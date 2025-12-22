Temas del día de Internacional del lunes 22 de diciembre (19.00 horas)

6 minutos

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela se enfrenta a un nuevo episodio del despliegue militar de Estados Unidos cerca de sus aguas, enfocado en la confiscación de buques con petróleo del país suramericano, y dice preparar acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

(Video)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, realiza un anuncio acompañado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, en un momento marcado por los esfuerzos de Washington para aprehender petroleros sancionados que vayan o vengan de Venezuela.

(Foto)(Video)

– La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «tiene que irse».



– Venezuela advirtió de que el bloqueo ordenado por EE.UU. contra buques petroleros sancionados que entren o salgan del país suramericano golpeará a la economía mundial e incrementará «la inestabilidad de los mercados internacionales», según una misiva del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV.



– Rusia ha ofrecido «toda su cooperación» y apoyo a Venezuela contra el bloqueo de buques por parte de Estados Unidos, aseguró este lunes el canciller venezolano, Yván Gil, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe y ha confiscado dos petroleros.



ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Autoridades israelíes acometieron este lunes la demolición de 13 apartamentos en Jerusalén Este ocupada y provocaron así el desplazamiento de 90 vecinos palestinos del barrio de Wadi Qaddum en Silwan, al sur de la Ciudad Vieja.



– El Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, elogió este lunes en su discurso navideño la determinación de los gazatíes de «volver a la vida» tras dos años de ofensiva israelí que ha devastado la Franja y causado más de 70.600 muertos.

(Foto) (Video) (Audio)

– La prestigiosa jurista Navi Pillay, antigua comisionada de la ONU para los derechos humanos y exjueza de la Corte Penal Internacional, reconoce en una entrevista con EFE que el conflicto de Gaza, en el que su último informe concluyó que se había cometido un genocidio, fue «el más desafiante y desgarrador» que le tocó analizar, tras décadas curtida en la lucha por los derechos humanos.



ISRAEL GRECIA CHIPRE

Jerusalén – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne este lunes con su homólogo en Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, ya que los tres estudian crear una fuerza militar conjunta de respuesta rápida para el Mediterráneo oriental ante la preocupación por la expansión de la presencia militar turca.

(Foto)(Video)(Audio)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Rusia ha intensificado en los últimos días sus ataques masivos contra el sur de Ucrania y ha golpeado en varias ocasiones los puertos, la infraestructura energética y el sistema de transporte de Odesa, en lo que el Gobierno ucraniano describe como un intento de cortar el acceso del país al mar Negro. Por Rostyslav Averchuk

(Foto) (Video)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el conjunto básico de los documentos que forman parte de la propuesta de paz elaborada de forma conjunta por Kiev y por Estados Unidos están listos.



– – El presidente ruso, Vladímir Putin, resaltó que el comercio con los países del espacio postsoviético, reunidos en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ha aumentado hasta casi alcanzar los 90.000 millones de dólares en los primeros diez meses del año.

(Foto)(Video)

– Moscú – El jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió este lunes en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuyó preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana.

(Foto) (Vídeo)

TAILANDIA CAMBOYA

Kuala Lumpur – Los Ejércitos de Tailandia y Camboya debatirán el miércoles un eventual acuerdo de alto el fuego en los enfrentamientos que mantienen en su frontera común, de unos 820 kilómetros, desde el 7 de diciembre y que hasta este lunes dejan al menos 80 muertos y cerca de 700.000 desplazados.



UE MERCOSUR

Montevideo – El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, dialoga con la Agencia EFE sobre la postergación del acuerdo UE-Mercosur y asegura que siente una «fuertísima desilusión» después de que no se firmase este sábado, al tiempo que apunta que el bloque sudamericano debe continuar moviéndose.

(Video)(Audio)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El escrutinio especial de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre continúa este lunes con lentitud e interrupciones, con el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, encabezando los resultados con el 40,34 % de los votos.

(Foto) (Video)

JAPÓN SATÉLITE

Tokio – El lanzamiento del sexto satélite de geolocalización japonés Michibiki fracasó este lunes por un fallo en el cohete H3 que lo transportaba, tras ser pospuesto el lanzamiento en dos ocasiones debido a problemas técnicos, sembrando dudas sobre la fiabilidad del cohete insignia nipón mientras se esclarece lo sucedido.

(Audio)(Video)

CULTURA 2025

Redacción Internacional – El 2025 marcó el regreso de dos de los grandes nombres del bestseller: Ken Follett y Dan Brown, y en el mundo del arte, fue el año del robo del Louvre, de los récords de las subastas y de la apertura, por fin, del Gran Museo Egipcio. Por Alida Juliani y Celia Sierra

(Foto)

