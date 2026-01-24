Temas del día de Internacional del sábado 24 de enero (09:00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Berlín/Washington – Los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reúnen por segundo día en Emiratos Árabes Unidos para intentar avanzar hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

– En un taller en Leópolis, docenas de voluntarios civiles se turnan para reparar drones para una unidad de militar de élite de operadores de dispositivos aéreos no tripulados de tipo kamikaze, mientras el país busca alcanzar una ventaja tecnológica sobre Rusia y limitar los avances enemigos en el campo de batalla. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Entre ataques y demoliciones israelíes diarios, la población de Gaza acoge con preocupación los planes de reconstrucción anunciados por EE.UU. para la Franja, mientras se espera la llegada hoy a Jerusalén de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – La sombra de una intervención estadounidense vuelve a sobrevolar Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase el envío de una “flota enorme” a la zona, mientras los militares iraníes mantienen un tono desafiante.

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela ha comenzado 2026 con expectativas de recibir nuevas inversiones en su industria petrolera, en un contexto político marcado por un acercamiento con Estados Unidos y tras alcanzar el año pasado su mayor nivel de producción en un septenio, con una media de 1.081.000 barriles por día.

COLOMBIA ECUADOR

Bogotá – Colombia y Ecuador están a la espera de una posible reunión de las cancilleres de los dos países para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por el presidente Daniel Noboa al acusar a Bogotá de una supuesta falta de colaboración en la lucha fronteriza contra el narcotráfico.

– El argumento del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de falta de cooperación fronteriza de Colombia en la lucha contra el narcotráfico para imponer aranceles del 30 % a sus productos, choca con el esfuerzo de décadas de este país para combatir el crimen organizado.

EEUU FRIO

Washington/Toronto – Estados Unidos y Canadá se enfrentan este fin de semana la mayor tormenta invernal de la temporada, con temperaturas de hasta -45 °C, nieve y lluvia gélida en decenas de territorios, donde las autoridades declararon el estado de emergencia.

CHINA DEMOGRAFÍA

Pekín- El rápido envejecimiento de la población china, que volvió a decrecer en 2025, está obligando al país a reorganizar desde los sistemas de cuidados y la sanidad hasta el mercado laboral y el consumo, en un giro que ha puesto en primer plano el coste económico y social de atender a una generación de mayores cada vez más numerosa. (Texto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las propuestas de Hermès protagonizan la quinta jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

R.UNIDO MÚSICA

Londres – El álbum ’21’ de la cantante británica Adele cumple 15 años y lo celebra convirtiéndose en el disco femenino más vendido de todos los tiempos con más de 56 millones de copias.

Europa

19:30h.- París.- MUSEO DE ORSAY.- El Museo de Orsay inicia este fin de semana sus festejos por su 40 aniversario con un espectáculo de teatro y luz inmersivo que explora la dinámica de las células y que, según sus organizadores, dará vida a la arquitectura de la que fue una antigua estación de tren. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid – FITUR 2026- Egipto bate récords de turistas cada año, pero las llegadas desde España y América Latina siguen siendo «muy bajas». Para aumentarlas, El Cairo se ha propuesto subrayar la «diversidad» de experiencias posibles en el país de los faraones y aumentar las conexiones aéreas, con México como prioridad, cuenta el ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, en entrevista con EFE. (Texto) (Foto)

América

Tegucigalpa – HONDURAS PARLAMENTO – Las fuerzas de seguridad hondureñas protegen este sábado los alrededores del Parlamento, donde el domingo se instalará el primer período de sesiones de la legislatura 2026-2030, ante las tensiones con el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) que no reconoce los resultados y el ataque reciente en el área a una diputada con un artefacto explosivo. (Texto) (Foto) (Video)

São Paulo.- ÓSCAR BRASIL – Dos Globo de Oro y cuatro nominaciones al Óscar. El éxito de la película ‘El Agente Secreto’ es tanto internacional como nacional, y coloca a Brasil por segundo año consecutivo en el centro de la escena cultural.

Bogotá.- INTERNACIONAL PROGRESISTA.- La Internacional Progresista, creada en 2020, celebra en Bogotá un encuentro para deliberar sobre las recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos en la región, analizar sus impactos y construir un plan de acción conjunto desde las fuerzas progresistas de América Latina y el mundo. Palacio de San Carlos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Boquete.- PANAMÁ CAFÉ.- En las montañas del occidente panameño, donde nace uno de los cafés más cotizados del mundo, el trabajo de recolección del grano depende en su mayoría de manos indígenas Ngäbe Buglé, uno de los siete pueblos originarios de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- La feria andina de la Alasita o «deseos en miniatura», declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se inaugura en la ciudad boliviana de La Paz en donde cientos de personas realizan rituales para pedir casas, vehículos, salud y prosperidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Medellín.- BAD BUNNY.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en un concierto que hace parte de la gira ‘DeBÍ TiRAR Más FOToS World Tour’. Estadio Atanasio Girardot (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO MÚSICA -La artista mexicana Azalea Balam, creadora del ‘nahuapop’ y ‘mayapop’, habla con EFE sobre su música inspirada en las raíces prehispánicas del país y el k-pop. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA CHILE.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, llega a la República Dominicana como parte de una gira que le llevará también por El Salvador y Panamá. (Texto) (Foto) (Video)

Miami.- EEUU ESPACIO.- La misión tripulada Artemis II, que este año dará la vuelta a la Luna, estudiará los efectos en humanos de la microgravedad y la radiación del espacio profundo mediante el uso de «órganos en chips», del tamaño de una memoria USB, que imitan el funcionamiento de órganos humanos reales. (Foto) (Video)

O.Medio y África

Asia

Taipéi.- TAIWÁN ESCALADA.- El estadounidense Alex Honnold intentará escalar el Taipei 101, el undécimo rascacielos más alto del mundo (508 metros), sin cuerda ni arnés en un especial en vivo para la plataforma Netflix. (Texto) (Foto) (Vídeo)

