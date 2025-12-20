Temas del día de Internacional del sábado 20 de diciembre (19:00 horas)

5 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Tras dos años de guerra, miedo y duelo, la Navidad vuelve a asomarse con cautela en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, corazón de la pequeña comunidad católica del enclave, con adornos rescatados del pasado y con la voluntad de una comunidad marcada por la pérdida pero decidida a mantener viva la esperanza. Por Ahmad Awad

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Al menos 401 personas han sido asesinadas por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego hace algo más de dos meses, informó este sábado el ministerio de Sanidad del enclave palestino.

– La cineasta tunecina Kaouther Ben Hania ha transformado el llanto desesperado de una niña palestina de seis años en un llamado contra la invisibilidad de las víctimas en Gaza con ‘La Voz de Hind’, una aclamado documental con el que espera que el dolor se convierta en un compromiso activo para el espectador. (Entrevista) Por Mikaela Viqueira (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Miami- El enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff, así como el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, se reúnen con el enviado del Kremlin Kiril Dmítriev para hablar sobre un plan de paz en Ucrania.

(Texto)

-Tras los recientes ataques contra petroleros rusos en el mar Negro, Ucrania amplía su guerra contra las exportaciones vitales de Rusia hacia el Mediterráneo y el mar Caspio con nuevos ataques con drones, en su intento de hacer que Rusia esté más abierta a negociaciones genuinas. Por Rostyslav Averchuk

– Al menos ocho personas murieron y otras 27 resultaron heridas en un ataque ruso con misiles anoche contra una infraestructura portuaria de la región de Odesa, informó este sábado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

MERCOSUR UE

Foz de Iguazú (Brasil) – Los presidentes de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) celebraron este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú una cumbre para analizar el nuevo retraso en la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), que ahora propone sellar el tratado el 12 de enero en Paraguay.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió en la Cumbre del Mercosur de que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica, mientras el argentino Javier Milei instó a sus socios del Mercosur a secundar la presión militar que Estados Unidos y a condenar al Gobierno de Nicolás Maduro.

(Foto)

– Brasil pasó este sábado la presidencia semestral del Mercosur a Paraguay, al concluir la cumbre del bloque suramericano.

BANGLADÉS PROTESTAS

Daca – Bangladés celebra este sábado un día de luto nacional por el asesinato del líder estudiantil Sharif Osman Hadi, que ha sumido al país en una grave crisis de protestas y episodios de violencia que provocaron un apagón mediático y reavivaron las tensiones diplomáticas con la India a las puertas de las elecciones generales del país.

(Texto) (Foto)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Con el avance del escrutinio especial en Honduras este sábado se mantiene líder el candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que Washington ha sancionado en las últimas horas a dos funcionarios electorales del país centroamericano, tres semanas después de las elecciones.

(Texto (Foto) (Video)

VENEZUELA EEUU

Miami – A la diáspora venezolana en Miami no le incomoda del todo una eventual intervención de Estados Unidos para «liberar» al país de Nicolás Maduro, pero cuando la retórica de Donald Trump pasó de la lucha contra el narcotráfico al tema petrolero las cosas cambian.

(Texto)

PANAMÁ INVASIÓN

Ciudad de Panamá – Este sábado se conmemora la invasión estadounidense a Panamá en 1989, que llevó al derrocamiento del general Manuel Antonio Noriega tras acusarlo de narcotraficante, y que coincide con una escalada de tensión entre Venezuela y EE.UU.

(Texto)

VATICANO NAVIDAD

Ciudad del Vaticano – La exposición “100 pesebres en el Vaticano” transforma la Plaza de San Pedro en un escaparate de tradiciones navideñas de todo el mundo, con un especial protagonismo de los belenes o nacimientos latinoamericanos, que destacan por su colorido, riqueza de materiales y simbolismo cultural. Por Mariana López Alba

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÚSICA 2025 (Crónica)

Redacción Internacional – Bad Bunny, Rosalía y Lady gaga forman el triunvirato de éxito en la música de este año que acaba, con tres álbumes que han arrasado entre público y crítica -‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ (DTMF), ‘Lux’ y ‘Mayhem’- tres trabajos que suponen un giro en las carreras de los tres artistas.

(Texto)

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

