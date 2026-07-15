Temas del día de Internacional del miércoles, 15 de julio de 2026 (09:00 horas)

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19 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Estados Unidos e Irán mantienen la escalada de ataques y la tensión en torno al estrecho de Ormuz, mientras el presidente Donald Trump afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos este martes y aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.

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– Irán reivindicó nuevos ataques en Baréin, Kuwait y Jordania tras bloqueo naval de EE.UU.

– Teherán dice que Ormuz «permanecerá cerrado» hasta que cesen los ataques de EE. UU.

VENEZUELA CRISIS

Caracas.- Tres semanas después del doble terremoto en Venezuela, la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia analiza junto a la coalición de partidos que los apoyan si respaldará el canal de diálogo propuesto entre el Gobierno y un sector de la oposición, enviado por Estados Unidos.

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PERÚ FUJIMORI

Lima – La derechista Keiko Fujimori escenifica su victoria electoral en Perú al recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un acto al que el fujimorismo ha convocado a sus seguidores para celebrar su próximo retorno al gobierno, casi veintiséis años después de la dimisión de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

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– El excandidato presidencial Roberto Sánchez encabeza una manifestación para exigir la liberación del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022). (Texto)

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– Se enviarán unas claves sobre la situación penal de Pedro Castillo.

ANYA TAYLOR-JOY

Los Ángeles (EE.UU.) – Una escurridiza Anya Taylor-Joy protagoniza y produce ‘Lucky’, una serie de acción que se estrena este miércoles en Apple TV y en la que busca conectar la adrenalina con la dimensión emocional de sus personajes: «Era muy importante que la acción naciera de la emoción», que no se vea solo como entretenimiento, cuenta la actriz a EFE.

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MISIÓN ARTEMIS II

Noordwijk (Países Bajos) – Los astronautas de la misión espacial Artemis II Christina Koch y Victor Glover, primera mujer y primer afroamericano en sobrevolar la luna, y el comandante de la misma, Reid Wiseman, relatan en una entrevista a EFE su experiencia en ese histórico viaje espacial, durante una visita al Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial en Países Bajos.

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ISRAEL PALESTINA

Tel Hadid (Israel) – En el yacimiento arqueológico de Tel Hadid, en el centro de Israel, decenas de voluntarios trabajan bajo el sol para sacar a la luz los vestigios de asentamientos históricos de la montaña, desde hace casi 3.000 años hasta hace unos 80, cuando el avance de las tropas israelíes expulsó de allí a los habitantes de la aldea palestina de Al Hadiza.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Kiev – El vicepresidente primero y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, visita Kiev acompañado de representantes de alrededor de cincuenta empresas españolas para impulsar la firma de contratos con empresas ucranianas. (Texto) (Foto) (Video)

– Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 93 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. (Texto)

R.D.CONGO ÉBOLA | Nairobi – El brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC) supera la barrera de los 2.000 casos confirmados, incluyendo 754 muertes, después de que la OMS alertara este martes de que el ritmo de la epidemia supera la capacidad de repuesta. (Texto)

ALEMANIA MERZ | Berlín – El canciller alemán, Friedrich Merz, da su tradicional rueda de prensa antes del receso del verano para analizar cuestiones de política interior y exterior, así como hacer balance de sus casi 14 meses al frente del Gobierno germano. (Texto) (Foto) (Video) (Audio)

R.UNIDO GOBIERNO | Londres – Cierra formalmente el plazo para que los diputados del Partido Laborista británico nominen a su candidato preferido al liderazgo de la formación, antes de que al día siguiente lo hagan los sindicatos y organizaciones afiliadas al laborismo. De momento solo hay un aspirante conocido, Andy Burnham, del que se sabe que ya cuenta con apoyo mayoritario. (Texto)

KENIA CANNABIS | Nairobi.- Un tribunal de Kenia emite su fallo sobre la petición de la comunidad rastafari para que se les permita el consumo de cannabis en el marco de su libertad religiosa. (Texto) (Foto) (Video)

FRANCIA MEZQUITA | París – La Gran Mezquita de París, que es la más grande de Francia y funciona como centro cultural y religioso, cumple cien años de historia en el corazón de la capital francesa, en cuyo inventario de monumentos históricos figura desde 1983. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Noordwijk (Países Bajos).- MISIÓN ARTEMIS II.- Los astronautas de la misión espacial Artemis II Christina Koch y Victor Glover, primera mujer y primer afroamericano en sobrevolar la luna, y el comandante de la misma, Reid Wiseman, relatan en una entrevista a EFE su experiencia en ese histórico viaje espacial, durante una visita al Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial en Países Bajos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos mensuales de la producción industrial en la UE.

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, da su tradicional rueda de prensa antes del receso del verano para analizar cuestiones de política interior y exterior, así como hacer balance de sus casi 14 meses al frente del Gobierno germano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:45h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita la División de Defensa Territorial y al Batallón de Guardia en Berlín para conocer el equipamiento y el nivel de instrucción de ambas unidades berlinesas. (Foto)

15:30h.- Berlín.- ALEMANIA AUSTRIA.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, se reúne con su homólogo austriaco, Gerhard Karner.

19:00h.- Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- Cierra formalmente el plazo para que los diputados del Partido Laborista británico nominen a su candidato preferido al liderazgo de la formación, antes de que al día siguiente lo hagan los sindicatos y organizaciones afiliadas al laborismo. De momento solo hay un aspirante conocido, Andy Burnham, del que se sabe que ya cuenta con apoyo mayoritario.

Roma.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Delegaciones del Líbano, Estados Unidos e Israel se reúnen en Roma en un encuentro de carácter organizativo y ejecutivo para avanzar en la aplicación del acuerdo marco alcanzado en Washington.

Viena.- AUSTRIA EGIPTO.- El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, se reúne con su homóloga austríaca, Beate Meinl-Reisinger.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Kiev acoge una cumbre entre Ucrania y el sureste de Europa a nivel de jefes de Gobierno y ministros de Exteriores. (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El vicepresidente primero y ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, visita Kiev acompañado de representantes de alrededor de cincuenta empresas españolas para impulsar la firma de contratos con empresas ucranianas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- EUROPA TRATA.- El Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) publica nuevas directrices sobre los permisos de residencia para las víctimas de trata de seres humanos, con orientaciones concretas y prácticas para las autoridades competentes, organismos y organizaciones de la sociedad civil. (Texto)

Varsovia.- ESPAÑA POLONIA.- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se encuentra de visita en Varsovia.

París.- UNESCO CIENCIA.- La Unesco celebra en París una Conferencia mundial sobre el Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible, en la que participarán ministros, miembros de la comunidad científica y representantes del sector privado y de la sociedad civil.

Salzburgo.- MÚSICA FESTIVAL.- Festival de Salzburgo de ópera, música y teatro (Texto)

América

11:00h.- Nueva York.- MORGAN STANLEY RESULTADOS.- Morgan Stanley presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primero un beneficio neto atribuido de 4.240 millones de dólares, un 15 % más que en el mismo periodo del año anterior, apoyado en la actividad de banca de inversión y gestión de patrimonios. (Texto)

11:00h.- Nueva York.- BLACKROCK RESULTADOS.- BlackRock presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primero un beneficio neto atribuido de 2.212 millones de dólares, un 46 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de los activos bajo gestión y las entradas netas de capital. (Texto)

12:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en mayo del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

13:00h.- Asunción.- PARAGUAY ESPAÑA.- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López, encabeza el conversatorio ‘Mercosur y la construcción de alianzas en el nuevo orden geopolítico’ como parte de su visita a Paraguay. Banco Central de Paraguay. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Lima.- PERÚ MINERÍA.- El Observatorio de Conflictos Mineros de Perú presenta el informe del primer semestre 2026, donde señala que las concesiones mineras abarcan el 17,6 % del territorio de Perú y advierte del riesgo de reactivación de conflictos. Hotel Meliá, Av. Salaverry 2599, San Isidro (Texto)

14:00h.- Naciones Unidas.- COLOMBIA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra de nuevo una sesión sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la producción industrial de Colombia en mayo. (Texto)

18:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica su Libro Beige.

19:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

20:30h.- Nueva York.- UNITED AIRLINES RESULTADOS.- United Airlines presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primero un beneficio neto de 699 millones de dólares, frente a los 387 millones del mismo periodo del año anterior, y unos ingresos récord de 14.600 millones de dólares, un 10,6 % más interanual.

21:00h.- Lima.- PERÚ CASTILLO.- El excandidato presidencial Roberto Sánchez, que perdió la segunda vuelta de la elección presidencial contra la derechista Keiko Fujimori, encabeza una manifestación para exigir la liberación del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), después de que el Grupo de Trabajo de la ONU contra la Detención Arbitraria considerase que su captura se realizó arbitrariamente y sin suficiente justificación tras protagonizar un fallido intento de golpe de Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO SALUD – Especialistas inauguran en Ciudad de México el Congreso Internacional sobre Obesidad donde darán a conocer importantes novedades científicas y de salud pública relacionadas con esta enfermedad (Texto) (Foto)

Guayaquil (Ecuador).- ECUADOR VIOLENCIA MACHISTA.- La Alcaldía de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, presenta el Registro Estadístico Cantonal de Casos de Violencia Contra las Mujeres, el primer visualizador analítico para monitorear el comportamiento de la violencia de género en la urbe.

Nueva York.- EEUU BANCA.- La temporada de resultados bancarios prosigue este miércoles con las cuentas de Morgan Stanley y BlackRock, dos referencias del sector financiero cuyos resultados serán seguidos de cerca por los inversores.

Tegucigalpa.- HONDURAS AGUA.- La capital de Honduras, Tegucigalpa, afronta una severa crisis de desabastecimiento de agua debido a una prolongada escasez de lluvias que ha mermado críticamente los niveles de los principales embalses de la ciudad, lo que ha endurecido los racionamientos para la población de la ciudad, que supera los 1,5 millones de habitantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina da a conocer este jueves el resultado fiscal de junio, después de que las cuentas públicas registraran en mayo pasado una crecimiento interanual del 13,4 % en el superávit fiscal primario. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA CULTURA.- La arena de las plazas de toros y el ambiente de las corridas se traslada a Santo Domingo con la exposición ‘Tauromaquias’, un recorrido fotográfico que documenta la pervivencia de esta tradición en algunos países de Latinoamérica, además de España, Francia y Portugal, de la mano de la artista dominicana Sofía Torres Prida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY PROTESTAS.- La Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos de Paraguay convoca a una protesta de dos días en Asunción para reclamar el «abandono del Estado al campo» y el acceso a programas productivos del Gobierno del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de los Exportadores de Café (Cecafe) divulga el número de sacas exportadas en junio por Brasil, el mayor productor y abastecedor mundial de café.

Montevideo – LATINOAMÉRICA INDUSTRIA – Se inaugura en Montevideo la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para América Latina y el Caribe 2026.(foto) (video)

África

10:00h.- Nairobi.- ÁFRICA EEUU.- Capellanes del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM) ofrecen una rueda de prensa virtual mientras participan en Ghana en el Simposio de Asuntos Religiosos de África Occidental (WARAS), coorganizado por AFRICOM y que reúne a líderes religiosos militares de toda la región.

10:30h.- Tamesna.- MARRUECOS TERRORISMO.- Celebración del décimo aniversario del lanzamiento del programa ‘Mosalaha’, una iniciativa de desradicalización e inserción social de los presos condenados por terrorismo. Cárcel local de Tamesna

Bamako.- MALI ARGELIA.- Tras más de un año de ruptura diplomática, Mali y Argelia han decidido normalizar sus relaciones con el regreso de sus respectivos embajadores y la reapertura del espacio aéreo. Un acercamiento que, según analistas consultados por EFE, responde a una decisión pragmática ante la creciente inseguridad en el Sahel (Texto)

Adís Abeba.- ETIOPÍA DIÁLOGO.- Empieza en Etiopía el Diálogo Nacional convocado por el primer ministro Abiy Ahmed, mientras varias regiones del país están golpeadas por la violencia.

Nairobi.- KENIA CANNABIS.- Un tribunal de Kenia emite su fallo sobre la petición de la comunidad rastafari para que se les permita el consumo de cannabis en el marco de su libertad religiosa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS FRANCIA.- Visita a Rabat del primer ministro francés Sébastien Lecornu (Foto)

Ciudad del Cabo.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Empieza la audiencia judicial de dos días sobre la solicitud urgente presentada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para conseguir una orden judicial que paralice su proceso de destitución en un caso relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción del país. (Texto)

Adis Abeba – ÁFRICA UE – La alta representante europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se reúne este miércoles en Adís Abeba con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en el marco de una gira africana de dos días que también incluye Yibuti. (Texto)

O.Medio

09:00h.- Tel Hadid.- ISRAEL PALESTINA.- En el yacimiento arqueológico de Tel Hadid, en el centro de Israel, decenas de voluntarios trabajan bajo el sol para sacar a la luz los vestigios de asentamientos históricos de la montaña, desde hace casi 3.000 años hasta hace unos 80, cuando el avance de las tropas israelíes expulsó de allí a los habitantes de la aldea palestina de Al Hadiza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Doha.- CATAR EMIR.- Terminan este miércoles las condolencias al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, por la muerte de su padre Hamad bin Khalifa Al Thani por parte de jefes de Estado, miembros de las familias gobernantes, dignatarios y ciudadanos en el Palacio de Lusail. (Texto)

Asia

Islamabad.- PAKISTÁN CACHEMIRA.- Los manifestantes en la Cachemira administrada por Pakistán prevén iniciar este miércoles una marcha de más de 100 kilómetros hasta la capital provincial, Muzaffarabad, después de más de un mes de protestas contra el Gobierno en las que han muerto al menos 16 personas según la Policía, mientras los manifestantes elevan la cifra a un centenar. (Texto)

Nueva Deli.- INDIA REINO UNIDO.- Entra en vigor el Acuerdo Integral de Comercio y Economía (CETA) entre la India y el Reino Unido, que concede acceso libre de impuestos a la manufactura india y rebaja drásticamente el arancel al whisky escocés.

Seúl.- COREA DEL SUR HUELGA.- La principal confederación sindical de Corea del Sur realiza una manifestación de unas 10.000 personas en el centro de Seúl para exigir que las empresas principales negocien directamente con los trabajadores subcontratados, conforme a la reforma laboral vigente desde marzo. (Texto)(Foto)(Video)

Singapur.- FILIPINAS SINGAPUR.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reúne con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, la próspera ciudad-Estado.

Tokio.- JAPÓN FUJI.- El gobernador de la prefectura japonesa de Yamanashi, Nagasaki Kotaro, habla en un seminario web sobre las iniciativas de la región para proteger al monte Fuji del turismo masivo.

Seúl.- COREA DEL NORTE CHINA.- El principal asesor de políticas y número cuatro de la jerarquía política china, Wang Huning, inicia una visita oficial de tres días a Corea del Norte, pocos días después del viaje a Pekín del primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, en medio del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. (Texto)

Pekín.- CHINA I.SALOMÓN.- El ministro de Exteriores de Islas Salomón, Nelson Houenipwela, concluye una visita al gigante asiático, en un momento en el que Australia y China se disputan influencia en ese archipiélago del Pacífico, considerado una pieza clave en la competencia regional.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica los datos sobre el número de turistas que visitaron el archipiélago en junio, siguiendo a dos meses de bajadas por la reducción de vuelos y el desplome del número de turistas chinos. (Texto)

Estambul- TURQUÍA GOLPE – Turquía conmemora este miércoles el décimo aniversario del fallido golpe de Estado de 2016 con exposiciones y homenajes a las víctimas de una asonada fallida, seguida de una amplia represión, que acabó por reforzar el poder de Recep Tayyip Erdogan.

Redacción EFE Internacional

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