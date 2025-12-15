Temas del día de Internacional del lunes 15 de diciembre (07:30 horas)

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibe este lunes en el Palacio de la Moneda al ultraderechista José Antonio Kast, vencedor de las elecciones presidenciales para comenzar a preparar una «transición ordenada» y el cambio de mando, previsto para el próximo 11 de marzo.

Santiago de Chile – Seguimiento y reacciones tras conocerse la victoria en segunda vuelta del ultraderechista José Antonio Kast, quien ganó los comicios con el 58,1 % de los votos frente a la izquierdista Jennette Jara, que quedó con el 41,8 %.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El Gobierno de Venezuela señaló que el país ha fortalecido la autonomía operativa de su Sistema Integrado de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, mientras que el presidente Nicolás Maduro llamó a sus aliados de la Alianza Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América (ALBA) a una «resistencia unida, popular y prolongada», en un medio de las crecientes tensiones con EE.UU. por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

HONDURAS ELECCIONES

Washington – El Consejo Permanente de la OEA celebra una reunión extraordinaria para recibir información sobre las elecciones de Honduras del pasado 30 de noviembre por parte del Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras aún no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias, por roces internos, mientras se reanudó el escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que continúa encabezando Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump, con el 99,56 % de las actas escrutadas.

UCRANIA GUERRA

Berlín – El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar sobre las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., un encuentro al que se sumarán por la tarde «numerosos» líderes europeos, así como los responsables de las instituciones comunitarias y de la OTAN.

– Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) celebran una reunión en Bruselas en la que tienen previsto acordar más sanciones contra buques que ayudan a Rusia a esquivar las restricciones a su petróleo, y abordar las garantías de seguridad para apuntalar el futuro de Ucrania mientras continúan los contactos para la paz.

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney – La playa de Bondi, uno de los iconos turísticos de Australia, amaneció casi vacía y en silencio este lunes tras el atentado contra un acto festivo de la comunidad judía que deja al menos 16 fallecidos, el tiroteo más grave en el país austral de las pasadas tres décadas. Por Edurne Morillo

– El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que su Gobierno considera «endurecer» las leyes de posesión de armas tras el atentado.

– El hombre que desarmó a uno de los autores del atentado en Sídney, identificado como Ahmed al Ahmed, se recupera en un hospital tras recibir disparos en el brazo y la mano.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene los ataques puntuales contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego vigente, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que se acerca ya la segunda fase de la tregua, en la que se debe abordar el desarme del grupo islamista palestino Hamás y la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja.

HONG KONG JUICIO

Hong Kong – El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración y de un delito de sedición, lo que podría acarrear una pena de cadena perpetua, tras un proceso convertido en símbolo de la erosión de derechos y libertades en la excolonia.

Se enviarán también una cronología del caso y unas claves del proceso y su contexto.

UNESCO PRENSA

París – Un nuevo informe de la Unesco alerta del grave deterioro de la libertad de expresión y el acceso a la información entre 2012 y 2024, a un ritmo que no se había visto desde hacía décadas.

MÉXICO TREN MAYA

Cancún (México) – A dos años de su inauguración, el Tren Maya, el megaproyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), sigue inmerso en una compleja red de litigios legales y sin alcanzar el impacto turístico con el que se justificó su construcción.

MUSEO LOUVRE

París – Los trabajadores del Museo del Louvre están convocados a una huelga indefinida desde este lunes en protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos, en un contexto de una fuerte controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre y que aun no ha sido recuperadas.

JANE AUSTEN

Londres – Las novelas de Jane Austen, centradas en el amor, la familia, la riqueza y las expectativas sociales de la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, siguen resonando 250 años después del nacimiento de esta icónica escritora inglesa, cuyas obras han sido llevadas con gran éxito al cine y la televisión.

