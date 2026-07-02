Temas del día de Internacional del jueves, 2 de julio de 2026 (09:00 horas)

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18 minutos

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

La Guaira – La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) refuerza desde este jueves la respuesta humanitaria en Venezuela con un hospital de campaña y medio centenar de cooperantes para atender a los afectados por los terremotos de hace una semana.

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– Venezuela afronta este jueves el primero de los siete días de duelo nacional por las víctimas de los terremotos que hace una semana sacudieron el norte del país y que han dejado al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos, mientras continúa la llegada de ayuda humanitaria y las labores de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de cuerpos.

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FRANCIA ETA

París – El Tribunal de Apelación de París dicta sentencia en el último caso que tenía pendiente en Francia José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, lo que debe abrir la perspectiva para la entrega a España del que fue uno de los históricos dirigentes de ETA, que está condicionada a ese dictamen.

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UCRANIA GUERRA

Kiev.- Tras los ataques ucranianos en territorio ruso de los últimos días, Moscú ha contestado con un nuevo lanzamiento masivo de drones y misiles contra, Kiev que ha matado a más de una decena de personas y ha causado más de setenta heridos.

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– Rusia atacó esta madrugada Ucrania usando un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos.

– Y el Ejército ucraniano atacó esta madrugada la refinería de Kstovo, en la región rusa de Nizhni Nóvgorod.

IRÁN GUERRA

Teherán – La República Islámica de Irán se prepara para despedir al que fuera líder supremo Alí Jameneí con los mayores funerales de su historia, con siete días de ceremonias en cinco ciudades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra.

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– Casi cuatro meses después de su nombramiento como líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, no ha aparecido aún en público y hay expectativas de que lo haga durante los funerales de su padre y predecesor Alí Jameneí que comienzan el viernes.

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– Por otra parte, Irán ha vuelto a reivindicar su control sobre Ormuz y rechaza diálogo de seguridad regional en Baréin.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad – Afganistán y Pakistán entran en el cuarto día de su peor escalada militar desde marzo, con ambos países lanzando ataques aéreos en territorio contrario, y con un saldo de al menos 28 civiles muertos.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Se cumplen mil días desde los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 que dejaron 1.200 muertos en Israel y 251 secuestrados, a los que siguió una ofensiva israelí en la Franja de Gaza que ha causado más de 73.000 muertos y devastado el enclave palestino, en medio de un alto el fuego que no impide ataques de Israel prácticamente a diario.

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– Las familias de los afectados por la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023 convocan protestas en Israel, la mayor en Tel Aviv, para conmemorar los 1.000 días desde dichos ataques, que dejaron 1.200 muertos en territorio israelí y 251 secuestrados.

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UE GOOGLE

Bruselas – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncia sobre el recurso de casación presentado por Google contra una multa por abuso de posición dominante con su sistema operativo Android que supera los 4.000 millones de euros y que es la más elevada de la historia del bloque en un caso antimonopolio.

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JAPÓN TEATRO – Tokio.- La película de animación ‘La princesa Mononoke’ del japonés Studio Ghibli, galardonado este año con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, estrena una versión en teatro kabuki, 7 años después de la primera adaptación de una obra de Hayao Miyazaki al tradicional estilo dramático nipón.

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ADEMÁS

ECUADOR TECNOLOGÍA | Quito – El Chimborazo -la montaña más alta de Ecuador y el punto más cercano al sol medido desde el centro del planeta- fue escenario de un logro histórico cuando un robot humanoide superó pruebas técnicas, al abrir un nuevo camino para el uso de la robótica a más de 6.000 metros de altitud y temperaturas bajo cero. Por Susana Madera. (Texto) (Foto) (Video) (Audio)

ARGELIA ELECCIONES | Argel – Los argelinos renuevan a los 407 diputados de la Asamblea Popular Nacional (APN), en unas elecciones en las que se espera que las fuerzas oficialistas sigan controlando la Cámara Baja y en las que el principal reto de las autoridades es incrementar la tradicional baja participación, que en las legislativas de 2021 apenas superó el 23 %. (Texto) (Foto) (Video)

IRÁN GUERRA LÍBANO | Beirut – Los ladridos se escuchan mucho antes de llegar al refugio de BETA Lebanon, donde unos 1.400 perros, medio centenar de gatos y decenas de otros animales rescatados de las zonas bombardeadas del Líbano encuentran una segunda oportunidad tras sobrevivir a la guerra y, en muchos casos, al abandono. (Texto) (Foto) (Video)

PREMIOS INNOVACIÓN | Berlín – La Oficina Europea de Patentes (OEP) revela el ganador del Premio al Inventor Europeo de 2026, al que aspiran doce finalistas, entre ellos dos chilenos con un biofiltro vivo para limpiar el aire contaminado. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO COLOMBIA.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Palacio Apostólico vaticano al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, un mes antes de que concluya su mandato. (Texto) (Foto) (Video)

07:30 GMT.- Bruselas.- UE REGIONES.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 172 sesión plenaria. Hemicio – Paul Henri Spaak Building, Rue Wiiertz 60 (Texto) (Foto) (Video)

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica los datos de empleo provisionales del mes de mayo en Italia. (Texto)

08:00 GMT.- París.- TEDH POLONIA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la negativa de Polonia de registrar los actos de nacimiento en el Reino Unido de dos niñas cuyas madres viven en parejas lesbianas.

08:00 GMT.- Dresde.- INFINEON FÁBRICAS.- El fabricante de semiconductores Infineon inaugura su nueve fábrica en Dresde, con la que reacciona al aumento de la demanda de chips para centros de datos, la movilidad eléctrica y las energías renovables. (Texto) (Foto)

09:00 GMT.- Luxemburgo.- UE DESEMPLEO.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de mayo de 2026. (Texto)

11:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO ARTE.- Presentación al público de una colección de objetos de series y películas de animación como ‘Los Simpson’, ‘Alicia en el País de las Maravillas’, ‘Pokemon’ o ‘Naruto’, que se subastará los días 8 y 9 de julio y cuya valoración global es de un millón de libras, según la casa de subastas Propstore. Borough Yards, Stoney Street, London, SE1 9AD (Unit 106) (Texto) (Foto) (Video)

11:30 GMT.- París.- FRANCIA ETA.- Sentencia del Tribunal de Apelación de París en el caso contra el histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.

14:00 GMT.- Berlín.- PREMIOS INNOVACIÓN.- La Oficina Europea de Patentes (OEP) revela el ganador del Premio al Inventor Europeo de 2026, al que aspiran doce finalistas, entre ellos dos chilenos con un biofiltro vivo para limpiar el aire contaminado, un francés con un invento con gusanos marinos destinado a preservar órganos y tejidos, un británico con una vacuna contra la malaria «altamente» eficaz, y dos chinos con un método para reciclar baterías de ion litio usadas y convertirlas en nuevos materiales de alto rendimiento. (Texto) (Foto)

17:00 GMT.- Roma.- ITALIA COLISEO.- El director del Parque Arqueológico del Coliseo de Roma, Simone Quilici, explica en conferencia de prensa su visión para el futuro de uno de los monumentos más visitados del mundo, las estrategias para abordar el turismo masivo y qué nuevos proyectos están destinados a redefinir la relación con su público contemporáneo. (Texto) (Foto) (Video)

16:00 GMT.- Lisboa.- LATINOAMÉRICA NEGOCIOS.- III Encuentro de Emprendedores Latinoamericanos en Portugal. Casa da América Latina

Cagliari.- JUANA RIVAS.- El juicio a la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) con declaraciones de testigos

Bruselas.- UE GOOGLE.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre la multa a Google por abuso de posición dominante con Android

Aix-en-Provence.- FESTIVAL ÓPERA.- La directora escénica Valentina Carrasco y el conductor orquestal Leonardo García-Alarcón, ambos argentinos, son dos de las figuras protagonistas del 78 Festival Internacional de Arte Lírico de Aix-en-Provence, que es una referencia mundial y el más importante dedicado a la ópera y la música clásica en Francia. (Texto)

Estambul.- OMS TURQUÍA.- El Gobierno de Turquía y la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) organizan una conferencia ministerial donde se reunirán ministros de salud de varios países para prepararse ante un posible terremoto en las próximas décadas. (Texto)

Moscú.- ARMENIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Armenia. (Texto)

Copenhague.- DINAMARCA CHINA.- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, es recibido por su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, con el que celebrará una reunión formal y una cena de trabajo. También acudirá a una audiencia personal con el rey Federico. (Texto)

París.- OCDE FISCALIDAD.- La OCDE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentan su informe anual de los Inspectores Fiscales sin Fronteras.

París.- FRANCIA BRASIL.- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, visita Brasil, Guyana y Martinica entre el 1 y el 2 de julio.

Sarajevo.- BOSNIA UE.- La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, realiza hoy una visita a Bosnia-Herzegovina.

Lisboa.- FORO BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su foro anual en la localidad portuguesa de Sintra, con el tema ‘Configurar el futuro de Europa: innovación, crecimiento y estabilidad’. (Texto)

Belém.- PORTUGAL ACEITE.- Lisboa acoge la segunda edición del Congreso Mundial del Aceite de Oliva (OOWC) los días 2 y 3 de julio, uno de los foros internacionales más importantes dedicados al sector del aceite de oliva, que reúne a expertos, investigadores, productores, empresas y representantes institucionales de diversos países productores de aceite de oliva. Centro Cultural de Belém (Texto) (Foto) (Video)

América

12:00 GMT.- Miami.- EEUU VENEZUELA.- La venezolana Deyna Castellanos, considerada la mejor jugadora en la historia del fútbol femenino de su país, tiene la ilusión en la repesca que podría llevar a su país a una histórica participación en el Mundial femenino de 2027 en Brasil, pero reconoció a EFE que vive con «mucho dolor» los terremotos que asolaron Venezuela el mes pasado. (Texto) (Foto) (Video)

12:30 GMT.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en junio, después de que en mayo el dato de paro se situara en el 4,3% y la creación neta de empleo fuera mejor de lo esperado. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- ARTE INMIGRACIÓN.- El mundo del arte se vuelca en la comunidad inmigrante en EE.UU. en una muestra benéfica en la prestigiosa galería David Zwirner de Nueva York, donde hasta finales de julio se exponen y venden cuarenta obras de George Condo, Ruth Asawa o Cecily Brown, entre otros artistas, donadas a la causa por ellos mismos o los gestores de su patrimonio. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Naciones Unidas.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre Oriente Medio, la primera bajo la nueva presidencia rotatoria de República Democrática del Congo.

14:00 GMT.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Defensores de los migrantes en EE.UU. alertan que la propuesta de Florida para prohibir que los indocumentados estudien en las universidades públicas cerraría una de las últimas vías de acceso a la educación superior para ellos en el estado, donde aún pueden matricularse si cumplen los requisitos de admisión. Advierten, además, de que la medida perjudicaría a la economía y a la futura fuerza laboral. (Texto) (Foto) (Video)

15:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY INFLACIÓN.- El Banco Central de Paraguay (BCP) presenta el informe de la inflación del mes de junio de 2026. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros de junio de 2026. (Texto)

18:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ofrecerá este jueves 2 de julio una conferencia de prensa al término de su visita oficial a Guatemala, en la que presentará sus conclusiones preliminares y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos y la búsqueda de justicia en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra con ganancias una semana más corta de lo habitual por el festivo del Día de la Independencia, con el Nasdaq al liderar las subidas impulsado por el buen desempeño de las compañías tecnológicas. (Texto)

Río de Janeiro.- LITERATURA CAMÕES.- El jurado del Premio Camões, el más importante de la lengua portuguesa, inicia las deliberaciones para anunciar el galardonado de 2026. (Texto)

Panamá.- BALONCESTO MUNDIAL 2027 PANAMÁ-CUBA.- Crónica del partido de baloncesto entre las selecciones de Panamá y Cuba, correspondiente al Grupo D, en el inicio de la tercera ventana de las eliminatorias de la FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2027. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Matías Morla, abogado y apoderado de Diego Armando Maradona hasta su muerte, imputado en causas paralelas que involucran a la figura del astro, declarará este jueves en el juicio por la muerte del ídolo, que tiene a siete profesionales de la salud en el banquillo de los acusados. (Texto)

Oriente Medio

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Los ladridos se escuchan mucho antes de llegar al refugio de BETA Lebanon, donde unos 1.400 perros, medio centenar de gatos y decenas de otros animales rescatados de las zonas bombardeadas del Líbano encuentran una segunda oportunidad tras sobrevivir a la guerra y, en muchos casos, al abandono. (Texto) (Foto) (Video)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Casi cuatro meses después de su nombramiento como líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, no ha aparecido aún en público y hay expectativas de que lo haga durante los funerales de su padre y predecesor Alí Jameneí que comienzan el viernes. (Texto) (Foto)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- La República Islámica de Irán se prepara para despedir al que fuera líder supremo Alí Jameneí con los mayores funerales de su historia con siete días de ceremonias en siete ciudades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra. (Texto) (Foto) (Video)

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Se cumplen mil días desde los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 que dejaron 1.200 muertos en Israel y 251 secuestrados, a los que siguió una ofensiva israelí en la Franja de Gaza que ha causado más de 73.000 muertos y devastado el enclave palestino, en medio de un alto el fuego que no impide ataques de Israel prácticamente a diario.

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Las familias de los afectados por la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023 convocan protestas en Israel, la central en Tel Aviv, para conmemorar los 1.000 días desde dichos ataques, que dejaron 1.200 muertos en territorio israelí y 251 secuestrados. (Texto) (Foto)

África

Kinsasa.- RD CONGO ÉBOLA.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visita la República Democrática del Congo para apoyar, en nombre de la Unión Africana, la respuesta contra el ébola en el este del país. (Texto)

11:15 GMT.- Nairobi.- ÁFRICA EEUU.- El comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson, ofrece una rueda de prensa virtual en la que hablará sobre la Conferencia de Jefes de Defensa Africanos (ACHOD) de 2026, entre otros temas. (Texto)

13:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa telemática sobre las emergencia sanitarias del continente, con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo y Uganda (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN UCRANIA.- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, concluye una visita oficial a Japón.Nueva Delhi.- INDIA JAPÓN.- Nueva Delhi acoge la cumbre bilateral India-Japón con la primer ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el mandatario indio, Narendra Modi.

Seúl.- K-POP BTS.- Arranca en Corea del Sur la quinta conferencia global interdisciplinaria sobre el fenómeno BTS, examinando desde el terreno académico al grupo más famoso del K-pop. (Texto)

Tokio.- JAPÓN TEATRO.- La película de animación ‘La princesa Mononoke’ del japonés Studio Ghibli, galardonado este año con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, estrena desde mañana una versión en teatro kabuki, 7 años después de la primera adaptación de una obra de Hayao Miyazaki al tradicional estilo dramático. (Texto) (Foto) (Video)

Pekín.- CHINA IA.- China acelera su carrera con Estados Unidos en inteligencia artificial apoyándose en una combinación de apertura y precios bajos, una estrategia con la que firmas como Zhipu, DeepSeek, Tencent o ByteDance buscan acercarse a la frontera tecnológica marcada hasta ahora por las grandes empresas estadounidenses. (Texto) (Video)

Bangkok.- IRÁN TAILANDIA.- La vicepresidenta iraní y jefa de la Agencia de Protección Ambiental del país, Shina Ansari, viajará a Bangkok del 2 al 3 de julio para asistir a la novena sesión del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo de la CESPAP (Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas), en medio de nuevas negociaciones en Catar para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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