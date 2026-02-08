Temas del día de Internacional del domingo 8 de febrero (19:00 horas)

5 minutos

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – El exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura se miden en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, con las encuestas que dan ventaja al primero.

– Freno a la ultraderecha en Portugal y «abierto y dialogante» es como los vecinos de Caldas da Rainha (Portugal) describen al candidato presidencial António José Seguro, el exministro socialista que lidera las encuestas para salir elegido este domingo como nuevo presidente del país ibérico.

– El mal tiempo y los temporales copan las conversaciones en los centros electorales de los comicios presidenciales en Portugal.

JAPÓN ELECCIONES

Tokio- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se posicionó este domingo como ganadora en las elecciones generales anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento y lograría ampliar con creces la estrecha mayoría de su coalición, estimó la cadena de televisión pública NHK poco después del cierre de los colegios electorales.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – En las calles de Teherán han desaparecido los antidisturbios y el toque de queda informal terminó, pero los iraníes no olvidan que hace apenas un mes miles de personas fueron masacradas por la represión de las protestas, mientras las autoridades tratan de pasar página y se preparan para celebrar el aniversario de la Revolución Islámica.

– Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la octava sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

ISRAEL PALESTINA

Gaza/Cairo – Tras dos días con el cruce cerrado, un grupo de unos 40 enfermos gazatíes y sus acompañantes fueron trasladados este domingo al paso de Rafah para cruzar a Egipto, informaron a EFE fuentes diplomáticas y de la Media Luna Roja.

– El Gobierno israelí aprobó este domingo derogar una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes hayan podido adquirir inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel.

– Una caravana de vehículos marcha en protesta por la inacción del gobierno israelí y el auge de la violencia organizada en las comunidades árabes del norte de Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Decenas de pinturas marítimas de la colección del Museo de Arte de Odesa, dañado por los ataques rusos, se exhiben por primera vez en Leópolis desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que se esfuerza por recuperar el patrimonio de los pintores Iván Aivazovski y Arjip Kuindzhi en medio de las narrativas imperiales de Rusia y la continuada lucha por el control del mar Negro. Por Rostyslav Averchuk

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok -Tailandia dio este domingo un giro inesperado con el respaldo mayoritario en las elecciones generales al partido conservador Bhumjaithai (BJT) del primer ministro Anutin Charnvirakul, mientras también votó en paralelo a favor de cambiar una Constitución heredada de la antigua junta militar (2014-2019).

CUBA EEUU

La Habana – La escalada de tensiones entre Cuba y EE.UU. y el asedio petrolero de Washington a un país en su peor crisis económica en décadas han llevado a gobiernos de América y Europa a lanzar advertencias a sus potenciales turistas, amenazando un sector clave para la economía de la isla.

VENEZUELA EEUU

Caracas – A los 12 días de salir de prisión, y después de permanecer casi cuatro años detenido en Venezuela, a Ramón Centeno se le murió su madre. Periodista, expreso político y exmilitante del partido de Hugo Chávez, Centeno siente que el chavismo lo marginó.

ISRAEL AUSTRALIA

Sídney – El presidente de Israel, Isaac Herzog, llega hoy a Sídney para una visita de cuatro días, invitado por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras el atentando antisemita del pasado 14 de diciembre en la turística playa de Bondi, en medio de críticas de algunos sectores de la población australiana por la ofensiva israelí en Gaza y el anuncio de protestas este lunes.

JORDANIA VIOLENCIA MACHISTA

Amán – Hace unos días la abogada Zeina Mayali fue asesinada a manos de su hermano en su hogar familiar, al norte de Amán. Zeina, de 30 años, era un ejemplo de mujer independiente y trabajadora, pero no se libró del ciclo de violencia machista en el seno de las familias que muchas mujeres sufren en Jordania. Por Hayat al Dbeas.

SUPER BOWL

Santa Clara – Bad Bunny encabeza el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la identidad cultural latina en la era más tensa de EE.UU.

