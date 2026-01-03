Temas del día de Internacional del sábado 3 de enero (19:00 horas)

EE.UU VENEZUELA

Washington/Caracas – El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido «capturado y sacado por aire del país».

– El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición «segura» y «apropiada».

– Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir «miles de millones de dólares» para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra «en muy mal estado».

– El amplio despliegue militar que EE.UU. mantiene en el Caribe dentro de su campaña contra el narcotráfico permanecerá en la región «en alto estado de alerta», informó este sábado el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.

– Trump dijo hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico y publicó una foto de Maduro esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo del buque.

– Trump consideró este sábado que «sería muy difícil» para la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, presidir la nación sudamericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, porque «no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país».

– El Gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.

– El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado al país a la calma y a no «facilitarle las cosas al enemigo invasor», al tachar de «criminal y terrorista» el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos.

– La líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llamó este sábado a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se «concrete la transición» en Venezuela y aseguró que Edmundo González Urrutia «debe asumir de inmediato» el poder en el país.

– Países como Colombia y Cuba, Rusia, China, Brasil y México han condenado la operación de EE.UU en Venezuela, mientras la UE ha llamado a la «moderación» y otros como Israel o Paraguay la han apoyado.

-Se han pasado varias piezas de documentación relacionadas con las relaciones EE.UU Venezuela y perfiles de los principales líderes chavistas.

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza) – La Policía suiza anunció la identificación de las primeras cuatro víctimas del incendio de un bar en la localidad de Crans Montana, todas ellas suizas, y se ha abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaba el bar «Le Constellation» de Crans Montana, donde se registró el suceso que causó 40 muertos y más de cien heridos.

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este sábado que los esfuerzos para frenar la guerra de agresión rusa contra su país deben dar lugar a una paz que dure décadas, tras la reunión de representantes ucranianos y asesores de seguridad nacional de una quincena de naciones europeas, incluida España.

– El nombramiento del popular general Kyrylo Budanov como jefe de la Oficina Presidencial de Volodimir Zelenski es bien recibido en Ucrania después del escandaloso mandato de su predecesor, Andri Yermak, pero hay dudas de si uno de los líderes de la defensa de Ucrania más conocido por sus audaces operaciones militares podría tener tanto éxito en este papel más político. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo – Los equipos de búsqueda de Indonesia indicaron este sábado que trabajarán «hasta el último día» para tratar de localizar a los tres españoles desaparecidos a raíz del naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, donde murió una española y otras dos fueron rescatadas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los gazatíes sufren el duro invierno en una Franja devastada en medio de los disparos del Ejército de Israel que no cesan y con el miedo a que su situación humanitaria empeore aún más si finalmente se materializa la salida de las 37 ONG internacionales vetadas por Israel.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán cumple este sábado una semana de protestas, las más extensas desde 2022, iniciadas por el deterioro económico y la inflación, pero convertidas rápidamente en un movimiento con consignas políticas contra la República Islámica que han enfrentado la represión estatal.

VENEZUELA PARLAMENTO

Caracas – La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela inaugura el próximo lunes la legislatura 2026-2031 que tendrá como novedad el retorno de un grupo de opositores encabezados por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, mientras el chavismo mantiene la mayoría por segundo periodo consecutivo tras unas elecciones a las que no se postuló la oposición mayoritaria liderada por María Corina Machado. Por Carlos Seijas Meneses.

EEUU TECNOLOGÍA (previa)

Los Ángeles – (EE.UU.) – Las Vegas se prepara para albergar la próxima semana la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) con la inteligencia artificial (IA) nuevamente como protagonista, pero con apuestas en este 2026 que se integran más a la vida cotidiana y resuelven problemas comunes.

R.UNIDO CULTURA

Londres – La isla de Eel Pie es uno de los secretos mejor guardados de Londres, un pequeño oasis creativo en pleno río Támesis en el que ahora se refugian una veintena de artistas y que antaño albergó conciertos de los Rolling Stones o David Bowie.

MÉXICO SHEINBAUM

Ciudad de México – Las manos de la costurera mexicana Olivia Trujillo están detrás de algunos de los atuendos más emblemáticos de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, reconocida por The New York Times en la lista de las personas con “más estilo” DE 2025, un logro inimaginable para la artesana, que recuerda que de niña se escondía para usar la máquina de coser de su madre.

