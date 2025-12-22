Temas del día de Internacional del lunes 22 de diciembre (07.30 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela se enfrenta a un nuevo episodio del despliegue militar de Estados Unidos cerca de sus aguas, enfocado en la confiscación de buques con petróleo del país suramericano, y dice preparar acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, realiza un anuncio acompañado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, en un momento marcado por los esfuerzos de Washington para aprehender petroleros sancionados que vayan o vengan de Venezuela.

– Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra mañana martes una reunión de urgencia para tratar la situación entre Venezuela y EE.UU., por petición del Gobierno de Nicolás Maduro.

– Ciudad de Panamá – Las autoridades panameñas tienen previsto este lunes el envío del primer vuelo directo desde Panamá a Caracas, con 70 inmigrantes venezolanos acogidos al programa panameño de retorno voluntario.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El máximo representante de la Iglesia católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ofrece una rueda de prensa en el Patriarcado Latino de Jerusalén tras su estancia el fin de semana en la devastada ciudad de Gaza, donde ofició misa en la Iglesia de la Sagrada Familia y visitó hospitales y campamentos de desplazados.

– La prestigiosa jurista Navi Pillay, antigua comisionada de la ONU para los derechos humanos y exjueza de la Corte Penal Internacional, repasa en una entrevista con EFE sus décadas de defensa de los derechos humanos, y en particular su reciente labor como presidenta de la comisión investigadora de Naciones Unidas que declaró que Israel había cometido un genocidio en Gaza.

ISRAEL GRECIA CHIPRE

Jerusalén – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne este lunes con su homólogo en Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, ya que los tres estudian crear una fuerza militar conjunta de respuesta rápida para el Mediterráneo oriental ante la preocupación por la expansión de la presencia militar turca.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Rusia desplaza el foco de sus ataques masivos contra Ucrania hacia las regiones del sur, en particular Odesa, que ha sufrido importantes ataques contra sus puertos, su sistema energético y sus vitales conexiones de transporte durante la última semana, en medio del intenso debate sobre la eficacia de las defensas aéreas locales. Por Rostyslav Averchuk

– El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre informal de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes.

TAILANDIA CAMBOYA

Kuala Lumpur- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Kuala Lumpur para tratar la situación entre Tailandia y Camboya, que cruzan ataques fronterizos desde el 7 de diciembre.

UE MERCOSUR

Montevideo – El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, dialoga con la Agencia EFE sobre la postergación del acuerdo UE-Mercosur y la posibilidad de que se firme en las próximas semanas.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa .- Continúa en Honduras el escrutinio especial de las 2.792 actas electorales con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en un proceso que se inició el pasado día 18 y transcurre entre denuncias de múltiples irregularidades y un lento conteo de los votos, acrecentando de nuevo la incertidumbre y suspicacia entre los hondureños y la comunidad internacional.

JAPÓN SATÉLITE

Tokio – El lanzamiento del sexto satélite de geolocalización japonés Michibiki fracasó este lunes por una falla en cohete H3 que lo transportaba, y tras ser pospuesto en dos ocasiones debido a problemas técnicos, sembrando dudas sobre la fiabilidad del cohete insignia nipón mientras se esclarece lo sucedido.

CULTURA 2025

Redacción Internacional – El 2025 marcó el regreso de dos de los grandes nombres del bestseller: Ken Follett y Dan Brown, y en el mundo del arte, fue el año del robo del Louvre, de los récords de las subastas y de la apertura, por fin, del Gran Museo Egipcio.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

París.- FRANCIA PRESUPUESTOS.- El primer ministro, Sébastien Lecornu, reúne a los líderes parlamentarios para buscar una solución al bloqueo de la negociación sobre los presupuestos para 2026. (Texto)

Moscú.- CEI CUMBRE.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre informal de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- UNODC INFORME.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publica las conclusiones preliminares de un estudio sobre la evolución del mercado de drogas sintéticas en los países árabes tras el derrocamiento del presidente sirio Bachar al-Asad. (Texto)

10:00h.- Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- La prestigiosa jurista Navi Pillay, antigua comisionada de la ONU para los derechos humanos y exjueza de la Corte Penal Internacional, repasa en una entrevista con EFE sus décadas de defensa de los derechos humanos, y en particular su reciente labor como presidenta de la comisión investigadora de Naciones Unidas que declaró que Israel había cometido un genocidio en Gaza. (Texto)

10:00h.- Roma.- PAPA CURIA.- EL papa León XIV reúne a la Curia de Roma para la tradicional felicitación de la Navidad (Texto)

22:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Debate entre el exministro y expresidente del conservador Partido Social Demócrata (PSD) Luís Marques Mendes y el exjefe del Estado Mayor de la Armada lusa, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, que son dos de los candidatos favoritos en las elecciones presidenciales del próximo 18 de enero.

O Medio y África

Jerusalén -ISRAEL PALESTINA – Rueda de prensa con mensaje navideño del Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa. (Texto) (Foto) (Video)

Argel – ARGELIA UE – El nuevo Pacto por el Mediterráneo aprobado por la Unión Europea con diez países de la orilla sur «no inventa nada nuevo», pero lo hace ante una realidad en la que «hay que decidir si el mundo fragmentado que hoy en día nos gobierna se impone en este espacio o no», dice el embajador europeo en Argelia, Diego Mellado, en entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez -TÚNEZ LIBERTADES – Se celebra la vista de la activista antirracista y presidenta de la asociación ‘Menamti’, Saadia Mosbah, puesta en prisión preventiva desde mayo de 2024.

13.30 – Jerusalén – ISRAEL GRECIA CHIPRE – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne este lunes con su homólogo en Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, y los tres mantendrán después una reunión trilateral, ya que los tres países estudian crear una fuerza militar conjunta de respuesta rápida para el Mediterráneo oriental ante la preocupación por la expansión de la presencia militar turca.

América

Buenos Aires – ONU SECRETARIO GENERAL – El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y candidato para la Secretaría General de las Naciones Unidas, ofrece una conferencia de prensa en Buenos Aires. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Ciudad de Panamá.- CRISIS MIGRATORIA PANAMÁ.- Las autoridades panameñas tienen previsto este lunes el envío del primer vuelo directo desde Panamá a Caracas, la capital de Venezuela, con 70 inmigrantes venezolanos acogidos al programa panameño de retorno voluntario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este lunes su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a octubre, después de que en septiembre creciera un 0,5 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Miles de comerciantes y trabajadores informales, que en México alcanzan el 55,4 % de la población ocupada según cifras oficiales, aprovechan las fiestas decembrinas para generar sus ingresos anuales

14:30h.- Guayaquil.- ECUADOR DESAPARICIONES.- Un tribunal de Ecuador anuncia la sentencia contra diecisiete militares procesados por la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes, cuyos cuerpos aparecieron calcinados y con impactos de bala, después de que dieciséis de ellos los detuvieron de manera irregular el 8 de diciembre de 2024 en los exteriores de un centro comercial de Guayaquil. Unidad Judicial Penal Norte Albán Borja. (Texto)

15:00h.- Quito.- ECUADOR NAVIDAD.- Extendido sobre 280 metros cuadrados, con 1.750 figuras -650 de ellas en movimiento-, ríos, cascadas, nieve y sonido ambiental, el pesebre expuesto en la Basílica del Voto Nacional, en Quito, la capital de Ecuador, se alza como el más grande de Sudamérica y como una experiencia que desborda fe, creatividad y asombro. Basílica del Voto Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde los datos de la actividad económica (IGAE) de octubre, tras un avance de 0,7 % en septiembre. (Texto)

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA PRENSA.- Ciudad de Guatemala – El periodista guatemalteco José Rubén Zamora pasará, salvo novedad, su tercera Navidad y Año Nuevo en prisión preventiva, sin que a la fecha haya sido condenado por algún cargo delictivo en su contra desde que fue detenido en 2022 durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024). (Texto)

Asia

Kuala Lumpur.- MALASIA JUSTICIA.- Un tribunal de Malasia decide si el exprimer ministro Najib Razak, encarcelado por siete delitos de corrupción, puede cumplir bajo arresto domiciliario su condena de 12 años, ratificada en 2023.

Kuala Lumpur.- TAILANDIA CAMBOYA.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Kuala Lumpur para tratar la situación entre Tailandia y Camboya, que cruzan ataques fronterizos desde el 7 de diciembre.

Pekín – CHINA TIPOS DE INTERÉS – El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR.

