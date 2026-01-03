Temas del día de Internacional del sábado 3 de enero (13:00 horas)

VENEZUELA EE.UU

Washington/Caracas – El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido «capturado y sacado por aire del país».

– El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.

– El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no «facilitarle las cosas al enemigo invasor», al tachar de «criminal y terrorista» el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos.

– La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una «agresión militar perpetrada por el Gobierno de EE.UU», un anuncio hecho antes de que Washington asegurase que le ha capturado y sacado del país.

– Colombia y Cuba fueron los primeros países en reaccionar este sábado a los ataques perpetrados por Estados Unidos en Venezuela, que también ha condenado Rusia, que abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región, mientras la UE ha llamado a la «moderación».

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza) – Las autoridades y los especialistas forenses centran sus esfuerzos en la identificación de los restos de las víctimas del incendio en esta turística localidad, y la Policía suiza anunció la identificación de las primeras cuatro víctimas del incendio de un bar en la localidad de Crans Montana, todas ellas suizas.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Los asesores de seguridad nacional de quince países, más representantes de la OTAN y la Unión Europea, se reúnen en Kiev junto a sus homólogos de Ucrania para preparar la reunión de la Coalición de Voluntarios anunciada por el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski, para el próximo 6 de enero en París

– El nombramiento del popular general Kyrylo Budanov como jefe de la Oficina Presidencial de Volodimir Zelenski es bien recibido en Ucrania después del escandaloso mandato de su predecesor, Andri Yermak, pero hay dudas de si uno de los líderes de la defensa de Ucrania más conocido por sus audaces operaciones militares podría tener tanto éxito en este papel más político. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo – Los equipos de búsqueda de Indonesia indicaron este sábado que trabajarán «hasta el último día» para tratar de localizar a los tres españoles desaparecidos a raíz del naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, donde murió una española y otras dos fueron rescatadas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los gazatíes sufren el duro invierno en una Franja devastada en medio de los disparos del Ejército de Israel que no cesan y con el miedo a que su situación humanitaria empeore aún más si finalmente se materializa la salida de las 37 ONG internacionales vetadas por Israel.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán cumple este sábado una semana de protestas, las más extensas desde 2022, iniciadas por el deterioro económico y la inflación, pero convertidas rápidamente en un movimiento con consignas políticas contra la República Islámica que han enfrentado la represión estatal.

VENEZUELA PARLAMENTO

Caracas – La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela inaugura el próximo lunes la legislatura 2026-2031 que tendrá como novedad el retorno de un grupo de opositores encabezados por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, mientras el chavismo mantiene la mayoría por segundo periodo consecutivo tras unas elecciones a las que no se postuló la oposición mayoritaria liderada por María Corina Machado. Por Carlos Seijas Meneses.

EEUU TECNOLOGÍA (previa)

Los Ángeles – (EE.UU.) – Las Vegas se prepara para albergar la próxima semana la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) con la inteligencia artificial (IA) nuevamente como protagonista, pero con apuestas en este 2026 que se integran más a la vida cotidiana y resuelven problemas comunes.

R.UNIDO CULTURA

Londres – La isla de Eel Pie es uno de los secretos mejor guardados de Londres, un pequeño oasis creativo en pleno río Támesis en el que ahora se refugian una veintena de artistas y que antaño albergó conciertos de los Rolling Stones o David Bowie.

MÉXICO SHEINBAUM

Ciudad de México – Las manos de la costurera mexicana Olivia Trujillo están detrás de algunos de los atuendos más emblemáticos de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, reconocida por The New York Times en la lista de las personas con “más estilo” DE 2025, un logro inimaginable para la artesana, que recuerda que de niña se escondía para usar la máquina de coser de su madre.

