Temas del día de Internacional del Jueves, 18 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la UE celebran una cumbre centrada en tratar de sacar adelante la ayuda financiera a Ucrania mediante un préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia, una medida clave para la solvencia de Kiev a la que se opone principalmente Bélgica, donde se custodia la mayor parte de los activos, ante las amenazas de represalias de Moscú.

– El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, negociado durante el último cuarto de siglo, encara horas clave en Bruselas para tratar de llegar a la línea de meta: la firma del pacto por parte de los líderes de ambos bloques este sábado en Brasil, que aún no está garantizada por las dudas de países clave como Francia o Italia.

– El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur «no se puede firmar» sin las salvaguardas que solicita su país.

– La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistió en que su Gobierno «está dispuesto» a firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur «tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores», que dependen de las decisiones de la Comisión Europea.

– La Policía Federal belga disolvió este jueves la manifestación de agricultores en el barrio europeo de Bruselas, tras numerosos ataques a edificios en las inmediaciones del Parlamento Europeo y violentos enfrentamientos entre agentes y asistentes que se saldaron con un hombre herido grave.

UCRANIA GUERRA

Moscú – El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, aseguró este jueves que la situación en el Donbás se ha vuelto «crítica» para las fuerzas ucranianas ante el avance de las tropas rusas.

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, excluyó este jueves la incorporación de Ucrania a la OTAN, debido a la oposición de algunos de los aliados, pero afirmó que las garantías de seguridad que se están negociando para Kiev deben ser tan potentes que una nueva agresión rusa dé lugar a una respuesta «devastadora».

– El Gobierno estonio denunció este jueves que tres guardias fronterizos rusos atravesaron el miércoles la frontera sin autorización y por razones desconocidas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La carencia de materiales de refugio recrudece las condiciones de vida en una Gaza asolada por las tormentas y las demoliciones diarias llevadas a cabo por el Ejército israelí.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa con contactos diplomáticos para denunciar la escalada de tensión de Estados Unidos contra su país, mientras el Gobierno estadounidense plantea aumentar la presión sobre Caracas en medio del recrudecimiento del pulso político y militar entre ambas naciones.

– A medida que aumentan las tensiones militares en el Caribe y Trinidad y Tobago intensifica su persecución contra los migrantes venezolanos indocumentados, decenas de familias indígenas warao provenientes de Venezuela mantienen sus costumbres en un refugio discreto en las boscosas colinas Trinity de Moruga, en el sur de Trinidad y Tobago. Por Elena Varisca

– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida “pacífica” a cualquier conflicto en Venezuela y la región, al reiterar la importancia de oponerse a cualquier “intervención” e “injerencismo”.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – La prolongada parálisis del proceso final de las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre hace prever que, si los resultados definitivos no son anunciados antes del día 30, el caso será trasladado al Parlamento, que no ha celebrado un pleno desde agosto.

– La tensión aumenta en Honduras con sucesivos llamados de oficialistas y la oposición a evitar un «golpe» o defender la democracia, mientras se mantiene paralizado el recuento de los votos de las elecciones del pasado 30 de noviembre que decidirán el nuevo presidente del país.

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Los inmigrantes irregulares venezolanos en Chile viven en una encrucijada desde la victoria de José Antonio Kast, nuevo presidente electo: entre el miedo a ser arrestados o detenidos y la amenaza de ser expulsados y verse obligados a volver a su país. Por Víctor Castelló

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney – Australia se comprometió este jueves a impulsar reformas legales “contra el odio y la radicalización”, mientras familiares y allegados dieron el último adiós en funerales separados a la víctima más joven del atentado, una niña de 10 años, y a la de mayor edad, un superviviente del Holocausto de 87 años.

– El grupo yihadista Estado Islámico (EI) celebró este jueves haber inspirado el atentado contra la comunidad judía de la ciudad de Sídney (Australia) del pasado domingo a través de su panfleto semanal Al Naba, aunque no reivindicó su autoría.

TAILANDIA CAMBOYA

Pekín – El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, instó este jueves en sendas llamadas a Camboya y Tailandia a declarar «cuanto antes» un alto el fuego, en medio de enfrentamientos fronterizos que dejan medio centenar de muertos, y mientras un enviado especial chino visita ambos países, después de que no fructificaran los intentos de mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump.

– El Ejército de Tailandia dijo este jueves que ha atacado al menos seis supuestos centros de ciberestafa asentados en Camboya.

DÍA MIGRANTES

Ginebra – Hasta 304 millones de personas, que representan casi el 4 % de la población mundial, viven fuera del país en el que nacieron, reveló la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un comunicado este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de los Migrantes.

PORTUGAL JUSTICIA

Lisboa – El juicio en Portugal contra el líder del partido de ultraderecha Chega y candidato a la Presidencia André Ventura por carteles con mensajes contra la comunidad gitana concluyó este jueves, a la espera de que la jueza dicte sentencia, lo que podría retrasarse hasta este viernes o el lunes, pese a que se esperaba para hoy, confirmó el abogado de la defensa.

EEUU PENA DE MUERTE

Miami (EE.UU.) – Florida aplicará este jueves la pena capital a Frank Athen Walls, un hombre de 58 años condenado en 1992 por asesinato que se convertirá en el 19º ejecutado de 2025, un máximo histórico para un estado que ha concentrado dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte en EE.UU. este año.

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

