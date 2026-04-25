Temas del día de Internacional del sábado 25 de abril (20:00 horas)

5 minutos

IRÁN GUERRA

Islamabad/Nueva York – El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con las altas autoridades militares y civiles pakistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de EE.UU, que finalmente han anulado su viaje a la capital de Pakistán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que presentó un “marco viable” para poner fin de forma definitiva a la guerra con Estados Unidos durante su visita a Pakistán, que calificó como “muy fructífera”.

– Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron a EE.UU con dar una respuesta firme si continúa el bloqueo naval de los puertos iraníes, que calificaron como «bandolerismo y piratería».

– El Ejército israelí advirtió a los libaneses desplazados del sur del país que, a pesar del alto el fuego no vuelvan a sus hogares en una sesentena de localidades porque sus tropas continúan allí.

– Se ha enviado una entrevista con Wael Mroueh, director del Hospital Jabal Amel, uno de los principales del sur del Líbano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PALESTINA ELECCIONES

Ramala – La participación en las elecciones locales celebradas este sábado en Cisjordania ocupada y en una localidad de la Franja de Gaza, a las que estaban convocados un millón de personas, alcanzó el 53,4 %, en una jornada que se desarrolló sin incidentes graves aunque en un entorno de tensión por la violencia de colonos que sufren a diario los pueblos palestinos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los habitantes de Deir al Balah, en el centro de la devastada Gaza, votaron en carpas habilitadas como colegios electorales y con urnas de madera y papeletas fabricadas en el territorio palestino por las restricciones israelíes a la entrada de material. (Texto) (Foto)

– El pueblo cisjordano de Jirbet Abu Falah, de unos 5.000 habitantes y a 26 kilómetros de Ramala, votó en las quintas elecciones municipales de la historia organizadas por la ANP, pero los lugareños no confían en que sirvan para atajar su principal problema: el asedio de violentos colonos judíos. Por Guillermo Azábal (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó tras depositar su voto que creen «en la democracia y el pluralismo» y que los palestinos merecen un Estado independiente.

– El Ejército israelí mató ayer viernes a 13 personas en ataques en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego vigente, lo que eleva a más de 800 los asesinados por Israel durante la supuesta tregua.

MALI CONFLICTO

Bamako – Los independentistas del norte de Mali lanzaron este sábado una operación para expulsar al Ejército gubernamental de sus territorios y tomaron la estratégica ciudad de Kidal, mientras otros grupos armados, supuestamente vinculados a Al Qaeda, atacaron de forma simultánea la capital, Bamako, y ciudades cercanas.

(Texto)

EEUU PRENSA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa por primera vez en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que boicoteó durante su primer mandato.

(La cena empieza a la 21.00 GMT y Trump intervendrá más tarde)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL DEMOCRACIA

Lisboa – Portugal conmemora el aniversario de la Revolución de los Claves, que trajo la democracia al país en 1974, y que este año coincide con los 50 años de la entrada en vigor de la Constitución.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHERNÓBIL ANIVERSARIO

Kiev – Ucranianos que participaron en los trabajos para aislar la radiactividad después de la catástrofe de Chernóbil rememoran aquellos días con motivo de los cuarenta años del peor accidente nuclear de la historia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El desastre de Chernóbil terminó con la era de la inocencia atómica y generó un duradero recelo hacia la energía nuclear, si bien en los últimos años esta industria vive una rehabilitación impulsada por la necesidad de frenar el cambio climático.

CUBA CRISIS

La Habana.- Desde cocinar hasta dar carga a celulares o incluso pequeños vehículos eléctricos son algunas de las posibilidades que ofrece, en medio de la severa crisis energética cubana, la iniciativa privada de un joven emprendedor en Villa Clara (centro).

(Texto) (Foto) (Video)

MET GALA

Nueva York – Carteles que llaman al boicot de la Met Gala han proliferado estos días por las calles de Nueva York. El motivo: que los patrocinadores de esta edición, que se celebrará el 4 de mayo, son Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, a quienes se acusa de impulsar al ICE o de «explotación laboral» en Amazon.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245