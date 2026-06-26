Temas del día de Internacional del viernes 26 de junio de 2026 (09:00 horas)

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14 minutos

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Venezuela continúa con las labores de búsqueda de desaparecidos y remoción de escombros, mientras espera la llegada de rescatistas y ayuda humanitaria internacional tras dos devastadores terremotos que han causado casi 235 muertos, más de 4.300 heridos y miles de damnificados.

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MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace un balance de la reunión que sostuvo con el rey de España, Felipe VI, en la que abordaron temas como los pueblos originarios y la normalización de la relación bilateral tras la petición de perdón por la Conquista por parte del Gobierno mexicano a la Corona española.

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– El rey mantendrá en Guadalajara un encuentro con el gobernador del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, y posteriormente se reunirá con una representación de la colectividad española en México.

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán y EEUU continúan manifestando públicamente sus desavenencias acerca del acuerdo previo que firmaron, en especial en torno al programa nuclear iraní y al estrecho de Ormuz, por donde siguen transitando los buques después de que un carguero fuera atacado el jueves y se suspendiese la evacuación de buques.

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– El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, insistió este viernes en que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar y subrayó que las conversaciones ya han comenzado, pese a la «guerra de declaraciones» con Irán por su negativa a las visitas.

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– La comunidad chií del Líbano conmemora este viernes la ashura, principal celebración religiosa de esta rama del islam, en la ciudad meridional libanesa de Nabatieh, en una jornada marcada por la expectativa generada tras la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel celebrada la víspera en Washington para intentar alcanzar una tregua duradera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú – Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 660 drones ucranianos de largo alcance sobre doce regiones de Rusia, la anexionada península ucraniana de Crimea, los mares Negro y Azov, en el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra.

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ONU DROGAS

Viena – La ONU difunde en Viena el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, que analiza la evolución del problema de los estupefacientes a escala global, con especial atención a la expansión de las drogas sintéticas y al crecimiento de los mercados de metanfetamina y cocaína.

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ROLLING STONES

Madrid – The Rolling Stones lanzan el próximo 10 de julio ‘Foreign Tongues’, su álbum de estudio número 25, una hazaña musical que recupera el sonido fresco y afilado que los caracterizó y que retrata con energía renovada el mundo convulso en el que vivimos. Por Juan Carlos Gomi

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ADEMÁS

RD CONGO | Nairobi – La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 304, confirmó el Gobierno congoleño. (Texto)

ISRAEL PALESTINA | Yenín (Cisjordania) – El periodista palestino Muyáhed Bani Mufleh vuelve a hablar. Lo hace con parte del cráneo al descubierto, después de meses en prisiones israelíes en los que asegura fue golpeado, privado de comida y de atención médica, y de los que salió con una hemorragia cerebral que le robó la voz durante meses. (Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIA BRICS | Nueva Delhi – El encuentro de ministros de Energía del BRICS concluye en la India, una reunión centrada en seguridad energética e innovación, y en la que los países sancionados Irán y Rusia buscan acuerdos petroleros con grandes consumidores como la India. (Texto)(Foto)(Vídeo)

COLOMBIA GOBIERNO | Bogotá.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comienza a anunciar los principales cambios que hará su Gobierno frente a las políticas del actual mandatario, Gustavo Petro, especialmente en temas como seguridad y paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HONG KONG MAFIAS | Hong Kong.- Las redes del crimen organizado han consolidado a América Latina como gran surtidor de fauna exótica viva para el mercado negro de Hong Kong, donde las especies protegidas llegan a intercambiarse hasta por precursores de fentanilo. Por Mar Sánchez-Cascado (Texto)(Foto) (Audio)

JAPÓN TIFÓN | Tokio.- El ciclón Mekkhala golpeó este viernes el sur de Japón con vientos de 83 kilómetros por hora, tras perder fuerza y bajar de la categoría de tifón a la de tormenta tropical, donde provocó daños en infraestructuras y deslizamientos de tierra además de obligar a cancelar más de 200 vuelos.

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EUROPA CALOR | París/Londres/Berlín – Europa sufre un día más las consecuencias de una ola de calor que condiciona la vida cotidiana y la salud de millones de personas en el continente y marca récords históricos de temperatura en países como Francia o el Reino Unido, en alerta roja por tercer día consecutivo.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Viena.- ONU DROGAS.- La ONU difunde en Viena el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, que analiza la evolución del problema de los estupefacientes a escala global, con especial atención a la expansión de las drogas sintéticas y al crecimiento de los mercados de metanfetamina y cocaína. (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Estocolmo.- SUECIA EMPRESAS.- El Tribunal de Patentes y Mercados de Estocolmo emite su fallo en el caso antimonopolio interpuesto por PriceRunner, filial del grupo sueco Klarna, contra Google.

09:00h.- Luxemburgo.- UE ENERGÍA.- Los ministros de Energía de los países de la UE debaten en consejo de ministros sobre el paquete para mejorar las redes energéticas, el impacto de la crisis en Oriente Medio y las perspectivas sobre energía más allá de 2030. (Texto)

09:30h.- Magdeburgo.- ALEMANIA JUSTICIA.- Un tribunal germano dicta sentencia en el juicio que comenzó en noviembre pasado contra el médico saudí crítico con el islam que mató en 2024 a seis personas e hirió a otras 330 en un atentado contra el mercadillo de Navidad de Magdeburgo, en el este de Alemania. (Texto) (Foto)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de su encuesta a los consumidores de mayo de 2026.

11:00h.- Roma.- ITALIA CONFIANZA.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica el índice de confianza de los consumidores en el mes de junio (Texto)

16:45h.- Gdansk.- UCRANIA GUERRA.- Concluye la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en la ciudad polaca de Gdansk.

París.- MODA PARÍS.- París celebra su cuarta jornada de la Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Willy Chavarría, Comme deux Garçons Homm Plus y Maison Mihara Yasuhiro, entre otros. (Texto) (Foto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA IGLESIA.- El papa León XIV celebra el segundo consistorio de cardenales de su pontificado (Texto) (Foto)

Gdansk (Polonia).- UCRANIA GUERRA.- Segunda y última jornada de la Conferencia para la Recuperación de Ucrania, que se celebra en la ciudad polaca de Gdansk.

Oriente Medio

Essauira.- MARRUECOS MÚSICA.- El Festival Internacional de Música Gnaoua en Essaouira reúne a decenas de artistas de distintos continentes en una de las citas culturales más importantes de Marruecos que, en esta edición, dedicará un espacio del programa a debatir sobre el futuro y la identidad de la juventud.

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- La comunidad chií conmemora este viernes la ashura, principal celebración religiosa de esta rama del islam, en la ciudad meridional libanesa de Nabatieh, en medio de la expectativa tras la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel celebrada la víspera en Washington para intentar alcanzar una tregua duradera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Pretoria.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- El suspendido jefe de la Policía de Sudáfrica, general Fannie Masemola, comparece ante un tribunal por un caso de presunta corrupción en la licitación de un contrato sanitario. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN OIEA.- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, concluye una visita a Japón para reafirmar la cooperación en el desarme nuclear y para visitar la accidentada central de Fukushima, en pleno proceso de desmantelamiento.

Seúl.- COREA DEL SUR DIPLOMACIA.- Funcionarios de alto rango y expertos discuten las crisis globales actuales y en la península coreana en el simposio anual de la principal agencia de noticias surcoreana Yonhap, que contará con la participación del ministro de Unificación, el presidente de la Asamblea Nacional, los jefes de los principales partidos y profesores de reconocidas universidades. (Texto)

Pekín.- CHINA BANGLADÉS.- El primer ministro de Bangladés, Tarique Rahman, concluye una visita oficial a China que se produce en un momento de recomposición política en su país, tras la caída en agosto de 2024 de Sheikh Hasina. (Foto)

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Ejército taiwanés concluye cinco jornadas de maniobras de «preparación para el combate» destinadas a ensayar la conversión del estado de paz al de guerra ante las tensiones con China. (Texto)

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, finaliza su visita oficial a China.

Tokio.- JAPÓN TIFÓN.- El tifón Mekkhala golpea la prefectura japonesa de Okinawa con vientos de hasta 126 kilómetros por hora, antes de dirigirse al norte del país, donde el fin de semana podría unirse a la tormenta tropical Higos. (Texto)

Katmandú.- NEPAL GRIPE AVIAR.- Nepal se enfrenta a un brote de gripe aviar que ha causado millonarias pérdidas en su sector avícola y ha obligado al sacrificio de cientos de miles de aves, dejando a los ganaderos a la espera de unas compensaciones que el Gobierno admite no poder asumir por falta de fondos. (Texto)

Tokio.- JAPÓN OIEA.- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una conferencia de prensa en Tokio como parte de su viaje a Japón, en el que ha visitado la accidentada central nuclear de Fukushima y afirmado que las inspecciones en Irán comenzarán «pronto». (Texto) (Vídeo)

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en mayo. (Texto)

14:00h.- Washington.- EEUU AI.- Ceremonia de bienvenida de nuevos miembros latinoamericanos a la iniciativa estadounidense Pax Silica una coalición estratégica para asegurar las cadenas de suministros en la era de la inteligencia artificial con el fin de reducir la dependencia de China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Brasilia.- MERCOSUR CUMBRE.- Briefing de prensa para adelantar las perspectivas de la participación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la cumbre del Mercosur. (Texto)

16:00h.- Naciones Unidas.- SUDÁN ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este viernes para evaluar la situación en Sudán, donde la guerra entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se ha intensificado en los últimos días con nuevos combates, mientras el país entra en su cuarto año de conflicto con una crisis humanitaria agravada, desplazamientos masivos y crecientes alertas de hambruna en varias zonas.

17:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en mayo.

18:00h.- Asunción.- PARAGUAY DERECHOS HUMANOS.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay invita al conversatorio «Memoria, prevención de la tortura y derechos humanos: desafíos para las políticas públicas». Museo de las Memorias (Texto) (Foto)

19:30h.- Brasilia.- BRASIL SERBIA.- Reunión de trabajo entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y su homólogo serbio, Marko Đurić. (Texto)

22:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CÓMIC.- Inauguración de la 17 edición de la Cómic Con Colombia, que comienza este viernes y se extiende hasta el lunes, y reúne a miles de fanáticos de la cultura pop. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de mayo tras el superávit comercial de 4.520 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana mixta, con el Dow Jones en terreno positivo, mientras el S&P 500 y el Nasdaq retroceden lastrados ante la volatilidad dentro del sector tecnológico

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA COOPERACIÓN.- La directora general de la Fundación Mapfre, Elvira Vega, aborda en una entrevista con EFE los proyectos de la institución que dirige para la República Dominicana, con motivo de su viaje a dicho país en el que estará acompañada de la infanta Elena en su calidad de directora de Proyectos de la Fundación Mapfre (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este viernes una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 16,2 billones de pesos (10.983 millones de dólares) (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- Décimo aniversario de la ampliación del Canal de Panamá, un tercer carril por el que pasan buques con hasta el triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias, multiplicando además sus ingresos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU JUSTICIA.- El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, hoy enfrentado a Donald Trump, comparece ante un tribunal por retención de documentos clasificados tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.

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