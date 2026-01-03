Temas del día de Internacional del sábado 3 de enero (09:00 horas)

VENEZUELA EE.UU

Caracas – Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en distintos puntos de Caracas, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe y tras las advertencias de ataques terrestres por parte del Gobierno de Donald Trump.

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una «agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos» la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

– El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza) – Las autoridades y los especialistas forenses centran sus esfuerzos en la identificación de los restos de las víctimas del incendio en esta turística localidad, mientras la conmoción entre la población continúa.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Los asesores de seguridad nacional de quince países, más representantes de la OTAN y la Unión Europea, se reúnen en Kiev junto a sus homólogos de Ucrania para preparar la reunión de la Coalición de Voluntarios anunciada por el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski, para el próximo 6 de enero en París

– El nombramiento del popular general Kyrylo Budanov como jefe de la Oficina Presidencial de Volodimir Zelenski es bien recibido en Ucrania después del escandaloso mandato de su predecesor, Andri Yermak, pero hay dudas de si uno de los líderes de la defensa de Ucrania más conocido por sus audaces operaciones militares podría tener tanto éxito en este papel más político. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo – Los equipos de rescate continúan la búsqueda, por octavo día consecutivo y hasta el domingo, de tres españoles desaparecidos tras un naufragio en Indonesia que dejó al menos una menor española muerta.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los gazatíes sufren el duro invierno en una Franja devastada en medio de los disparos del Ejército de Israel que no cesan y con el miedo a que su situación humanitaria empeore aún más si finalmente se materializa la salida de las 37 ONG internacionales vetadas por Israel.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán cumple este sábado una semana de protestas, las más extensas desde 2022, iniciadas por el deterioro económico y la inflación, pero convertidas rápidamente en un movimiento con consignas políticas contra la República Islámica que han enfrentado la represión estatal.

VENEZUELA PARLAMENTO

Caracas – La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela inaugura el próximo lunes la legislatura 2026-2031 que tendrá como novedad el retorno de un grupo de opositores encabezados por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, mientras el chavismo mantiene la mayoría por segundo periodo consecutivo tras unas elecciones a las que no se postuló la oposición mayoritaria liderada por María Corina Machado. Por Carlos Seijas Meneses.

EEUU TECNOLOGÍA (previa)

Los Ángeles – (EE.UU.) – Las Vegas se prepara para albergar la próxima semana la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) con la inteligencia artificial (IA) nuevamente como protagonista, pero con apuestas en este 2026 que se integran más a la vida cotidiana y resuelven problemas comunes.

R.UNIDO CULTURA

Londres – La isla de Eel Pie es uno de los secretos mejor guardados de Londres, un pequeño oasis creativo en pleno río Támesis en el que ahora se refugian una veintena de artistas y que antaño albergó conciertos de los Rolling Stones o David Bowie.

MÉXICO SHEINBAUM

Ciudad de México – Las manos de la costurera mexicana Olivia Trujillo están detrás de algunos de los atuendos más emblemáticos de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, reconocida por The New York Times en la lista de las personas con “más estilo” DE 2025, un logro inimaginable para la artesana, que recuerda que de niña se escondía para usar la máquina de coser de su madre.

