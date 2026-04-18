Temas del día de Internacional del sábado 18 de abril (14:00 horas)

12 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Irán afirmó este sábado que ha vuelto a imponer un «control estricto» sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.

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– Irán no ha aceptado por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a lo que considera “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país, informó este sábado la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima iraní.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado que el estrecho de Ormuz está abierto para el paso del comercio y planteó la posibilidad de entrar a Irán para extraer uranio enriquecido con excavadoras asociándose con la república islámica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Trump advirtió de que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto.

– Pakistán continúa sus esfuerzos diplomáticos entre Irán y EE. UU. y la preparación de una posible segunda ronda de negociaciones para buscar una salida pacífica a la guerra de Oriente Medio. (Texto)

– El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, pidió ser «prudentes» con las predicciones sobre el estrecho de Ormuz y auguró que las negociaciones entre EE.UU e Irán requerirán «mucho tiempo».

– El Ejército israelí mantiene a sus tropas posicionadas al sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, mientras continúa sus ataques mortales diarios en la Franja de Gaza, donde ya son 72.549 los palestinos asesinados por fuego israelí, entre ellos más de 21.000 niños, desde octubre de 2023. (Texto) (Foto)

– El Ejército israelí mató a dos conductores de camiones de la agencia de UNICEF que se dedicaban a suministrar agua potable a familias en Gaza, denunció este sábado esta agencia de la ONU.

CUBA EEUU

La Habana.- El silencio ha envuelto estos días el anunciado diálogo entre Cuba y Estados Unidos, mientras la retórica belicista escala enteros en las declaraciones de los máximos dirigentes de ambas orillas.

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– Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció el bloqueo de petróleo a Cuba, la crisis en la isla se ha agudizado hasta situarse en máxima fragilidad; Matthew Belen, director y productor de un documental-entrevista al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura a EFE que la isla está en «alto peligro». (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA ANGOLA

Luanda – El papa se traslada a Angola donde mantendrá una reunión con el presidente de la República, João Manuel Gonçalves Lourenço y su discurso a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático y posteriormente un encuentro con los obispos de Angola. Por Cristina Cabrejas, enviada especial.

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– Llegado al ecuador de su viaje por África, el papa León XIV ha demostrado que seguirá realizando contundentes llamamientos por la paz y denunciando las injusticias que provoca la mala distribución de la riqueza, como prometió en el vuelo a los periodistas que le preguntaron por los ataques que recibió de Donald Trump.

BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bulgaria) – Bulgaria afronta este domingo sus octavas elecciones desde 2021, con el ex presidente prorruso Rumen Radev como favorito tras una campaña marcada por mensajes anticorrupción y contra las élites, aunque su probable victoria no garantiza poner fin a la crisis política ni evitar nuevos comicios.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania espera que la gira europea del presidente Volodímir Zelenski esta semana se traduzca en la llegada de nuevos misiles antibalísticos para su Ejército, al tiempo que se prepara para una nueva ofensiva de primavera de una Rusia que bate récords de bajas en el frente.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – Se prolonga la incertidumbre por los resultados de los comicios en Perú, con un conteo prácticamente congelado alrededor del 93% escrutado mientras el Jurado Nacional de Elecciones, que reconoció “serias irregularidades” en la organización, revisa las demandas de nulidad y las actas impugnadas.

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GASTRONOMÍA AUSTRIA

Viena – Hace casi dos siglos una casualidad llevó al joven cocinero Franz Sacher a crear la que ahora es la tarta de chocolate más famosa del mundo, y ahora el hotel que fundó su hijo y lleva su nombre celebra 150 años como uno de los únicos de cinco estrellas que sigue siendo un negocio familiar.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) – Continúa por segundo fin de semana el Festival de Coachella, uno de los más importantes de la industria musical, que cuenta de nuevo con las actuaciones de Karol G, Justin Bieber o Sabrina Carpenter, además de posibles sorpresas.

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– Con una estética milimétrica y una presencia impecable, las DJ españolas Mëstiza convierten cada actuación en un rave de electrónica con ecos flamencos, y en Coachella prometen repetir la hazaña este domingo en la segunda semana del festival. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania espera que la gira europea del presidente Volodímir Zelenski esta semana se traduzca en la llegada de nuevos misiles antibalísticos para su Ejército, al tiempo que se prepara para una nueva ofensiva de primavera de una Rusia que bate récords de bajas en el frente. (Texto)

Roma.- EUROPA ULTRADERECHA.- Dirigentes de la ultraderecha europea, incluidos varios miembros de los partidos que forman el grupo Patriotas por Europa, participan en una manifestación en Milán para exigir la repatriación de migrantes y protestar “contra la islamización” de Occidente, convocada por el ministro italiano de Infraestructura y Transportes, Matteo Salvini. (Texto) (Vídeo) (Foto)

Roma – PAPA FRANCISCO- El periodista Salvatore Cernuzio habla con EFE de «Padre», un retrato sobre la parte más personal del fallecido papa Francisco, de cuya muerte se cumplirá un año el próximo día 21 de abril. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Copenhague – DINAMARCA MONARQUÍA- Confirmación de los príncipes Vicente y Josefina, hijos de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, en la capilla del palacio de Fredensborg, al norte de Copenhague. (Texto) (Foto)

Londres -R.UNIDO SUBASTA – El chaleco salvavidas de una superviviente del Titanic se subasta este sábado en Wiltshire (Inglaterra) junto a otros objetos del naufragio, cuando se cumple más de un siglo del hundimiento del emblemático barco, con un precio de venta estimado de hasta 350.000 libras (más de 400.000 euros). (Texto)

París.- Ocho bailarines del Ballet de la Ópera de París actuarán bajo la pirámide del Louvre durante dos noches, en un evento vinculado a la exposición temporal que acoge el museo parisino sobre Miguel Ángel y Rodin, mezclando así los artes de la danza y de la escultura.(Vídeo)(Foto)

10:00h.- París.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El cambio climático funcionará como un ‘freno’ masivo para la economía global, drenando hasta el 50 % del potencial de crecimiento de los países para finales de siglo, advirtió en una entrevista a EFE el francés Adrien Bilal, quien acaba de ganar en su país un premio a mejor economista joven.

Barcelona.- CUMBRE DEMOCRACIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne a líderes progresistas de varios países en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia Fira de Barcelona

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- Rueda de prensa de la líder opositora venezolana María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. Auditorio El Beatriz (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- La líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con la comunidad venezolana. Puerta del Sol (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Redacción América – EEUU VENEZUELA – Las sanciones económicas contra Venezuela fueron impulsadas principalmente por Estados Unidos desde 2015 y endurecidas entre 2017 y 2019, con medidas que bloquearon el acceso del Estado a los mercados financieros, restringieron la deuda y apuntaron al corazón de la economía: el petróleo. (Texto) (Foto)

Caracas – VENEZUELA AMNISTÍA – Familiares de presos políticos cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles del Helicoide y el Rodeo I, donde esperan la libertad de sus parientes en medio del proceso de amnistía aprobado en febrero pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Indio.- FESTIVAL COACHELLA – Con una estética milimétrica y una presencia impecable, las DJ españolas Mëstiza convierten cada actuación en un rave de electrónica con ecos flamencos, y en Coachella prometen repetir la hazaña este domingo en la segunda semana del festival. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ VINILOS.- Una edición limitada en vinilo del álbum «Panama Latin Treasures», un compilado de doce temas de ritmos latinos interpretados por músicos panameños que incluye una de las primeras grabaciones de Rubén Blades, tendrá su lanzamiento oficial este sábado en Panamá con motivo de la celebración mundial del Record Store Day. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO CINE – La mexicana Alejandra Pérez dirige ‘Mi amigo el sol’ y se convierte en una de las primeras directoras mujeres del país en llevar a la gran pantalla y al Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) una película animada, una brecha de género en la industria nacional de la que platica con EFE. (Texto) (Foto)

Nueva York – EE.UU CUBA – Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció el bloqueo de petróleo a Cuba, la crisis en la isla se ha agudizado hasta situarla en máxima fragilidad; Matthew Belen, director y productor de un documental-entrevista al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura a EFE que la isla está en «alto peligro». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami – EEUU CINE – El derecho a vivir como uno desea y el duelo por un ser querido son dos de los temas centrales de la película ‘El viejo y la cotorra’, rodada en el barrio de ‘Little Havana’ de Miami, que está protagonizada por el actor cubano Rubén Rabasa y se proyectó esta semana durante el Miami Film Festival. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR CINE.- Francis Llumiquinga tenía 16 años, estudiaba primero de bachillerato y lo único que quería aquel día era llevar a su hermano enfermo de regreso a casa, pero el azar marcó a ese día como el inicio de una carrera cinematográfica que, dos años después, lo llevó a Italia a recoger un premio internacional con la película ecuatoriana ‘Hiedra’. Por Susana Madera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción – PARAGUAY ESPAÑA – El Centro Cultural de España en Asunción, el Juan de Salazar, reabre sus puertas y celebra los 50 años de la red de centros culturales de la cooperación española en América Latina.(Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Antalya.- TURQUÍA DIPLOMACIA.- Se celebra del 17 al 19 de abril la quinta edición del «Foro Diplomático de Antalya» que cada año reúne durante tres días a cientos de políticos y economistas en un municipio de Antalya en la costa mediterránea turca y que este año lleva el lema «Cartografiar el mañana, gestionar la incertidumbre».

15:00h.- Luanda.- PAPA ANGOLA.- El papa se traslada a Angola donde en su primer acto mantendrá una reunión con el presidente de la República, João Manuel Gonçalves Lourenço y su discurso a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático y posteriormente un encuentro con los obispos de Angola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN INMIGRACIÓN.- La decisión de la prefectura de Ibaraki, que cuenta con la mayor tasa de trabajadores extranjeros irregulares de Japón, de recompensar económicamente a los ciudadanos que denuncien este tipo de empleos ha desatado críticas entre expertos y asociaciones de Derechos Humanos por ser discriminatoria y fomentar la xenofobia. Por Paula Gracia Baeza. (Texto) (Foto)

Nueva Deli.- INDIA PARLAMENTO.- Termina la sesión especial del Parlamento indio en la que se decidirá si aumentar en 50 % el número de escaños y reservar un tercio de esto para las mujeres.

Pekín.- CHINA ITALIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, realiza una visita a China con paradas en Pekín (16 y 17) y Shanghái (17 y 18) con iniciativas para promover los lazos económicos y culturales, así como tratar cuestiones de inestabilidad global.

Redacción EFE Internacional

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