Temas del día de Internacional del jueves, 25 de junio de 2026 (07:30 horas)

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20 minutos

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

– Venezuela evalúa los daños causados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles la costa del país en un intervalo de menos de un minuto y que se pudieron sentir con fuerza en Caracas donde la sacudida hizo colapsar varios edificios.

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La disputa sobre las inspecciones de la agencia nuclear de la ONU en las instalaciones atómicas iraníes atacadas durante la guerra del año pasado amenaza con convertirse en uno de los principales escollos en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que tienen previsto reanudar las conversaciones técnicas la próxima semana.

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– Mientras tanto, Irán ha dicho que la OTAN fue «cómplice» de los ataques de Estados Unidos contra su país.

– El Líbano asume con incertidumbre la última jornada de negociaciones entre Beirut e Israel en Washington mientras el Ejército de Israel sigue incumpliendo el alto el fuego con ataques esporádicos contra puntos del sur del país.

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– La India acoge este jueves una reunión de ministros de Energía del BRICS dominada por la seguridad energética, las sanciones y la búsqueda de nuevas alianzas, con la presencia del ministro iraní de Petróleo, Mohsen Paknejad, y de grandes productores y consumidores del bloque ampliado.

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MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne este jueves en Ciudad de México con el rey Felipe VI de España, un encuentro que simboliza el fin de un periodo de tensiones y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación bilateral.

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– El encuentro está previsto para el jueves a las 16.15 hora local, 22.15 GMT, 00.15 del viernes en España.

UCRANIA GUERRA

Gdansk (Polonia) – Varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenkov, participan en la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en la ciudad polaca de Gdansk.

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– Los líderes de ocho países europeos, Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía, y la presidenta de la Comisión Europea celebran una cumbre sobre el flanco oriental de la Unión Europea (UE), la segunda reunión en este formato después de la de Helsinki en diciembre de 2025.

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EUROPA CALOR

Redacción Medioambiente – Europa continúa sufriendo el calor sofocante con temperaturas extremas que afectan a millones de personas en una veintena de países del continente y alteran tanto horarios laborales y escolares, como transportes y servicios eléctricos, además de haber provocado decenas de muertos.

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ADEMÁS

FRANCIA ITALIA | París – El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, celebran este jueves en Francia una cumbre bilateral, la primera desde que sus países firmaron hace casi 5 años el Tratado del Quirinal, un acuerdo de cooperación reforzada. (Texto)

CUBA CRISIS | La Habana – Los hoteles y las playas de Varadero vacíos y las callejuelas de La Habana Vieja sin extranjeros son la fotografía más descriptiva del desplome del turismo en Cuba, un drama que, más allá de las cifras macroeconómicas, está teniendo un impacto concreto en muchos profesionales y sus familias. (Texto) (Foto) (Video)

COLOMBIA ELECCIONES | Bogotá – El reconocimiento del ultraderechista Abelardo de la Espriella como ganador de las elecciones presidenciales por parte de su contrincante, el izquierdista Iván Cepeda, da inicio a la transición de Gobierno en Colombia y el próximo mandatario evalúa los nombres de los funcionarios que conformarán su gabinete. (Texto) (Foto) (Video)

– El ultraderechista Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto con el reto de mejorar el desempeño económico de Colombia, especialmente en lo relacionado con la elevada deuda pública y el deterioro fiscal. Además, se espera que dé un giro de 180 grados a las políticas del actual Gobierno, enfocadas en destinar gran parte del gasto público a financiar programas sociales. (Texto)

– El Consejo Nacional Electoral (CNE) entrega al ultraderechista Abelardo de la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar las elecciones presidenciales del domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda. (Texto) (Foto)(Video)

PERÚ ELECCIONES | Lima – Perú pasa página tras confirmarse la victoria de la derechista Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, más de dos semanas después de que se celebrase la votación, y ya prepara la proclamación oficial y la investidura, que supondrá el retorno del fujimorismo al Gobierno veinticinco años después. (Texto) (Foto) (Video)

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz – Los 50 días de conflicto social impulsado por sectores que exigían la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, terminaron esta semana sin vencedores claros, después de dejar al menos 16 muertos, pérdidas económicas calculadas en 3.000 millones de dólares y una severa afectación del abastecimiento y la movilidad en gran parte del país. (Texto) (Foto)

MERCOSUR CUMBRE | Asunción – La ratificación definitiva del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aún con flecos por resolver, como las cuotas de exportación de carne, aves y azúcar hacia Europa, centrará buena parte de los debates que mantendrán el 30 de junio los líderes del bloque latinoamericano en su cumbre de Asunción, donde Paraguay pasará el testigo de la presidencia semestral a Uruguay. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, celebran este jueves en Francia una cumbre bilateral, la primera desde que sus países firmaron hace casi 5 años el Tratado del Quirinal, un acuerdo de cooperación reforzada. (Texto)

06:45 GMT.- París.- FRANCIA DEUDA.- Se publican los datos de la deuda pública francesa en el primer trimestre.

07:00 GMT.- Luxemburgo.- UE MEDIOAMBIENTE.- Los titulares de Medioambiente de los países de la UE debaten en consejo de ministros sobre la relajación de los objetivos de CO2 para coches y furgonetas en 2035 propuesta por la Comisión Europea. (Texto)

08:00 GMT.- Múnich.- ALEMANIA ECONOMÍA.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, interviene con un discurso por vídeo en la reunión anual del instituto económico Ifo.

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su último boletín económico.

08:00 GMT.- Madrid.- SUDÁN GUERRA.- Sesión informativa con el asesor para Asuntos Políticos y Diplomáticos del Presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Amgad Fareid Eltayeb Idris. (Texto)

09:00 GMT.- Gdansk.- UCRANIA GUERRA.- Varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenkov, participan en la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en la ciudad polaca de Gdansk. (Texto) (Foto) (Video)

10:00 GMT.- Budapest.- DEFENSA EUROPA CENTRAL.- Los ministros de Defensa del Grupo de Visegrádo (Hungría, Eslovaquia, Polonia, República Checa) se reúnen el 25 de junio en Budapest y al final del encuentro informan a la prensa.

12:00 GMT.- París.- CAMBIO CLIMÁTICO JUSTICIA.- El Tribunal Judicial de París dictamina en el proceso contra TotalEnergies de cuatro asociaciones ecologistas y el Ayuntamiento de París que reclaman que se le imponga al gigante petrolero en particular una trayectoria de reducción de emisiones en línea con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento climático a 1,5 grados.

12:00 GMT.- Gdansk.- UCRANIA GUERRA.- Los líderes de ocho países europeos, Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, celebran una cumbre sobre el flanco oriental de la Unión Europea (UE), la segunda reunión en este formato después de la primera que tuvo lugar en Helsinki en diciembre de 2025 (Texto) (Video)

13:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA REGIONES.- Rueda de prensa del canciller alemán, Friedrich Merz, después de su reunión con los primeros ministros de los estados federados de Alemania. (Foto)

13:00 GMT.- Ginebra.- MUJERES VIOLENCIA.- La relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, habla con la prensa sobre su último informe al Consejo de Derechos Humanos, que ha dedicado a la violencia contra las madres. (Texto)

13:00 GMT.- Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) presenta el Índice Global de Tortura 2026, donde se evalúa el riesgo de sufrir este tipo de abusos en diferentes países. (Texto)

13:30 GMT.- París.- C.EUROPA PORNOGRAFÍA.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debate un informe sobre la pornografía violenta y los desafíos que plantea a los derechos humanos de la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya ERC), Laura Castel.

16:30 GMT.- Madrid.- CPI SANCIONES.- Solomy Balungi Bossa, jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionada por Estados Unidos, participa en Madrid en una mesa redonda sobre las penalizaciones que la Administración de Donald Trump impone a magistrados de ese tribunal. (Texto)

Estocolmo.- H&M RESULTADOS.- La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) presenta resultados del primer semestre de su año fiscal.

Vilna.- LITUANIA GOBIERNO.- El candidato a primer ministro en Lituania, el socialdemócrata Mindaugas Sinkevičius, prevé comparecer ante el Parlamento o Seimas tras dimitir el martes el Gobierno de centroizquierda de Inga Ruginienė, para posibilitar una nueva alianza gubernamental a raíz de la expulsión del partido populista Amanecer del Nemunas.

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- La familia real británica divulga el informe anual con detalles de sus finanzas (Texto)

París.- MODA PARÍS.- París celebra su tercera jornada de la Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Givenchy, Issey Miyake, Rick Owens, Yohji Yamamoto y Dries Van Noten , entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- VESPA ANIVERSARIO.- Roma acoge del 25 al 28 de junio la celebración del 80 aniversario de la Vespa con cuatro días de actividades abiertas al público que reunirá a conductores y aficionados para revivir el espíritu de un icono que conecta generaciones, culturas y estilos de vida desde 1946. (Foto) (Video)

Londres.- FRIDA KAHLO.- Inauguración en el londinense barrio de Soho de ‘¡Frida Icónica!’, una instalación dedicada a Frida Kahlo, por su 119 aniversario, compuesta por cuatro retratos que se unen para formar el perfil de la artista mexicana de frente y que transformará la calle en un lienzo lleno de color y arte público. (Foto)(Video)

América

17:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga su informe trimestral de Política Monetaria, con sus nuevas proyecciones para el PIB y la inflación de Brasil en 2026. (Texto)

18:30 GMT.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica la segunda revisión del dato del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre. (Texto)

18:30 GMT.- Washington.- EEUU ECONOMÍA.- La oficina de Análisis Económico publica los índices de gasto de consumo personal (GCP).

19:00 GMT.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Activistas protestan para que la Policía revoque su acuerdo de cooperación con ICE en Miami, líder en arrestos (Texto) (Foto) (Video)

Washington.- CADENAS SUMINISTRO- El departamento de Estado de EE.UU. organiza jueves y viernes una reunión de la alianza tecnológica conocida como «Pax Silica», al que asisten representantes de 14 países y ejecutivos de empresas clave de la cadena de suministro de inteligencia artificial (IA), semiconductores y minerales críticos para enfrentar la creciente presión china en esos ámbitos. (Texto) (Foto) (Video)

20:00 GMT.- La Habana.- RAMIRO VALDÉS.- Los restos mortales del vice primer ministro cubano Ramiro Valdés son inhumados en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara, cuatro días después de su muerte a los 94 años. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México – MÉXICO TIPOS – El Banco de México anuncia su política monetaria tras reducir en mayo al 6,50 % la tasa de interés en medio de la incertidumbre por cambios de política económica de EEUU, la revisión del T-MEC y los conflictos geopolíticos.(Texto)

00:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo de abril. (Texto)

23:00 GMT.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú entrega las credenciales a los senadores electos en los comicios celebrados el pasado 12 y 13 de abril, que dibujan una cámara dividida a partes iguales en dos bloques: la derecha y un conjunto de fuerza de centro y de izquierda. (Texto) (Foto) (Video)

23:45 GMT.- Washington.- EEUU OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en un foro en el Atlantic Council de Washington. Atlantic Council (Texto)

02:00 GMT.- Washington.- EEUU ESPAÑA.- Inauguración del mural «Spain at the birth of the United States», del autor español Paco Roca, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Nueva York.- EEUU INDEPENDENCIA.- Entre los rascacielos del Distrito Financiero de Nueva York se esconde Fraunces Tavern, una puerta a la fundación de Estados Unidos que este año cumple 250 años, donde hoy se sirven whisky, ostras y hamburguesas donde George Washington despidió a sus tropas tras ganar la Guerra de la Independencia. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este jueves sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de mayo. (Texto)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida lleva a cabo la ejecución de Dusty Ray Spencer, de 74 años, condenado a muerte por asesinar a su mujer en el condado de Orange, lo que representa la novena ejecución del año en el estado. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

00:00 GMT.- San Salvador.- CENTROAMÉRICA SICA.- Autoridades del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) celebran este jueves, en una localidad cercana a la capital San Salvador, la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de República Dominicana a Belice. (Texto) (Foto) (Video)

Quito.- ECUADOR LITERATURA.- (Crónica) Un siglo después de su nacimiento, Jorge Enrique Adoum regresa en la voz de quienes celebran al poeta que convirtió la palabra en memoria, resistencia y en reflejo de la realidad de un Ecuador marcado por las desigualdades y la esperanza. (Texto) (Foto) (Video)

Miami – CLARÍN LEÓN – El cantante mexicano Clarín León ofrece una conferencia de prensa en Miami en vísperas de ser el primer artista en ofrecer un concierto en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

El Cairo.- EMIRATOS POLICÍA.- Termina la quinta edición de la Cumbre Mundial de la Policía, organizada por la Policía de Dubái, bajo el lema ‘Conectados para generar impacto: Uniendo a la policía mundial para salvaguardar a las generaciones futuras’.

Tánger.- CUMBRE GOBIERNOS LOCALES.- Celebración del Congreso Mundial de CGLU y la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales.

Túnez.- TÚNEZ HUELGA.- Tercer y último día de huelga de los sectores bancario, financiero y de seguros de Túnez, para exigir mejoras laborales.

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- Celebración del Festival Mawazine, uno de los eventos musicales más importantes de Marruecos.

Essauira.- MARRUECOS MÚSICA.- Festival Internacional de Música Gnaoua en Essaouira reúne a decenas de artistas de distintos continentes en una de las citas culturales más importantes de Marruecos que, en edición, dedicará un espacio del programa a debatir sobre el futuro y la identidad de la juventud.

Casablanca.- MARRUECOS NARCOTRÁFICO.- Última audiencia del «caso Escobar del Sahara», un megajuicio de una red internacional de tráfico de hachís entre Marruecos y el Sahel en que están juzgados una veintena de personas, entre ellas algunas influyentes influyentes figuras del país magrebí.

África

Nairobi.- KENIA PROTESTAS.- Marcha convocada por familiares, activistas, opositores y amigos para honrar a los al menos 60 fallecidos en las protestas antigubernamentales que culminaron con la invasión del Parlamento de Kenia el 25 de junio de 2024, que fueron duramente reprimidas por la Policía. (Texto) (Foto) (Video)

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa virtual sobre las emergencia sanitarias del continente, con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA CONFLICTO.- 76º aniversario del estallido de la Guerra de Corea en 1950. Seúl lleva a cabo ceremonias para honrar a caídos y veteranos. También suelen haber señales del estado de las relaciones intercoreanas.

Dalian.- FORO ECONÓMICO.- Concluye en la localidad nororiental china de Dalian la Reunión Anual de los Nuevos Campeones, conocida como ‘Davos de Verano’, organizada por el Foro Económico Mundial. (Texto)

Tokio.- JAPÓN OIEA.- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, continúa su visita Japón para reafirmar la cooperación en el desarme nuclear y para visitar la accidentada central de Fukushima, en pleno proceso de desmantelamiento.

Pekín.- CHINA BANGLADÉS.- El primer ministro de Bangladés, Tarique Rahman, prosigue una visita oficial a China que se produce en un momento de recomposición política en su país, tras la caída en agosto de 2024 de Sheikh Hasina.

Pekín.- CHINA COMERCIO.- China clausura la cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro (CISCE), con 676 empresas e instituciones de 85 países, regiones y organizaciones internacionales, con Pekín intentando presentarse como defensor de una economía mundial abierta frente a lo que describe como «proteccionismo» de algunos países occidentales.

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Ejército taiwanés continúa sus maniobras de «preparación para el combate», pensadas para verificar la eficacia de las operaciones conjuntas de las tropas frente a la presión militar de China.

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, prosigue su visita oficial a China.

Tokio.- JAPÓN ESPAÑA.- El joven pianista Martín García García, único español en subir al podio del prestigioso concurso internacional de Chopin, regresa de nuevo a Japón, un país hacia el que siente una profunda devoción, y donde el público nipón se rinde a su talento con entradas agotadas para su octava gira por el archipiélago. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- CHINA VIETNAM.- El prolongado pulso por el control de territorios en el disputado mar de China Meridional ha adquirido en los últimos meses una nueva dimensión, con Pekín y Hanói avanzando posiciones lejos del ruido diplomático y mediante la creación de islas artificiales, por una conquista silenciosa de estas aguas, crucial para el comercio mundial. (Texto)(Foto)

Nom Pen.- CAMBOYA CHINA.- El exgobernante y actual presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, viaja a China en atención a una invitación del Partido Comunista Chino.

Seúl.- COREA DEL SUR INDIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, visita el Foro de la Paz de Jeju en Corea del Sur junto con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, en el marco de una visita oficial.

Gurugram.- BRICS ENERGÍA.- La India acoge este jueves una reunión de ministros de Energía del BRICS atravesada por la seguridad energética, las sanciones y la búsqueda de nuevas alianzas, con la presencia del ministro iraní de Petróleo, Mohsen Paknejad, y de grandes productores y consumidores del bloque ampliado. (Texto)

Tokio – JAPÓN TIFÓN – El tifón Mekkhala avanza hacia la prefectura japonesa de Okinawa, que golpeará entre este jueves y el viernes antes de dirigirse al norte del país, donde podría unirse a la tormenta tropical Higos. (Texto)

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