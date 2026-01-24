Temas del día de Internacional del sábado 24 de enero (19:00 horas)

5 minutos

EE.UU INMIGRACIÓN

Washington – Agentes de inmigración mataron a tiros este sábado a un hombre en Mineápolis, en el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el Gobierno de Donald Trump, un incidente que ocurre después de una huelga general y protestas masivas en esta urbe.

(Texto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Berlín – Rusia y Ucrania abordaron los parámetros para poner fin a la guerra en la primera ronda de negociaciones a tres bandas con mediación de Estados Unidos que concluyó este sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

(Texto)(Foto) (Vídeo)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó el carácter constructivo de las negociaciones a tres bandas celebradas en Abu Dabi y avanzó la posibilidad de nuevas reuniones ya la semana que viene.

– Centenares de miles de hogares en la región ucraniana de Cherníguiv, y 88.000 en Kiev se quedaron sin electricidad tras el ataque masivo ruso lanzado anoche contra la infraestructura energética ucraniana.

– Un ataque ucraniano con drones contra una ambulancia que circulaba por la región de Jersón mató este sábado a tres sanitarios, denunció hoy el gobernador leal a Moscú, Vladímir Saldo.

– En un taller en Leópolis, docenas de voluntarios civiles se turnan para reparar drones para una unidad de militar de élite de operadores de dispositivos aéreos no tripulados de tipo kamikaze. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Entre ataques y demoliciones israelíes diarios, la población de Gaza acoge con preocupación los planes de reconstrucción anunciados por EE.UU. para la Franja, mientras han llegado a Jerusalén los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), aterrizó en Israel este sábado.

– Dos adolescentes palestinos murieron este sábado por un ataque con drones israelíes en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza.

– Un bebé palestino de tres meses, Ali Abu Zur, falleció en la Franja de Gaza debido a una hipotermia, el décimo niño fallecido este invierno por esta causa.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – El Comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, afirmó que su país responderá a las amenazas del presidente de Estados Unidos, “sobre el terreno” después de que anunciase del envío de una “flota enorme” estadounidense a aguas cercanas a Irán.

(Texto) (Foto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela ha comenzado 2026 con expectativas de recibir nuevas inversiones en su industria petrolera, en un contexto político marcado por un acercamiento con Estados Unidos y tras alcanzar el año pasado su mayor nivel de producción en un septenio, con una media de 1.081.000 barriles por día.

(Texto) (Foto) (Video) (Infografía)

EEUU FRIO

Washington/Toronto – Estados Unidos y Canadá se enfrentan este fin de semana la mayor tormenta invernal de la temporada, con temperaturas de hasta -45 °C, nieve y lluvia gélida en decenas de territorios, donde las autoridades declararon el estado de emergencia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ECUADOR

Bogotá – Colombia y Ecuador están a la espera de una posible reunión de las cancilleres de los dos países para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por el presidente Daniel Noboa al acusar a Bogotá de una supuesta falta de colaboración en la lucha fronteriza contra el narcotráfico.

– El argumento del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de falta de cooperación fronteriza de Colombia en la lucha contra el narcotráfico para imponer aranceles del 30 % a sus productos, choca con el esfuerzo de décadas de este país para combatir el crimen organizado.

CHINA DEMOGRAFÍA

Pekín- El rápido envejecimiento de la población china, que volvió a decrecer en 2025, está obligando al país a reorganizar desde los sistemas de cuidados y la sanidad hasta el mercado laboral y el consumo, en un giro que ha puesto en primer plano el coste económico y social de atender a una generación de mayores cada vez más numerosa. (Texto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las propuestas de Hermès protagonizan la quinta jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

(Texto) (Foto)

R.UNIDO MÚSICA

Londres – El álbum ’21’ de la cantante británica Adele cumple 15 años y lo celebra convirtiéndose en el disco femenino más vendido de todos los tiempos con más de 56 millones de copias.

(Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245