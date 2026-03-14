Temas del día de Internacional del sábado 14 de marzo (09:00 horas)

10 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Beirut/Jerusalén/Washington- En el decimoquinto día de la guerra en Oriente Medio, Estados Unidos atacó esta madrugada la isla iraní de Jarg, centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica, así como a milicias proiraníes en Bagdad, mientras Israel intensifica su ofensiva en Líbano, e Irán lanzó nuevas oleadas de misiles contra el norte de Israel sin causar víctimas.

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– Un bombardeo israelí en Líbano mató esta madrugada a al menos doce trabajadores médicos, mientras el país trata de lidiar con su crisis de desplazados, que superan ya los 800.000. (Texto) (foto)

(El secretario general de la ONU, António Guterres, comparece en rueda de prensa en Beirut, en el segundo día de una visita durante la que ha lanzado el llamamiento de ayuda urgente para el país por valor de más de 300 millones de dólares).

– Israel sigue atacando con contundencia el Líbano y amenaza con destruir la infraestructura del país vecino en su lucha contra Hizbulá, mientras continúa bombardeando Irán y recibiendo oleadas de sus misiles, que llevan días sin causar ninguna víctima mortal. (Texto) (Foto)

– Seguimiento de manifestaciones contra la guerra convocadas en numerosas ciudades.

CUBA EEUU

La Habana -La atención sobre Cuba continua después de que su presidente, Miguel Díaz-Canel, revelara que el país está negociando con EEUU mientras ya comenzaron las excarcelaciones de presos anunciadas por las autoridades tras la negociación con el Vaticano.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La guerra en Oriente Medio empieza a pasar factura a la economía de Ucrania, ya que los precios comienzan a subir, mientras Kiev estudia opciones para financiar gastos sociales y de defensa esenciales en caso de que el préstamo de 90 000 millones de euros de la UE siga bloqueado.

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– Los rusos que viven en las grandes ciudades están aprendiendo a vivir sin internet, ya que las autoridades bloquean arbitrariamente desde hace diez días la telefonía móvil con la excusa de la seguridad ante los drones ucranianos, aunque la prensa apunta que, en realidad, el Kremlin se está preparando para la desconexión del país de la red mundial al estilo chino. (Texto) (Foto)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad- Los talibanes de Afganistán afirmaron este sábado haber atacado con drones un centro militar en Islamabad, en lo que sería la primera vez que un aparato de este tipo alcanza la capital de Pakistán, en plena escalada de un conflicto que se agrava desde hace semanas.

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FRANCIA ELECCIONES (previa)

París – Unos 48,7 millones de electores franceses se han registrado para votar en las elecciones municipales francesas, que celebran mañana domingo su primera vuelta, con el fin de renovar los consistorios de aproximadamente 35.000 pueblos y ciudades, y que servirán como barómetro para las presidenciales de 2027.

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BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece en una unidad de cuidados intensivos en Brasilia por una bronconeumonía, mientras su familia demanda que se le conceda la prisión domiciliaria para cumplir en casa la condena de 27 años de cárcel por golpismo.

CANADÁ POLÍTICA

Toronto (Canadá).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, cumple un año desde que asumió la jefatura del ejecutivo del país, tras la dimisión de su antecesor, Justin Trudeau, 12 meses marcados por el enfrentamiento político y comercial iniciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Canadá.

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ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – El Dolby Theatre de Los Ángeles última los preparativos para la gala de los Óscar, con ‘Los pecadores’, con un récord de 16 nominaciones, y ‘Una batalla tras otra’, con 13, como las grandes favoritas de una 98 edición en la que la española ‘Sirat’ y la brasileña ‘El agente secreto’, optan en la categoría de película internacional.

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CULTURA IBERA

Mistelbach (Austria)- El tesoro de Tivissa, una de las joyas más enigmáticas de la cultura ibera, protagoniza en Austria una gran exposición interactiva que invita al público a tocar, jugar y adentrarse en una civilización prerromana todavía envuelta en el misterio. Por Núria Morchón

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Los rusos que viven las grandes ciudades están aprendiendo a vivir sin internet, ya que las autoridades bloquean arbitrariamente desde hace diez días la telefonía móvil con la excusa de la seguridad ante los drones ucranianos, aunque la prensa apunta que, en realidad, el Kremlin se está preparando para la desconexión del país de la red mundial al estilo chino. (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL SOCIALISTAS.- Elecciones primarias del Partido Socialista (PS) de Portugal. (Texto)

11:00h.- Aquisgrán.- BIELORRUSIA OPOSICIÓN.- La líder opositora bielorrusa María Kolésnikova, que fue indultada en diciembre por el presidente Alexandr Lukashenko y que vive actualmente en el exilio en Alemania, recoge en Aquisgrán el Premio Carlomagno que le fue concedido en 2022 junto a sus compañeras de lucha durante la campaña electoral y las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2020 Svetlana Tijanóvskaya y Veronika Tsepkalo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- En pleno estado de excepción en el Salvador, las madres de los desaparecidos y asesinados por las maras mantienen una búsqueda incansable de sus restos en fosas comunes y cementerios clandestinos, una dura realidad que plasma el documental ‘Hasta encontrarte’, protagonizado, entre otros, por el presidente del país, Nayib Bukele, que se ha exhibido en el Festival de Cine de Málaga. (Texto) (Foto)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA CLIMA.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, y el presidente de la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA), Dirk Messner, presentan los datos preliminares de emisiones en Alemania en 2025. (Texto)

13:00h.- Edimburgo.- R.UNIDO CATALUÑA.- Inauguración del Catalal Film Festival, que comienza con un acto en el que se levantará una «colla de castellers», las torres humanas típicas de Cataluña. Saint Peter´s Episcopal Church Hall. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Edimburgo.- R.UNIDO ELECCIONES.- El Partido Nacionalista Escocés (SNP) presenta su campaña electoral para los comicios regionales y municipales del 7 de mayo, en los que parte como favorito en Escocia. EICC (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Roma.- ITALIA GUERRA.- Convocada una manifestación en Roma contra la guerra de Irán y contra la reforma judicial del Gobierno de Giorgia Meloni que se someterá a referéndum los días 22 y 23 de marzo (Texto) (Vídeo)

16:00h .-Lisboa -IRÁN GUERRA -El Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación (CPPC) convoca este sábado una protesta en Lisboa y en Oporto para expresar el rechazo a las acciones militares de EEUU e Israel en Irán, sumándose así varias ciudades europeas y españolas en las que también habrá manifestaciones este fin de semana.(Texto)(Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO ARTE.- El Palacio Pontificio de la localidad romana de Castel Gandolfo expone el ‘Redentor’, un cuadro del Greco hasta ahora custodiado por los papas y que ha sido recientemente restaurado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Madrid.- ESPAÑA ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en el Madrid Economic Forum 2026. Palacio Vistalegre (Texto)

América

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES – Entre confrontaciones con policías frente a las vallas que resguardaban inmuebles como el Palacio Nacional durante el 8M y convocatorias divididas en marchas recientes, el movimiento feminista que impulsó cambios políticos en México enfrenta nuevas tensiones con el gobierno de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

13:00h.- Washington.- EEUU SXSW.- Austin (EE.UU.) .- South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, arranca este jueves en Austin, capital de Texas, con una destacada presencia latina que va desde talentos emergentes de la música regional mexicana hasta producciones cinematográficas centradas en la comunidad migrante en Estados Unidos.

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Asia

Pekín- CHINA EEUU (Previa) – El enviado especial para las negociaciones comerciales con EE. UU., He Lifeng, viaja a París para la sexta ronda de diálogo con Washington, que se celebra como antesala del previsto viaje de Donald Trump a China y en circunstancias muy diferentes a las anteriores: sin que el Gobierno estadounidense disponga de la carta arancelaria tras el varapalo del Supremo, y en plena crisis energética por la guerra contra Irán. (Texto)

Tokio.- JAPÓN EEUU.- Tokio acoge la reunión inaugural del Foro Ministerial y Empresarial de Seguridad Energética del Indopacífico, coorganizado por el Consejo Nacional de Dominio Energético de EEUU creado el pasado febrero por el presidente estadounidense, Donald Trump, para impulsar la producción energética de su país. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- La Casa de Representantes de Tailandia celebra su primera sesión tras las elecciones celebradas el 8 de febrero en las que se impuso el partido conservador Bhumjaithai.

Tokio.- JAPÓN COREA DEL SUR.- El ministro de Finanzas de Corea del Sur, Koo Yun-cheol, se reunirá este sábado con su homólogo japonés, Satsuki Katayama, mientras se espera que discutan las medidas de ambos países ante la crisis en Oriente Medio. EFE

Redacción EFE Internacional

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