Temas del día de Internacional del sábado 27 de diciembre (09:00 horas)

6 minutos

UCRANIA GUERRA

Berlín/Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá el domingo en Florida con Donald Trump para abordar el plan de paz tras coordinar las posiciones con los aliados europeos.

– Los diputados ucranianos han iniciado consultas sobre posibles reformas legales para poder celebrar elecciones bajo la ley marcial. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Continúa un frágil alto en fuego en Franja de Gaza, con muertos palestinos a diario, a la espera de que en la reunión prevista la semana próxima entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, se avance hacia la segunda fase del acuerdo de paz, que incluye el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes.

– Se cumple un año del arresto, sin cargos ni juicio, del doctor gazatí Husam Abu Safiya, capturado por el Ejército israelí en el Hospital Kamal Adwan en el que trataba a heridos y denunciaba la «ofensiva de exterminio» contra la Franja de Gaza.

BIRMANIA ELECCIONES (previa)

Rangún – Birmania (Myanmar) se prepara para unas elecciones convocadas por la junta militar que detenta el poder desde 2021, pese a la ausencia de oposición representativa por la ilegalización de los principales partidos prodemocráticos y el encarcelamiento de algunos de sus líderes, incluida la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok – Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron hace 20 días han causado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

(Texto) (Foto)

BRASIL CLIMA

Río de Janeiro – Tras presidir una COP30 de resultados modestos, Brasil encara un 2026 desafiante en el que tendrá que presentar su hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, como prometió al mundo en la conferencia climática de Belém.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DIEGO MARADONA

Buenos Aires – Jana Maradona, la hija que Diego Armando Maradona reconoció públicamente en 2014, habló con EFE sobre el vínculo con su padre, con quien estuvo “toda la vida en juicio”, desde los reclamos por filiación hasta el escandaloso proceso contra los médicos que atendieron al astro antes de su muerte, a quienes -dijo- «les faltó humanidad». (entrevista)

(Texto) (Foto) (Video)

MUSEOS SEGURIDAD (panorámica)

Redacción internacional.- El robo que sufrió en octubre el Museo del Louvre ha provocado un ejercicio de introspección en las principales pinacotecas del mundo: quedó en evidencia su vulnerabilidad frente a los delitos y como resultado se han revisado protocolos y reforzado instalaciones.

(Texto) (Foto)

LITERATURA 2026

Redacción Internacional – El 2026 llega cargado de literatura de misterio, ficción y novela romántica e histórica, pero sobre todo de las reflexiones y vivencias que encierran tres esperadas autobiografías, las de las estrellas de Hollywood Liza Minelli y Silvester Stallone, y las memorias de la francesa Giselle Pelicot, que abre su alma a los lectores en’ A Hymn to Life’ .

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

O.Medio y África

Jerusalén – ISRAEL PALESTINA -Se cumple un año del arresto, sin cargos ni juicio, del doctor gazatí Husam Abu Safiya, capturado por el Ejérrcito israelí en el Hospital Kamal Adwan de Gaza, en el que trataba a heridos y denunciaba la «ofensiva de exterminio» contra la Franja.

Abiyán – COSTA MARFIL ELECCIONES – Costa de Marfil celebra elecciones legislativas tras los comicios presidenciales del pasado 25 de octubre, en las que Alassane Ouattara obtuvo su cuarto mandato.

Europa

Redacción Ciencia – NEUROTECNOLOGÍA CEREBRO- Implantes cerebrales que permiten a personas con parálisis mover un miembro o incluso jugar a un videojuego, que «leen» las señales cerebrales y traducen pensamientos en palabras casi en tiempo real son algunos de los últimos avances de un incipiente pero prometedor campo de la neurotecnología: el de las interfaces. (Texto)

América

Caracas – VENEZUELA EEUU – Venezuela concretó la nacionalización de su industria petrolera en 1976 mediante un proceso legal durante el primer Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), pero ahora el mandatario de EE.UU., Donald Trump, cuestiona el proceso al denunciar un supuesto despojo de derechos a empresas de su país, lo que expertos consultados por EFE rebaten. (Texto) (Foto) (Video)

Iguala (México) – MÉXICO DESAPARECIDOS – Activistas y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizan un acto político en Iguala, Guerrero, en el sur de México, para protestar por los desaparecidos en el país y en medio de la violencia que azota al estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan – PUERTO RICO ABORTO – Las feministas afrontan la amenaza que pone en jaque el aborto libre en Puerto Rico tras la reciente decisión de la gobernadora, Jenniffer González, de convertir en ley una medida que reconoce al no nacido como persona natural. Por Esther Alaejos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington -EE.UU PIB – La Oficina de Análisis Económico publica la primera revisión del dato del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del cuarto trimestre del 2025. (Texto)

Asia

Rangún.- (previa) BIRMANIA ELECCIONES.- Birmania (Myanmar) se prepara para unas elecciones convocadas por la junta militar que detenta el poder desde 2021, pese a la ausencia de oposición representativa por la ilegalización de los principales partidos prodemocráticos y el encarcelamiento de algunos de sus líderes, incluida la nobel de la paz Aung San Suu Kyi. (foto)(vídeo)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en noviembre.

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- La Comisión Electoral de Tailandia abre el registro de candidatos de cara a las elecciones generales que se celebran, de manera anticipada, el 8 de febrero, con el objetivo de poner fin a la inestabilidad política que vive el país desde los comicios de mayo de 2023.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245