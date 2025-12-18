Temas del día de Internacional del Jueves, 18 de diciembre de 2025 (09.00 horas)

15 minutos

UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la UE celebran una cumbre centrada en tratar de sacar adelante la ayuda financiera a Ucrania mediante un préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia, una medida clave para la solvencia de Kiev a la que se opone principalmente Bélgica, donde se custodia la mayor parte de los activos, ante las amenazas de represalias de Moscú.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo) (Audio)

– El acuerdo de asociación con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado, no figura en la agenda de la reunión, pero planea sobre la cumbre.

– Miles de agricultores de toda la Unión Europea, incluidos unos 500 españoles, tienen previsto protestar el jueves por las calles de Bruselas contra los recortes de la Política Agrícola Común (PAC) y por otras preocupaciones del sector, como el acuerdo comercial con Mercosur, en una manifestación en la que habrá también cientos de tractores.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú – Rusia está a la espera de recibir de EE.UU. los resultados de sus consultas con Ucrania y los europeos sobre el plan de paz, aunque ya ha advertido de que está dispuesta a seguir combatiendo en 2026 para lograr sus objetivos en el campo de batalla.

(Texto)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Polonia, donde se reunirá con el presidente, Karol Nawrocki, así como con el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz y con su homólogo británico John Healy.

(Texto) (Vídeo) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La carencia de materiales de refugio recrudece las condiciones de vida en una Gaza asolada por las tormentas y las demoliciones diarias llevadas a cabo por el Ejército israelí.

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa con contactos diplomáticos para denunciar la escalada de tensión de Estados Unidos contra su país, mientras el Gobierno estadounidense plantea aumentar la presión sobre Caracas en medio del recrudecimiento del pulso político y militar entre ambas naciones.

(Texto)

– A medida que aumentan las tensiones militares en el Caribe y Trinidad y Tobago intensifica su persecución contra los migrantes venezolanos indocumentados, decenas de familias indígenas warao provenientes de Venezuela mantienen sus costumbres en un refugio discreto en las boscosas colinas Trinity de Moruga, en el sur de Trinidad y Tobago. Por Elena Varisca

(Texto) (Foto)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – La parálisis en que sigue el proceso final de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre, hace presagiar que si al 30 de diciembre no son anunciados los resultados finales, el problema pase al Parlamento, que no celebra sesiones con sus 128 diputados desde a finales de agosto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La tensión aumenta en Honduras con sucesivos llamados de oficialistas y la oposición a evitar un «golpe» o defender la democracia, mientras se mantiene paralizado el recuento de los votos de las elecciones del pasado 30 de noviembre que decidirán el nuevo presidente del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Los inmigrantes irregulares venezolanos en Chile viven en una encrucijada desde la victoria de José Antonio Kast, nuevo presidente electo: entre el miedo a ser arrestados o detenidos y la amenaza de ser expulsados y verse obligados a volver a su país. Por Víctor Castelló

(Texto) (Foto)

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney – Australia se comprometió este jueves a impulsar reformas legales “contra el odio y la radicalización”, mientras familiares y allegados dieron el último adiós en funerales separados a la víctima más joven del atentado, una niña de 10 años, y a la de mayor edad, un superviviente del Holocausto de 87 años.

(Texto)(Foto)

TAILANDIA CAMBOYA

Pekín/ Bangkok – El enviado especial del Ministerio chino de Exteriores para Asuntos Asiáticos, Deng Xijun, viaja este jueves a Camboya y Tailandia para mediar entre ambos países tras los enfrentamientos militares fronterizos de los últimos días, que dejan ya más de medio centenar de muertos, y después de que no fructificaran los intentos del presidente de EE.UU., Donald Trump.

(Texto) (Audio)

DÍA MIGRANTES

Ginebra – La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) conmemora el Día Internacional de los Migrantes con un mensaje sobre su aportación a la sociedad y economía mundial.

(Texto) (Audio)

PORTUGAL JUSTICIA

Lisboa – Lectura del fallo en un tribunal de Lisboa contra el presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, por unos carteles contra los gitanos de su campaña para las elecciones presidenciales de enero, tras una denuncia de seis personas de este colectivo.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EEUU PENA DE MUERTE

Miami (EE.UU.) – Florida concluirá el año con un récord de 19 ejecuciones de personas condenadas a muerte, dos de cada cinco de todo Estados Unidos, al ejecutar este jueves a Frank Athen Walls, un hombre de 58 años condenado en 1992 por el asesinato de una pareja en Panhandle.

(Texto)

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

(Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Ginebra.- DÍA MIGRANTES.- La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) conmemora el Día Internacional de los Migrantes con un mensaje sobre su aportación a la sociedad y economía mundial. (Texto)

08:30h.- París.- UE BANCA.- El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa, ofrece su visión del estado y desafíos del sector bancario europeo y hace balance de sus siete años al frente de la institución que dejará el próximo enero. (Texto) (Foto)

10:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Los líderes de la UE celebran una cumbre que estará centrada en tratar de sacar adelante la ayuda financiera a Ucrania mediante un préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia, una medida clave para la solvencia de Kiev a la que se opone principalmente Bélgica, donde se custodia la mayor parte de sus activos, ante las amenazas de represalias de Moscú. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

11:30h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO PAZ.- El Vaticano presenta en una rueda de prensa el mensaje del papa León XIV para la 59ª Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el 1 de enero de 2026. (Texto)

11:30h.- Madrid.- BENIDORM FEST.- Presentación de las 18 canciones que competirán en Benidorm Fest 2026, la quinta edición ya del festival, con la participación de artistas como Funambulista, la mexicana María León, los argentinos Miranda, Ku Minera, Luna Ki o Mayo. RTVE (Prado del Rey) (Texto)

12:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Las principales organizaciones españolas de productores agrícolas convocan una protesta en Bruselas en contra de futuros recortes en la Política Agraria Común, coincidiendo con la celebración de la cumbre de líderes de la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- Los ministros de Finanzas y de Economía de Alemania, Lars Klingbeil y Katherina Reiche, así como el Banco de Desarrollo de Alemania (IfW), Stefan Wintels, presentan el «Fondo Alemani», que tiene el objetivo de movilizar capital privado mediante 10.000 millones de euros aportados por el Estado y, de este modo, invertir en total 100.000 millones de euros en la infraestructura, la innovación y el desarrollo de la economía. (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra dará a conocer su decisión sobre si mantiene o baja los tipos de interés. (Texto)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publica su decisión sobre los tipos de interés y las nuevas proyecciones macroeconómicas, de crecimiento e inflación. (Texto)

14:15h.- Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Polonia, donde se reunirá con el presidente, Karol Nawrocki, así como con el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz y con su homólogo británico John Healy. (Texto) (Vídeo) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL JUSTICIA.- Lectura del fallo en un tribunal de Lisboa contra el presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, por unos carteles contra los gitanos de su campaña para las elecciones presidenciales de enero, tras una denuncia de seis personas de este colectivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- UE ENERGÍA.- El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, visita Austria y se reúne con el ministro de Economía austríaco Wolfgang Hattmannsdorfer.

Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- Fin del proceso sobre los derechos de autor de los discos del grupo de Jimi Hendrix.

Bruselas.- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la última reunión del año del Consejo Europeo

Estambul.- TURQUÍA JUSTICIA.- Se celebra una sesión del juicio contra el periodista Can Dündar, exiliado en Alemania, acusado de «insultos a un funcionario» por su respaldo a un diario prokurdo que en 2016 publicó un artículo crítico con un juez.

Bruselas.- UE CUMBRE.- Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE. (Texto)

París.- UE MERCOSUR.- Los sindicatos agrícolas franceses han llamado a bloquear Francia este jueves para hacer todo lo posible para impedir la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. (Texto)

América

11:30h.- Miami.- EEUU ELECCIONES.- Eileen Higgins es investida como alcaldesa de la ciudad de Miami y se convierte en la primera mujer y la primera persona no hispana en llegar a la Alcaldía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Moruga (Trinidad y Tobago).- TRINIDAD Y TOBAGO VENEZUELA.- A medida que aumentan las tensiones militares en el Caribe y Trinidad y Tobago intensifica su persecución contra los migrantes venezolanos indocumentados, decenas de familias indígenas warao de Venezuela mantienen sus costumbres en un refugio discreto en las boscosas colinas Trinity de Moruga. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos del mes de noviembre, los primeros tras el reciente cierre Federal, que hicieron imposible compilar los de octubre. (Texto)

15:00h.- Quito.- ECUADOR LITERATURA.- Reconocida por sus más de 60 libros de literatura infantil y juvenil publicados, la ecuatoriana María Fernanda Heredia ha tejido -letra a letra- una trayectoria que une la memoria íntima del papel con la expansión de digital, y celebra que hoy haya «una convivencia necesaria, sana y viable» en los dos formatos. Por Susana Madera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL NAVIDAD.- Un papá Noel se sumerge en el acuario de Río de Janeiro, un acto ya tradicional en las vísperas de Navidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY MODA.- La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada presenta en una rueda de prensa la exposición ‘En Retrospectiva – 40 años de diseño y creatividad de Ágatha Ruiz de la Prada’, que estará en Uruguay desde el 20 de diciembre hasta el 22 de marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA NAVIDAD.- El cerro de Monserrate, en el oriente de Bogotá, se ilumina con ‘Las Luces del Mundo’, un viaje por 11 países que enciende la Navidad de la capital colombiana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- Sindicatos y trabajadores argentinos marchan contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DISCRIMINACIÓN.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación de Uruguay entrega los premios Luisa Casalet, que reconocen trayectorias que promueven avances calificados para una sociedad más inclusiva, integrada y sin discriminaciones. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este jueves su cifra de intercambio comercial correspondiente a noviembre de 2025, después de que en octubre pasado registrase un superávit de 800 millones de dólares. (Texto)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida concluirá el año con un récord de 19 penas de muerte, dos de cada cinco de todo EEUU (Texto)

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga su informe trimestral de Política Monetaria. (Texto)

La Habana.- CUBA ECONOMÍA.- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) donde se abordarán el plan anticrisis del Gobierno y el presupuesto nacional para 2026. En esta ocasión la sesión se condensará en un día y se realizará de forma telemática debido a la profunda crisis que sufre el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO TIPOS.- El Banco de México anuncia su política monetaria tras la reducción en noviembre a 7,25 % en la tasa de interés

Montevideo.- URUGUAY D.HUMANOS.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación de Uruguay entrega los premios Luisa Casalet, que reconocen trayectorias que promueven avances calificados para una sociedad más inclusiva, integrada y sin discriminaciones. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre actividad, empleo y desempleo para noviembre de 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá – PANAMÁ CINE- El equipo de la película ‘Sucedió en Enero’, del director panameño Luis Romeo y en la que participa el actor español Luis Tosar, dan una rueda de prensa sobre un film que narra la histórica gesta de un grupo de jóvenes que se enfrentó en 1964 a los soldados estadounidenses para demandar la soberanía panameña en la extinta Zona del Canal, bajo el dominio de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

12:00h.- Rabat.- MARRUECOS TERREMOTO.- Las labores de reconstrucción avanzan en Marruecos dos años después del seísmo que golpeó en septiembre de 2023 varias provincias del Atlas y causó cerca de 3.000 muertos, y aunque las autoridades cifran en más de un 90 % el progreso de los trabajos, algunos afectados denuncian seguir en situación precaria y haber quedado excluidos de las ayudas estatales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

10:00h.- Nairobi.- SUDÁN REBELIÓN.- Chaloka Beyani, asesor especial del secretario general de la ONU sobre la Prevención del Genocidio, da una rueda de prensa sobre la situación en Sudán, en el marco de su visita a Kenia. (Texto)

Asia

Tokio.- TECNOLOGÍAS JAPÓN MONOPOLIO.- Entra en vigor una ley para frenar el dominio de las grandes tecnológicas que obstruyan la competencia de empresas rivales y que acarrea penas que podrían suponer hasta el 20 % de sus ingresos en Japón.

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su última reunión del año, en la que los analistas anticipan una nueva subida del tipos de interés de referencia, de 25 puntos básicos, lo que colocaría la tasa en su nivel más alto en 30 años, en un movimiento contrario al de las grandes potencias y que forma parte de la normalización de la política monetaria de la entidad crediticia nipona tras su década de medidas ultraflexibles para estimular la inflación.

Nueva Delhi.- MEDICINA TRADICIONAL.- Nueva Delhi es sede este miércoles de la segunda Cumbre Global de la OMS sobre Medicina Tradicional, coorganizada por el Gobierno de la India y la Organización Mundial de la Salud, que reúne a ministros y responsables sanitarios de más de 20 países.

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Banco Central de Taiwán celebra su reunión trimestral de política monetaria, en la que podría modificar los tipos de interés, actualmente del 2 %.

