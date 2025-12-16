Temas del Día de Internacional del Martes, 16 de diciembre de 2025 (19:00 horas)

8 minutos

UE VIVIENDA

Estrasburgo (Francia) – La Comisión Europea propondrá en 2026 un argumentario jurídico para que los entes locales en zonas con problema de vivienda que quieran limitar los alquileres turísticos tengan una base legal para acotarlos, anunció este martes el Ejecutivo comunitario.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UE MERCOSUR

Estrasburgo (Francia) – El Parlamento Europeo dio este martes luz verde a las cláusulas de salvaguarda del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de flujos repentinos de productos sensibles, y está listo para negociar su diseño final con los países de la Unión Europea en una semana clave para este pacto.

(Texto) (Vídeo)

– El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, afirmó este martes que es «vital» para el club comunitario cerrar su acuerdo con Mercosur dado el contexto internacional.

(Texto) (Vídeo)

CHINA UE

Shanghái (China) – El Ministerio de Comercio de China anunció hoy que tras la investigación por competencia desleal que inició en 2024, aplicará aranceles de hasta un 19,8 % al cerdo proveniente de la Unión Europea (UE) en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.

(Texto)

– España es uno de los principales proveedores de porcino para el gigante asiático, al que destinó casi el 20% de sus exportaciones en 2024.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arremetió este martes contra la Corte Penal Internacional (CPI), después de que ésta cerrara el día antes una de las principales vías legales para frenar o retrasar el avance de la investigación contra Israel por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad sobre la población palestina en Gaza y Cisjordania ocupada.

(Texto)

– Catar tiene previsto acoger una conferencia sobre la fuerza de estabilización que será desplegada en la Franja de Gaza en el contexto del acuerdo de alto al fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, informaron fuentes cataríes y medios árabes.

(Texto)

– Israel negó este martes la entrada a Cisjordania a seis diputados canadienses, parte de una delegación de 30 personas que intentaban entrar desde Jordania en los territorios ocupados, según informó el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses (NCCM, en inglés), que organizó la visita.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Berlín/Londres – El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, encabezado por los ministros de Defensa de Alemania y el Reino Unido, y del que forman parte más de 50 países que prestan ayuda militar y financiera a Kiev, mantiene una nueva reunión virtual para abordar las negociaciones de paz y cuestiones militares y políticas como las garantías de seguridad para el país invadido.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Líderes y altos cargos de más de una treintena de países europeos se reúnen en La Haya para la creación de una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, un órgano que decidirá sobre las indemnizaciones por los daños causados por la agresión por parte de Rusia y garantizar así la reparación por la guerra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aspira a acoger en Minsk las negociaciones de paz entre rusos y ucranianos para evitar la persecución judicial por los crímenes contra la humanidad de su régimen, comentó a EFE el ‘número dos’ de la oposición bielorrusa en el exilio, Pável Latushko.

(Texto)(Video)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com: cod 7453088 y otros)

ROB REINER

Los Ángeles (EE.UU.) – Se espera que las autoridades brinden más detalles en torno al asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele, que ha conmocionado a Hollywood por lo querida que era la pareja en el ámbito artístico y también político y por la aparente implicación de Nick, uno de sus hijos y supuesto autor de ambas muertes.

(Texto) (Foto) (Video) (Audio)

CHILE ELECCIONES

Buenos Aires – El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este martes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que «nunca antes se ha visto».

(Texto) (Foto) (Video) (Audio)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela denunció un ciberataque contra su industria petrolera en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, cinco días después de la confiscación de un buque con crudo frente a sus costas y en medio del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

(Texto) (Foto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, «se rinda», afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.

(Texto)

ABUSOS IGLESIA

Buenos Aires – El peruano Pedro Salinas, quien denunció los abusos del Sodalicio ante el Vaticano, y el argentino Sebastián Sal, abogado de 43 mujeres que han acusado al Opus Dei de trabajo esclavo, participan en Buenos Aires en la primera cumbre de ECA Global, organización internacional que lucha contra los abusos de la Iglesia y cuyos representantes fueron recibidos en octubre por el papa León XIV.

(Texto) (Vídeo) (Foto)

EEUU TIKTOK

Washington – Se cumple el cuarto plazo concedido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a TikTok para que se desligue de su matriz, la china ByteDance, y pueda operar así en territorio estadounidense.

(Texto)

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney (Australia) – Las autoridades australianas vincularon este martes al Estado Islámico (EI) con el atentado contra la comunidad judía en Sídney del domingo, que deja 15 víctimas mortales, además de un supuesto autor, y afirmaron que impulsarán el endurecimiento de las leyes sobre armas de fuego para mejorar los sistemas de control de licencias.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

– El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, el «héroe» de origen sirio que se enfrentó a uno de los asaltantes.

(Texto)(Video)

– Australia confirma que 26 heridos del ataque siguen hospitalizados, 12 en estado crítico.

(Texto)(Foto)

UE SÁJAROV

Estrasburgo (Francia) – Los representantes de los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli, encarcelados en Bielorrusia y Georgia respectivamente por su labor como reporteros, recibieron este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga anualmente el Parlamento Europeo a contribuciones excepcionales a la lucha por los derechos humanos.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INDIA CONTAMINACIÓN

Nueva Delhi – Al menos 13 personas murieron y otras 70 resultaron heridas este martes en un accidente múltiple ocurrido en una autopista del norte de la India, en medio de un episodio de contaminación severa que ha encapotado las carreteras de Delhi y ha reducido la visibilidad a menos de un kilómetro durante la madrugada.

(Texto)(Audio)(Foto)

– Vender aire limpio se ha convertido en un buen negocio en Nueva Delhi, la ciudad que respira el oxígeno más contaminado del mundo, disparando la demanda de purificadores hasta agotar las existencias de algunos comercios.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.)- La Academia de Hollywood anuncia las denominadas ‘shortlists’ o listas de los 15 títulos finalistas que podrán optar a ser nominadas en 10 categorías, entre ellas, cinta internacional un apartado en el que se han presentado ‘Sirat’ (España), ‘Belén’ (Argentina) o ‘O agente secreto’ (Brasil).

(Texto)

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

(Foto)

int/rml/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245