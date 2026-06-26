Temas del día de Internacional del viernes 26 de junio de 2026 (14:00 horas)

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10 minutos

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Venezuela continúa con las labores de búsqueda de desaparecidos y remoción de escombros, mientras espera la llegada de rescatistas y ayuda humanitaria internacional tras dos devastadores terremotos que han causado casi 235 muertos, más de 4.300 heridos y miles de damnificados.

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– Aterriza en Venezuela el avión militar español con unidades de rescate y emergencia

– La ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos

– Dieciséis países ya han enviado equipos de rescate para asistir en Venezuela, según la ONU

MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace un balance de la reunión que sostuvo con el rey de España, Felipe VI, en la que abordaron temas como los pueblos originarios y la normalización de la relación bilateral tras la petición de perdón por la Conquista por parte del Gobierno mexicano a la Corona española.

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– El rey mantendrá en Guadalajara un encuentro con el gobernador del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, y posteriormente se reunirá con una representación de la colectividad española en México.

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IRÁN GUERRA

Teherán – Irán y EEUU continúan manifestando públicamente sus desavenencias acerca del acuerdo previo que firmaron, en especial en torno al programa nuclear iraní y al estrecho de Ormuz, por donde siguen transitando los buques después de que un carguero fuera atacado el jueves y se suspendiese la evacuación de buques.

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– El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, insistió este viernes en que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Irán tacha de «intervencionista» y «provocador» el comunicado de países del golfo y EE.UU. (Texto)

– La comunidad chií del Líbano conmemora este viernes la ashura, principal celebración religiosa de esta rama del islam, en la ciudad meridional libanesa de Nabatieh. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú – Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 660 drones ucranianos de largo alcance sobre doce regiones de Rusia, la anexionada península ucraniana de Crimea, los mares Negro y Azov, en el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra.

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ONU DROGAS

Viena – El mercado mundial de las drogas nunca había sido tan grande ni tan diverso, con un tercio más de consumidores en una década, una producción de cocaína récord y 118 nuevas sustancias psicoactivas, según indicó la ONU en el Informe Mundial sobre las Drogas 2026.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio) (Se han enviado nueve notas sobre diferentes temas del informe)

ROLLING STONES

Madrid – The Rolling Stones lanzan el próximo 10 de julio ‘Foreign Tongues’, su álbum de estudio número 25, una hazaña musical que recupera el sonido fresco y afilado que los caracterizó y que retrata con energía renovada el mundo convulso en el que vivimos. Por Juan Carlos Gomi

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ADEMÁS

RD CONGO | Nairobi – La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 304, confirmó el Gobierno congoleño. (Texto)

ISRAEL PALESTINA | Yenín (Cisjordania) – El periodista palestino Muyáhed Bani Mufleh vuelve a hablar. Lo hace con parte del cráneo al descubierto, después de meses en prisiones israelíes en los que asegura fue golpeado, privado de comida y de atención médica, y de los que salió con una hemorragia cerebral que le robó la voz durante meses. (Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIA BRICS | Nueva Delhi – El encuentro de ministros de Energía del BRICS concluye en la India, una reunión centrada en seguridad energética e innovación, y en la que los países sancionados Irán y Rusia buscan acuerdos petroleros con grandes consumidores como la India. (Texto)(Foto)(Vídeo)

COLOMBIA GOBIERNO | Bogotá.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comienza a anunciar los principales cambios que hará su Gobierno frente a las políticas del actual mandatario, Gustavo Petro, especialmente en temas como seguridad y paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HONG KONG MAFIAS | Hong Kong.- Las redes del crimen organizado han consolidado a América Latina como gran surtidor de fauna exótica viva para el mercado negro de Hong Kong, donde las especies protegidas llegan a intercambiarse hasta por precursores de fentanilo. Por Mar Sánchez-Cascado (Texto)(Foto) (Audio)

JAPÓN TIFÓN | Tokio/Taipei.- La tormenta tropical Mekkhala causó este viernes al menos dos muertes en Taiwán y estragos en el sur de Japón, en alerta y donde las autoridades ordenaron evacuar a dos millones de personas ante el inusual avance simultáneo del ciclón Higos, que podría tocar tierra el sábado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Texto)(Foto)(Vídeo)

EUROPA CALOR | París/Londres/Berlín – Europa sufre un día más las consecuencias de una ola de calor que condiciona la vida cotidiana y la salud de millones de personas en el continente y marca récords históricos de temperatura en países como Francia o el Reino Unido, en alerta roja por tercer día consecutivo.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

París.- MODA PARÍS.- París celebra su cuarta jornada de la Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Willy Chavarría, Comme deux Garçons Homm Plus y Maison Mihara Yasuhiro, entre otros. (Texto) (Foto)

Gdansk (Polonia).- UCRANIA GUERRA.- Segunda y última jornada de la Conferencia para la Recuperación de Ucrania, que se celebra en la ciudad polaca de Gdansk.

Oriente Medio

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- La comunidad chií conmemora este viernes la ashura, principal celebración religiosa de esta rama del islam, en la ciudad meridional libanesa de Nabatieh, en medio de la expectativa tras la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel celebrada la víspera en Washington para intentar alcanzar una tregua duradera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en mayo. (Texto)

14:00h.- Washington.- EEUU AI.- Ceremonia de bienvenida de nuevos miembros latinoamericanos a la iniciativa estadounidense Pax Silica una coalición estratégica para asegurar las cadenas de suministros en la era de la inteligencia artificial con el fin de reducir la dependencia de China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Brasilia.- MERCOSUR CUMBRE.- Briefing de prensa para adelantar las perspectivas de la participación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la cumbre del Mercosur. (Texto)

16:00h.- Naciones Unidas.- SUDÁN ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este viernes para evaluar la situación en Sudán, donde la guerra entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se ha intensificado en los últimos días con nuevos combates, mientras el país entra en su cuarto año de conflicto con una crisis humanitaria agravada, desplazamientos masivos y crecientes alertas de hambruna en varias zonas.

17:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en mayo.

18:00h.- Asunción.- PARAGUAY DERECHOS HUMANOS.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay invita al conversatorio «Memoria, prevención de la tortura y derechos humanos: desafíos para las políticas públicas». Museo de las Memorias (Texto) (Foto)

19:30h.- Brasilia.- BRASIL SERBIA.- Reunión de trabajo entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y su homólogo serbio, Marko Đurić. (Texto)

22:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CÓMIC.- Inauguración de la 17 edición de la Cómic Con Colombia, que comienza este viernes y se extiende hasta el lunes, y reúne a miles de fanáticos de la cultura pop. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de mayo tras el superávit comercial de 4.520 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana mixta, con el Dow Jones en terreno positivo, mientras el S&P 500 y el Nasdaq retroceden lastrados ante la volatilidad dentro del sector tecnológico

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA COOPERACIÓN.- La directora general de la Fundación Mapfre, Elvira Vega, aborda en una entrevista con EFE los proyectos de la institución que dirige para la República Dominicana, con motivo de su viaje a dicho país en el que estará acompañada de la infanta Elena en su calidad de directora de Proyectos de la Fundación Mapfre (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este viernes una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 16,2 billones de pesos (10.983 millones de dólares) (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- Décimo aniversario de la ampliación del Canal de Panamá, un tercer carril por el que pasan buques con hasta el triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias, multiplicando además sus ingresos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU JUSTICIA.- El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, hoy enfrentado a Donald Trump, comparece ante un tribunal por retención de documentos clasificados tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.

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