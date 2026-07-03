Temas del día de Internacional del viernes 3 de julio de 2026 (09:00 horas)

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DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/ La Guaira (Venezuela) – Venezuela entra este viernes en el noveno día de la emergencia por los terremotos que sacudieron el norte del país, con un balance oficial de 2.595 muertos y 12.400 heridos, mientras las opciones de hallar supervivientes bajo los escombros son cada vez menores y la atención se concentra en asistir a miles de afectados.

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IRÁN GUERRA

Teherán – Irán homenajea a su difunto líder supremo Alí Jameneí, asesinado el 28 de febrero en un ataque de Estados Unidos e Israel, con un acto en el que participan autoridades iraníes y representantes de otros países, un día antes de las ceremonias funerarias públicas, que se prolongarán durante seis días.

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EEUU INDEPENDENCIA | Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el icónico Monte Rushmore en la víspera del 250 aniversario de la independencia del país.

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– Nueva York celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia en Estados Unidos con una fiesta patriótica en Times Square, marcada por un inusual descenso de la famosa bola de cristal que protagoniza el Fin de Año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Las voces de los inmigrantes que ayudaron a construir Estados Unidos, contadas desde los barrios de Miami, protagonizan la exposición ‘Many Voices, One Nation: En nuestras palabras’, inaugurada esta semana en colaboración con el Smithsonian con motivo del 250 aniversario del país. (Texto) (Foto)

TAYLOR SWIFT

Nueva York – Nueva York está pendiente este viernes de la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce en el Madison Square Garden, mientras un medio especializado asegura que la pareja ya se casó en una ceremonia privada, aunque ni los artistas ni sus representantes lo han confirmado oficialmente.

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HARUKI MURAKAMI

Tokio.- El escritor japonés Haruki Murakami publica en japonés ‘The tale of Kaho’ (La historia de Kaho), su primera novela con una protagonista mujer y basada en relatos cortos ya publicados sobre el personaje. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

UE PRESIDENCIA | Cork (Irlanda) – El primer ministro irlandés, Michéal Martin, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrecen una rueda de prensa conjunta con motivo del inicio de la presidencia irlandesa de turno de la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA | Caracas – Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela lidia con las devastadores consecuencias de los terremotos, que han puesto en suspenso el proceso de reformas institucionales y el camino hacia unas eventuales elecciones, a lo que se suma el fin del plazo constitucional del Gobierno interino, enfocado ahora en responder a la emergencia. (Texto) (Foto)

PERÚ ELECCIONES | Lima – El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, proclama, tras varias semanas de tenso escrutinio, los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que dan como ganadora a la derechista Keiko Fujimori. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara los próximos 7 y 8 de julio, la Agencia EFE enviará este viernes y sábado una serie previa con la guía OTAN CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con los líderes de Letonia, Lituania y Estonia. (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Lisboa.- PORTUGAL IRAK.- El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, recibe a su homólogo de Irak, Fuad Hussein, con quien ofrecerá una rueda de prensa conjunta al término de la reunión. Palácio das Necessidades (Texto)

13:30h.- Cork.- UE PRESIDENCIA.- El primer ministro irlandés, Michéal Martin, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrecen una rueda de prensa conjunta con motivo del inicio de la presidencia irlandesa de turno de la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Belgrado.- SERBIA ESPAÑA.- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles Fernández, es recibida en Belgrado por el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic. (Texto) (Foto)

14:00h.- Londres.- R.UNIDO HANTAVIRUS.- La ministra española de Sanidad, Mónica García, habla en un college de la Universidad de Cambridge sobre la gestión del hantavirus. (Texto)

17:00h.- Roma.- PAPA EE.UU..- En víspera del 250 aniversario de la independencia estadounidense, el papa León XIV pronunciará un discurso virtual en directo desde el Vaticano durante la ceremonia pública de entrega de la 38.ª Medalla de la Libertad en el Centro Nacional de la Constitución en el Independence Mall de Filadelfia. (Texto)

22:00h.- Roma.- ITALIA CINE.- El Circo Máximo de Roma acoge la proyección de la película ‘Gladiator’ de Ridley Scott, con la interpretación de su célebre banda sonora en directo por parte de la orquesta y el coro de la Ópera de la capital italiana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Copenhague.- DINAMARCA CHINA.- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, es recibido por su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, con el que celebrará una reunión formal y una cena de trabajo. También acudirá a una audiencia personal con el rey Federico. (Texto)

Karlovy Vary.- REPÚBLICA CHECA CINE.- El balneario checo Karlovy Vary acoge la 60 edición de su Festival de Cine. (texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- PARALÍMPICOS MILÁN CORTINA 2026.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibe a medallistas paralímpicos rusos.

Belém.- PORTUGAL ACEITE.- Concluye la segunda edición del Congreso Mundial del Aceite de Oliva (OOWC), uno de los foros internacionales más importantes dedicados a este sector, que reúne a expertos, investigadores, productores, empresas y representantes institucionales de diversos países productores de aceite de oliva. Centro Cultural de Belém (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ARTE.- La casa museo del escritor francés Víctor Hugo acoge hasta noviembre una exposición consagrada a sus dibujos, que ilustran su imaginario y la importancia que dio a edificios como la catedral de Notre Dame de París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en mayo. (Texto)

16:00h.- Brasilia.- BRASIL ALEMANIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibe la visita oficial del ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, considera que las redes de impunidad se han aprovechado de las debilidades del sistema legal en Guatemala para cooptar sus instituciones judiciales, según afirmó en una entrevista con EFE en el marco del homenaje que le rendirá la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU INDEPENDENCIA.- Nueva York celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia en Estados Unidos con una fiesta patriótica en Times Square, marcada por un inusual descenso de la famosa bola de cristal que protagoniza el Fin de Año. Times Square (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guayaquil.- ECUADOR MUJERES.- Durante décadas, mujeres de distintos sectores de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, organizaron barrios, crearon redes de cuidado y defendieron derechos, luchas que quedaron invisibilizadas y que ahora una exposición recupera a través de archivos y testimonios de algunas de sus protagonistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, proclama los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que dan como ganadora a la derechista Keiko Fujimori. Jurado Nacional de Elecciones (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán celebra un acto de homenaje al asesinado líder supremo, Alí Jameneí, en el que participan las autoridades iraníes y altos cargos de otros países, un día antes de los actos funerarios públicos que se alargarán durante siete días. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, concluye dos días de reuniones con las autoridades libanesas para abordar los últimos acontecimientos regionales y estrechar relaciones.

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La oficina para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece una rueda de prensa virtual centrada en el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo y Uganda. (Texto)

Nairobi.- TANZANIA OPOSICIÓN.- Audiencia en el juicio por traición del principal líder opositor de Tanzania, Tundu Lissu, tras varios aplazamientos del caso.

Asia

Tokio.- HARUKI MURAKAMI.- El escritor japonés Haruki Murakami publica en japonés ‘The tale of Kaho’ (La historia de Kaho), su primera novela con una protagonista mujer y basada en relatos cortos ya publicados sobre el personaje. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- IRÁN TAILANDIA.- La vicepresidenta iraní y jefa de la Agencia de Protección Ambiental del país, Shina Ansari, asiste a la novena sesión del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo de la CESPAP (Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas), en medio de nuevas negociaciones en Catar para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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