/Seúl.- CHINA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, inicia este domingo una visita de Estado a China en la que buscará «restaurar por completo» las relaciones bilaterales e impulsar el diálogo en la península coreana.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245