Temas del día del martes, 30 de junio de 2026 (14:00 horas)

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18 minutos

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – A casi una semana de los terremotos que devastaron parte de Venezuela, el balance oficial asciende a 1.719 muertos y 5.034 heridos, y mientras rescatistas nacionales e internacionales buscan supervivientes entre los escombros y crece la angustia de quienes aún buscan a sus seres queridos, los residentes de La Guaira denuncian retrasos en la llegada de ayuda.

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– La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que coordina la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos en Venezuela, dijo este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente».

– Se enviaron unas claves sobre el doble terremoto en cifras.

– Mientras, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha denunciado que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Panamá, donde planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los terremotos.

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunirán este martes en Doha con negociadores iraníes para abordar el programa nuclear de Teherán, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de que Irán había negado públicamente su participación.

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– Sin embargo, Irán descartó de nuevo que vaya a mantener conversaciones con Estados Unidos en Doha este martes y aseguró que su delegación viajará a Catar con el «único objetivo» de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Militares, diplomáticos, dirigentes y expertos en geopolítica se reúnen en Kiev por iniciativa de la presidencia ucraniana para reflexionar sobre las perspectivas de que Ucrania recupere Crimea, en medio de una campaña ucraniana sin precedentes de ataques constantes a esa península ocupada para debilitar el control ruso sobre el territorio.

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– Ucrania ha vuelto a atacar este martes el centro de comunicaciones por satélite Dubná de la región de Moscú, el más grande de Rusia y uno de los más importantes de Europa, al que ya atacó hace una semana, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

– El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, visita Seúl para reunirse con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, ante expectativas de que discutan el posible traslado a Corea del Sur de prisioneros de guerra norcoreanos, tras el envío de soldados de Pionyang a Moscú para participar en el conflicto.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul – El conflicto entre Afganistán y Pakistán se tensa aún más tras una serie de ataques que han dejado decenas de civiles muertos, cuando Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a terroristas vinculados a talibanes paquistaníes, lo que niegan los fundamentalistas afganos.

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EEUU JUSTICIA | Washington – El Tribunal Supremo de EEUU tiene previsto decidir este martes sobre dos temas claves en las políticas de Donald Trump: la orden que limita el derecho a la ciudadanía por nacimiento y la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos.

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MERCOSUR CUMBRE

Luque (Paraguay) – Los presidentes del Mercosur se reúnen este martes en Paraguay en la cumbre de jefes de Estado del bloque, con la ausencia del argentino Javier Milei, para abordar la implementación del acuerdo con la Unión Europea (UE), el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el avance de otros acuerdos comerciales.

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EUROPA CALOR

Viena – Varios países del centro y sureste de Europa, como Austria, Hungría y Rumanía, esperan para este martes un último pico de la ola de calor que ha recorrido el continente, que ha dejado decenas de muertos y récord de temperaturas, antes de que se produzcan las primeras lluvias que alivien los termómetros.

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ADEMÁS

LIGA ÁRABE |El Cairo – El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, deja hoy el cargo tras una década al frente de la organización, marcada en sus últimos años por la guerra en Gaza y la de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por las crecientes críticas de varios Estados miembros al papel y la eficacia del organismo panárabe. (Texto) (Audio)

CHINA COMERCIO | Pekín – Los envíos de mensajería que salen de China lo harán, por ley, con un embalaje menos excesivo a partir del próximo 1 de julio, una medida que podría afectar a los costes de transporte de los millones de productos que envían al mundo plataformas como AliExpress, Shein o Temu y que coincide con la entrada en vigor de una tasa de 3 euros a los paquetes del gigante asiático de hasta 150 euros que entren en la Unión Europea. (Texto)

SERIES JULIO | Madrid – La nueva versión de ‘La casa de la pradera’, la famosa serie sobre la familia Ingalls, o ‘Elle’, precuela de la película ‘Una rubia muy legal’, protagonizada por Reese Whiterspoon, son dos de los estrenos más destacados en las plataformas en un mes de julio que también traerá ‘Lucky’ o ‘Stuart no consigue salvar el universo’. (Texto) (Foto)

ESPECIALES:

Con motivo del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE continuará hasta el miércoles con el envío de una serie previa con la guía EEUU INDEPENDENCIA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

15:00 GMT.- París.- OCDE FRANCIA.- La OCDE publica su informe de supervisión sobre la economía francesa en presencia de su secretario general, Mathias Cormann.

15:30 GMT.- Vilna.- GOBIERNO LITUANIA.- El Parlamento lituano prevé votar sobre la candidatura del líder de los Socialdemócratas (LSDP), Mindaugas Sinkevičius, para convertirse en primer ministro tras la dimisión el pasado día 23 del Gobierno de Inga Ruginienė después de la reciente expulsión del populista Amanecer del Nemunas como socio de la coalición, en lo que ha sido el segundo Ejecutivo disuelto desde las elecciones generales de 2024.

17:00 GMT.- Lisboa.- ESPAÑA TEATRO.- Presentación en Lisboa de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Intervienen el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, y el director del festival, Jesús Cimarro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO DEFENSA.- El primer ministro británico, Keir Starmer, divulga el esperado Plan de Inversión en Defensa (DIP, por sus siglas en inglés), antes de la cumbre de la Alianza Atlántica del próximo 7 de julio en Ankara. (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Militares, diplomáticos, dirigentes y expertos en geopolítica se reúnen en Kiev por iniciativa de la presidencia ucraniana para reflexionar sobre las perspectivas de que Ucrania recupere Crimea, en medio de una campaña ucraniana sin precedentes de ataques constantes a esa península ocupada para debilitar el control ruso sobre el territorio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- ENERGÍA INFORME.- El Instituto de Energía, organismo profesional para el sector energético, divulga un informe sobre la demanda de energía a nivel global. (Texto)

Ankara.- TURQUÍA UE.- La Alta Representante de la UE para asuntos exteriores, Kaja Kallas, viaja a Turquía junto con la comisaria de Ampliación, Marta Kos, y el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, para una visita de dos días, durante la que se reunirá con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. (Texto)

Valga.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, participa en la ceremonia de la asunción de responsabilidades en el flanco oriental de la OTAN del Cuerpo Germano-Neerlandés (1GNC).

París.- C.EUROPA CORRUPCIÓN.- El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa publica su informe anual con recomendaciones generales y el repaso del nivel de cumplimiento de los países miembros de sus compromisos.

París.- FRANCIA PENA DE MUERTE.- París acoge desde hoy hasta el 2 de julio el 9º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que reunirá a más de 1.000 participantes de 90 países para debatir sobre la reaparición de las ejecuciones, el narcotráfico y los impactos socioeconómicos y jurídicos de la pena capital. (Texto)

Rambouillet (Francia).- GISCARD D’ESTAING .- El histórico castillo de Rambouillet, al suroeste de París, abre al público por primera vez el apartamento presidencial de Valéry Giscard d’Estaing, en un recorrido que recrea la intimidad del expresidente y revela los secretos de un siglo de diplomacia internacional francesa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- LISBOA ECONOMÍA.- Celebración de QSP Summit 2026, que reunirá en Oporto y Matosinhos a más de 3.500 participantes bajo el lema ‘Leading the Future Economy’ abordará cuestiones clave para empresas, marcas y directivos: inteligencia artificial, innovación, liderazgo, comportamiento humano, creatividad, geopolítica y transformación económica.

Lisboa.- FORO BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su foro anual en la localidad portuguesa de Sintra, con el tema ‘Configurar el futuro de Europa: innovación, crecimiento y estabilidad’. (Texto)

París.- OCDE EMPRESAS.- La OCDE publica un estudio de perspectivas sobre la cuestión de la responsabilidad en la conducta de las empresas, cuando se cumplen 50 años de sus directrices para las multinacionales.

París.- STELLANTIS RESULTADOS.- El grupo automovilístico Stellantis publica sus resultados financieros del segundo trimestre.

América

17:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en mayo. (Texto)

17:00 GMT.- Luque.- MERCOSUR CUMBRE.- Paraguay acoge la cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) que pone fin a su presidencia semestral rotatoria de este bloque económico de integración y marca el comienzo del periodo que ejercerá Uruguay. Centro de Convenciones de la Conmebol (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:45 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Chris Williams y Jessica Meir realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para reparar un brazo robótico de Canadá. (Texto) (Foto)

22:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, apunta a blindar contra la corrupción la transición de Gobierno, en un momento en el que el país sigue esperando que se conozcan más nombres de personas que conformarán su gabinete para el periodo 2026-2030. (Texto) (Foto)

22:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga la tasa de desempleo de Colombia correspondiente a mayo. (Texto)

01:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, se reúne para evaluar si mantiene o altera los tipos de interés. (Texto)

02:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA EJÉRCITO.- Las Fuerzas Armadas de Guatemala conmemorarán este martes 30 de junio el Día del Ejército con su tradicional desfile militar por las principales avenidas de la capital, una demostración de capacidades operativas y disciplina que movilizará a distintas unidades terrestres, aéreas y marítimas frente a las altas autoridades del Gobierno. (Foto)

03:00 GMT.- Washington.- EEUU COLOMBIA.- El ARC Gloria, uno de los buques más emblemáticos del mundo de la escuela de la Armada de Colombia, abandona el puerto de Baltimore tras cinco días en los que ha abierto sus puertas conocer uno de los veleros más admirados, distinguido por sus tres mástiles y su casco blanco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

03:00 GMT.- Nueva York.- NIKE RESULTADOS.- La empresa de ropa y materiales deportivos Nike presenta sus resultados para el cuarto trimestre del año fiscal 2026 al cierre de Wall Street.

Buenos Aires.- ARGENTINA GOBIERNO – Diego Santilli, hasta ahora ministro del Interior de Argentina, toma juramento este martes como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno del presidente Javier Milei. (Texto)

Ciudad de Panamá.- AMÉRICA SALUD MENTAL.- La Asesora Internacional de Enfermedades No Transmisibles y Determinantes de la Salud de la oficina en Panamá de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Zohra Abaakouk, habla con EFE sobre el alza de los suicidios en la región y cómo enfrentar la situación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Lusiana celebra primarias, en segunda vuelta, para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Santiago.- CHILE POLÍTICA.- El Senado de Chile somete a un juicio político por inconsistencia en los cálculos fiscales a Nicolás Grau, exministro de Hacienda del progresista Gabriel Boric (2022-2026), en una arremetida política impulsada por la ultraderecha y que genera dudas en la derecha tradicional. (Texto) (Foto)

Santiago.- CHILE EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de desempleo de mayo. (Texto)

Santiago.- CHILE PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de producción industrial y de cobre de mayo. (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Colorado celebra primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Un neurólogo y una enfermera que atendieron a Diego Armando Maradona en los días previos a su muerte declararán este martes en el juicio que busca determinar responsabilidades por el fallecimiento del astro. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en mayo. (Texto)

San Juan.- PUERTO RICO MANIFESTACIÓN.- Numerosas organizaciones puertorriqueñas se manifiestan contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace este martes diez años por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- LIGA ÁRABE.- El secretario general de la Liga Árabe, el egipcio Ahmed Abulgueit, deja su cargo tras una década vista como la más turbulenta en la historia contemporánea del organismo, marcada por graves crisis internas, desacuerdos y guerras devastadoras que amenazaron la seguridad de varios de sus 22 miembros. (Texto)

– Se envió un perfil de Abulgueit.

Rabat.- MARRUECOS FEMINISMO.- Marruecos da un paso en la educación sexual y lanza ‘Ask Marwa’, un chatbot confidencial y gratuito en Whatsapp diseñado para responder a las dudas de las adolescentes sobre salud menstrual y reproductiva en un país donde este tema es tabú. (Foto) (Texto) (Vídeo)

Rabat.- FMI MENA.- «Repensar la integración de MENA en un entorno global en rápida transformación» es el tema central de la conferencia del FMI de Rabat enfocada en cómo las economías de Oriente Medio y Norte de África pueden desarrollar resiliencia en medio de la fragmentación del comercio, los cambios climáticos y la rápida transformación digital y de la IA. Universidad Politécnica Mohammed VI (Texto)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA XENOFOBIA.- Grupos antiinmigración de Sudáfrica han convocado protestas para este martes, la «fecha límite» que han dado a migrantes africanos irregulares para abandonar el país, tras la reciente ola de ataques xenóbos contra extranjeros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica la tasa de desempleo del archipiélago de mayo. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR UCRANIA.- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, visita a Seúl para reunirse con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, ante expectativas de que discutan el posible traslado a Corea del Sur de prisioneros de guerra norcoreanos. (Texto)

Tokio.- JAPÓN UCRANIA.- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, inicia una visita oficial a Japón en la que tiene previsto reunirse con su homólogo nipón, Toshimitsu Motegi.

Pekín.- CHINA A.SAUDÍ.- El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al Saud, comienza una visita oficial a China a invitación de su homólogo chino, Wang Yi.

Yakarta.- INDONESIA JUSTICIA.- Un tribunal de Indonesia tiene previsto emitir su decisión por el juicio contra el exministro de Educación Nadiem Makarim, acusado de corrupción y para quien la Fiscalía pide una condena de hasta 18 años de cárcel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- El Tribunal Supremo de Tailandia tiene previsto iniciar el juicio contra 44 exdiputados del partido progresista Avanzar, disuelto en 2024 y de los cuales 10 mantienen su acta por el Partido del Pueblo, acusados de vulnerar «normas éticas» del Parlamento por impulsar en 2021 un proyecto de ley para modificar las leyes que protegen a la monarquía del país (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN INDIA.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, inicia este miércoles un viaje oficial a la India en el que tiene previsto reunirse con su homólogo del gigante asiático, Narendra Modi, con la intención de fortalecer vínculos en materia de seguridad económica. (Texto)

Kabul.- AFGANISTÁN PAKISTÁN.- El conflicto entre Afganistán y Pakistán se dispara tras una serie de ataques que han dejado decenas de civiles muertos.

Pekín.- CHINA COMERCIO.- Los envíos de mensajería que salen de China lo harán, por ley, con un embalaje menos excesivo a partir del próximo 1 de julio, una medida que podría afectar a los costes de envío de los millones de productos que envían al mundo plataformas como AliExpress, Shein o Temu y que coincide con la entrada en vigor de una tasa de 3 euros a los paquetes del gigante asiático de hasta 150 euros que entren en la Unión Europea. (Texto)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de junio del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto)

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