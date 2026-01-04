Temas del día de Internacional del domingo 4 de enero (19:00 horas)

6 minutos

EE.UU VENEZUELA

Caracas – Venezuela busca llenar el vacío de poder dejado por la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU. con la orden del Tribunal Supremo de Justicia de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, asuma el cargo de forma interina.

– El chavismo convocó a sus simpatizantes a una «gran marcha» este domingo por la libertad de Maduro y de su esposa.

– La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como «cobarde secuestro» y dijo que ocurrió «luego de asesinar a sangre fría a gran parte» del equipo de seguridad del líder chavista.

Washington/Nueva York – Nicolás Maduro pasa su primera noche recluido en la prisión federal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción por los que se espera que comparezca en los próximos días ante un juez.

– El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro. Y aunque reconoció la labor de la «fantástica» líder opositora venezolana, María Corina Machado, advirtió que la mayoría de su movimiento «ya no está presente» en Venezuela, por lo que Washington trabajará de momento con el Gobierno de Caracas para la transición.

– Los Gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron este domingo «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela», en las que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

– «Esto no se trata de democracia ni sobre el control de tráfico de drogas», dice en entrevista con EFE Miguel Tinker Salas, historiador y experto en relaciones entre EE.UU. y Venezuela, sobre la captura de Nicolás Maduro y el plan del Gobierno de Donald Trump de tomar temporalmente el control del país suramericano. Por Ana Milena Varón

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de búsqueda de Indonesia ampliaron este domingo hasta el miércoles el operativo para localizar a los dos españoles que continúan desaparecidos tras recuperar esta jornada el cadáver de un segundo fallecido a raíz del naufragio de una barco turístico el 26 de diciembre, el del exfutbolista Fernando Martín.

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza).- Con una misa solemne la población de Crans Montana rindió homenaje este domingo a las víctimas, la gran mayoría muy jóvenes, del incendio en Nochevieja que causó 40 muertos y más de 100 heridos en un bar en esta estación de esquí, de las cuales 24 ya han sido formalmente identificadas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí mató este domingo a dos palestinos, entre ellos un pescador, en la zona de Jan Yunis del sur de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente en la Franja desde octubre, y el Ministerio de Sanidad informó de que ya son al menos 420 palestinos asesinados por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua.

– La Policía israelí mató esta madrugada a un beduino en la localidad de Tarabin, en el desierto del Néguev (sur de Israel).

– Al menos dos personas murieron este domingo tras un nuevo ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano, que el Ejército israelí aseguró fue contra un «terrorista» del grupo chií Hizbulá.

OPEP REUNIÓN

Viena – La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta de crudo al menos hasta abril, sin reaccionar a las turbulencias que puedan derivarse de la reciente detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por EE.UU.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – La campaña electoral para los comicios presidenciales en Portugal comenzó este domingo, con el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, como favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, según las encuestas.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Continúa la reorganización del Gobierno en Ucrania, con los anuncios de Mijailo Fedorov y Denís Shmigal como futuros ministros de Defensa y Energía, respectivamente, y se esperan más cambios, ya que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, busca reforzar la toma de decisiones en áreas clave. Por Rostyslav Averchuk.

CHINA COREA DEL SUR

Pekín/Seúl.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, inició este domingo una visita de Estado a China en la que buscará «restaurar por completo» las relaciones bilaterales e impulsar el diálogo en la península coreana.

EE.UU TECNOLOGÍA

Las Vegas- La Feria de Electrónica de Consumo 2026 (CES, por sus siglas en inglés) abre sus puertas este domingo para la prensa, como parte de la antesala a la presentación de más de 4.500 expositores, entre ellos las tecnológicas más importantes del mundo y sus avances en la Inteligencia Artificial (IA).

EEUU PREMIOS

Los Ángeles (EE.UU.) – La crítica de Hollywood arranca este domingo con la temporada de premios y la 31ª entrega de los Critics’ Choice Awards, con ‘Sinners’ al frente de las nominaciones, seguida de ‘One Battle After Another’, ‘Frankenstein’ y ‘Hamnet’, que también cuentan con grandes posibilidades.

