Temas del día de Internacional del domingo 8 de marzo (09:00 horas)

12 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Beirut/Jerusalén/Washington- Noveno día de la guerra en Oriente Medio.

– Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que causaron cuatro muertos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Al menos cuatro personas murieron este domingo en un ataque israelí contra un hotel en el paseo marítimo de Beirut, el primero dentro de la propia capital del Líbano en seis días de ofensiva aérea, y en el que Israel dice haber alcanzado a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. (Texto) (Foto)

– Al menos 25 personas murieron y varias resultaron heridas las últimas horas en ataques atribuidos a Israel contra varias localidades del sur del Líbano y Beirut, después de que el sábado una incursión israelí causara más de 40 muertos en el este del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

-Desde Tel Aviv mandaremos una crónica sobre los dos únicos lugares golpeados por Irán que han dejado víctimas mortales en suelo israelí hasta el momento. (Texto)(Foto)(Vídeo)

– Varios colonos mataron a tiros este domingo a dos palestinos en la ciudad de Abu Falah, al noreste de Ramala (Cisjordania), lo que eleva a cinco los palestinos asesinados por colonos judíos desde que estalló la guerra contra Irán, que ha alejado el foco de los territorios palestinos. (Texto)

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín – El estado federado alemán de Baden-Württemberg, en el suroeste del país, donde actualmente gobierna una coalición de Los Verdes y la Unión Cristianodemócrata (CDU), celebra elecciones regionales, con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ya situada en aproximadamente el 18 % de intención de voto y en el tercer lugar, según los sondeos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – Colombia va a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 en una jornada en la que también se votarán tres consultas de partidos de izquierda, centro y derecha para elegir candidatos presidenciales para las elecciones del 31 de mayo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas- Con una producción muy inferior a los 3 millones de barriles diarios que alcanzó en los 90, Venezuela vuelve a tomar relevancia en el tablero petrolero en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que tiene en vilo el suministro global ante las amenazas al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde cruza el 20 % del crudo mundial.

(Texto) (Foto)

CHINA ASAMBLEA

Pekín- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ofrece su rueda de prensa anual en el marco de la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) y en medio de tensiones internacionales tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, condenados por Pekín.

(Texto)

DÍA MUJER

Redacción Internacional – Se celebra el Día Internacional de la Mujer con marchas en numerosas ciudades de todo el mundo.

– Mientras miles de hombres luchan desde hace años lejos de sus familias en el frente para defender Ucrania, las mujeres ucranianas también sienten la carga creciente de la guerra rusa, ya que compaginan el trabajo, el cuidado de los hijos y otras responsabilidades diarias con el esfuerzo de mantener vivas las relaciones con sus parejas. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto)

– El movimiento feminista chileno sale a las calles un año más para reivindicar los derechos de las mujeres y alertar de los retrocesos que suponen las convicciones ultracatólicas del próximo mandatario, José Antonio Kast, quien en sus tiempos de diputado votó en contra del aborto y la píldora del día después. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Miles de mujeres salen a las calles este 8 de marzo en México en el marco del Día Internacional de la Mujer en medio de la violencia contra las mujeres que sigue persistiendo en el país, con más de 2.000 feminicidios en 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una marcha por la liberación de las presas políticas en Venezuela. (Texto) (Foto) (Video)

MODA PARÍS

París – Las firmas Lacoste y Jean-Paul Gaultier muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de la investidura este miércoles del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, la Agencia EFE enviará desde este domingo una serie previa con la guía CHILE INVESTIDURA.

-Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guia ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El estado federado alemán de Baden-Württemberg, en el suroeste del país, celebra elecciones regionales, donde actualmente gobierna una coalición de Los Verdes y la Unión Cristianodemócrata (CDU), pero donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ya cuenta con un aproximadamente un 16 % de intención de voto y se sitúa en tercer lugar, según los sondeos. (Texto) (Foto)

París – IRÁN GUERRA – La presidenta del consejo de administración de Legrand, la española Ángeles García-Poveda Morera, una de las ejecutivas más poderosas de Francia, muestra en una entrevista con EFE su inquietud por el impacto que puede tener la guerra de Irán en la economía global. (Texto) (foto) (vídeo)

Leópolis.- DÍA MUJER UCRANIA.- Mientras que miles de hombres luchan desde hace años lejos de sus familias en el frente para defender Ucrania, las mujeres ucranianas también sienten la carga creciente de la guerra rusa, ya que compaginan el trabajo, el cuidado de los hijos y otras responsabilidades diarias con el esfuerzo de mantener vivas las relaciones con sus parejas. (Texto) (Foto)

París – FRANCIA ELECCIONES BICICLETAS – La revolución del París ciclable de la alcaldesa saliente Anne Hidalgo, que ya logró el hito de que el uso de la bici supere al del coche en la ciudad, no retrocederá tras las municipales de los próximos 15 y 22 de marzo, a la vista de las promesas de los principales candidatos, aunque un triunfo de la derecha podría ralentizarla. Por Nerea González (CRÓNICA) (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto) (Foto)

12:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Varias artistas de la fundación ‘Sarabande’ de Alexander McQueen presentan una exposición de arte en la que reflexionan sobre el significado de la herencia con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026. Sarabande Hertford Road (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL DÍA MUJER.- Manifestación en Lisboa con motivo del Día Internacional de la Mujer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:10h.- Málaga (España) – El cubano Jorge Perugorría llega al Festival de Málaga en su faceta de director con ‘Neurótica animada’, una película protagonizada por la gran Mirtha Ibarra, que compite en la sección oficial, al igual que ‘Después de Kim’, protagonizada por Adriana Ozores y el argentino Dario Grandinetti. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- COLOMBIA ELECCIONES.- Más de 255.000 residentes en España pueden votar en las elecciones parlamentarias y de precandidatos presidenciales de Colombia. (Texto) (Foto)

O.Medio y África

17:00h.- Tel Aviv.- IRÁN GUERRA.- Una minoría israelí, opuesta a la guerra contra Irán y el Líbano, se manifiesta este sábado en la Plaza Habima, en Tel Aviv.

América

La Paz.- DÍA MUJER BOLIVIA.- Mujeres bolivianas realizan una carrera de tres kilómetros este domingo en conmemoración del Día de la Mujer y para exigir «una vida libre de violencia para todas las mujeres» y justicia por los feminicidios que en 2025 llegaron a 81. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- DÍA MUJER DONDURAS.- Activistas y organizaciones feministas de Honduras conmemoran el Día Internacional de la Mujer denunciando la violencia machista, que ya ha provocado al menos 40 asesinatos en lo que va de año, y exigiendo que se respeten y garanticen sus derechos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo – DÍA MUJER URUGUAY – En el marco del 8M, las mujeres de Uruguay marchan para reclamar por sus derechos, mientras la central sindical convoca a un paro bajo el lema ‘8M antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- DÍA MUJER CHILE.- El movimiento feminista chileno sale a las calles un año más para reivindicar los derechos de las mujeres y alertar de los retrocesos que suponen las convicciones ultracatólicas del futuro mandatario José Antonio Kast, quien en sus tiempos de diputado votó en contra del aborto y la píldora del día después. (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- DÍA MUJER ONU.- La directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Bibiana Aído, asegura que «el momento de quiebre» en el que se encuentra el mundo no se debe a «decisiones que hayan tomado mayoritariamente las mujeres» en una entrevista con EFE en la que reclama más mujeres en los espacio de toma de decisión ante las tensiones geopolíticas y las amenazas a las conquistas feministas. Por Esteban Capdepon Sendra (Texto)

17:00h.- San José.- DÍA MUJER COSTA RICA.- Grupos feministas y de la sociedad civil realizan una manifestación en Costa Rica para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir justicia para las víctimas. Parque Central (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Sao Paulo.- DÍA MUJER BRASIL.- Colectivos feministas protestan en São Paulo este domingo, Día Internacional de la Mujer, contra la crónica brecha de género en el país y los últimos episodios de violencia sexual contra las mujeres. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

19:00h.- San Salvador.- DÍA MUJER EL SALVADOR.- Salvadoreñas que son parte de diferentes organizaciones de mujeres se movilizan este domingo por una de las principales calles de San Salvador en el marco del Día Internacional de la Mujer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR TEXTILES.- La capital ecuatoriana, Quito, acoge el II Encuentro de Saberes Textiles, en su edición Feria del Libro y Narrativas Textiles, un evento que reúne a artesanas, creadoras, investigadoras y editoriales en torno al tejido como lenguaje, memoria y relato. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA ELECCIONES.- Venezuela celebra unas votaciones para escoger proyectos comunitarios como la reparación de ascensores, las primeras de este año tras el ataque de Estados Unidos en Caracas y con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una marcha por la liberación de las presas políticas en Venezuela, una actividad enmarcada por el Día Internacional de la Mujer. Plaza Brión de Chacaíto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Elecciones legislativas en Colombia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- El actor estadounidense Steve Carell explora la soledad y la complejidad de ser padre en ‘Rooster’, una comedia de Bill Lawrence y Matt Tarses que se estrena este 8 de marzo en HBO Max (Texto) (Foto)

Asia

Manila.- FILIPINAS EEUU.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., viaja a Estados Unidos para una visita de tres días, que incluye una actividad en ONU Mujeres.

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Se celebra en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que se trazarán las directrices políticas y económicas del gigante asiático para este año, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ofrece su rueda de prensa anual en el marco de la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) y en medio de tensiones internacionales tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, condenados por Pekín. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245