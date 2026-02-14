Temas del día de Internacional del sábado 14 de febrero (19:00 horas)

CONFERENCIA MÚNICH

Múnich – En el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y «renovar la mayor civilización de la humanidad», porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial es «inevitable». Rubio también alertó de los efectos de la «migración masiva» y la «desindustrialización» en Occidente.

– Rusia envenenó al líder opositor Alexéi Navalni con una toxina letal extraída de una especie de rana que se encuentra exclusivamente en América del Sur, según se desprende de los resultados de una investigación de muestras tomadas del cuerpo de Navalni presentados este sábado por los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos.

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró un «error histórico» el rearme nuclear y pidió a las potencias internacionales que impidan una nueva carrera armamentística «cuando aún sea posible». Sánchez también dijo no entender por qué algunas personalidades de la administración de EE.UU ven el proyecto europeo como una amenaza. (Texto) (Foto) (Video)

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que ha llegado el momento de revivir la cláusula de defensa mutua de la UE.

– El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo que en caso de que Washington «cruce líneas rojas» como Taiwán, «llevaría probablemente a un conflicto».

– El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Europa debe avanzar hacia una OTAN más europea y debe estar «lista para luchar» ante la amenaza rusa.

– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que la crisis de Groenlandia por el afán de Donald Trump de hacerse con el control de la isla autónoma danesa «desafortunadamente no ha pasado».

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real.

– La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que hay que «evitar una situación donde la tensión provoque ventas forzosas de valores denominados en euros en los mercados de financiación globales», que podrían dañar la transmisión de la política monetaria.

UCRANIA GUERRA

Múnich – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibe en representación de la sociedad civil ucraniana el premio Ewald von Kleist de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un acto en el que el primer ministro polaco, Donald Tusk, destacará la valentía, el sacrificio y la determinación de defender su libertad y la de toda Europa frente a la agresión rusa. (Texto) (Foto)

– Una visita al supermercado se ha convertido en las últimas semanas en una pesadilla para los rusos. Los precios no han dejado de subir en los últimos cuatro años de guerra, pero desde que comenzó el año el coste de algunos productos básicos se ha vuelto prohibitivo para el ciudadano medio. (Crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Nablus (Cisjordania) – La educación en el territorio palestino de Cisjordania atraviesa una grave crisis marcada por recortes salariales a maestros, restricciones de movilidad, ataques de colonos y redadas israelíes, que arrojan a decenas de miles de niños a un futuro incierto.

– La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, defendió a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ante los países europeos que han «difundido desinformación» pidiendo su dimisión al atribuirle haber dicho que Israel es el «enemigo común de la humanidad».

EEUU VENEZUELA

Washington – El viaje del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, a Venezuela y la relajación de restricciones estadounidenses para que petroleras foráneas operen en el país caribeño ha iniciado esta semana una nueva fase en la reapertura al exterior del mercado de hidrocarburos venezolano acordada por Washington y Caracas.

– Diecisiete presos políticos fueron liberados este sábado en Zona 7, un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Caracas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, en redes sociales.

EEUU INMIGRACIÓN

Washington – El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. arranca este sábado sin un plazo claro para su reapertura en el horizonte debido a la falta de acuerdo para aprobar un presupuesto y la división entre republicanos y demócratas sobre las acciones del servicio de inmigración.

EEUU ESPACIO

Miami – La cápsula Dragon de SpaceX con los cuatro astronautas de la Crew-12 se acoplará este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras partir el viernes de Florida para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica de uno de sus integrantes. (La llegada al laboratorio orbital está prevista para las 15:15 (20:15 GMT).

CINE BERLINALE

Berlín – La cantante británica Charli XCX protagoniza el falso documental ‘The Moment’, que se proyecta en la sección Panorama de la Berlinale, un festival en el que este sábado acoge en la competición ‘Rosebush Prunin’, del brasileó Karim Ainouz, con uno de los repartos más esteleares del festival: Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Pamela Anderson o Elena Anaya.

– La chilena Maite Alberdi presenta, fuera de competición en la Berlinale, su nuevo documental, 'Un hijo propio', del que habla en una entrevista con EFE.

DÍA SAN VALENTÍN

Tokio.- En Japón una cita perfecta se puede reservar a golpe de clic. Sin promesas de futuro y con un plan a medida, el archipiélago ha encontrado la forma de pasar un San Valentín de película a pesar de la soltería gracias al alquiler de parejas, un servicio por horas cada vez más extendido.

Viena- El Museo Belvedere de Viena propone este sábado a los enamorados un plan original por San Valentín: darse un beso delante de 'El beso' de Gustav Klimt, una de las obras de arte más célebres de la historia.

Nueva York – Poco después de terminar la Navidad, los escaparates de Nueva York se llenan de corazones, cupidos y decoraciones en tonos rojos y rosas que recuerdan a los estadounidenses que deben pensar en su regalo de San Valentín, pero la clásica celebración del amor romántico ha evolucionado: la pareja pierde terreno y el amor propio y los amigos ganan peso.

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro – El carnaval de Río se calienta con el desfile del Cordão da Bola Preta, la mayor comparsas de Brasil.

MUJERES CARNAVAL

Patsch (Austria) – Seis audaces vecinas de Patsch, un pequeño pueblo en los Alpes del Tirol austríaco, protagonizaron en 1958 una revolución en la conquista de la autonomía femenina al hacer suyo un tradicional desfile con campanas durante carnavales que los hombres llevaban siglos monopolizando. Por Núria Morchón

