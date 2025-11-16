Temas del día EFE Internacional del domingo 16 de noviembre (13:00 horas

7 minutos

CHILE ELECCIONES

Santiago – Un total de 3.498 colegios electorales abrieron sus puertas este domingo para dar comienzo a las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, en las que se escogerá al sucesor del progresista Gabriel Boric y se renovará el Parlamento, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar.

– La comunidad chilena en España votó este domingo al sucesor de Gabriel Boric entre deseos de continuidad y ganas de cambio, dividida entre quienes piensan que el mandatario progresista ha hecho un buen trabajo y los que le reprochan retrocesos en materia de seguridad. (Texto) (Foto)(Vídeo)

ECUADOR REFERÉNDUM

Quito – Ecuador comenzó a votar en un inédito referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para decidir, entre otras reformas, si se crea una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución que reemplace a la carta magna vigente, que promovió el expresidente Rafael Correa (2007-2017) en 2008.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El estado en el que ha quedado Gaza con miles de tiendas inundadas tras las intensas lluvias preocupa a la comunidad internacional y a Hamás, que pide a Israel la entrada de casas prefabricadas mientras el alto el fuego sigue sin consolidarse.

– El Ejército israelí mató esta madrugada a un adolescente palestino en el campamento de refugiados de Askar, al este de Nablus en la Cisjordania ocupada.

– La reactivación del sector turístico toma forma en Jerusalén después de más de dos años de conflicto y en medio de un frágil alto el fuego, con la llegada de nuevos visitantes, la reapertura de vuelos y el fin de algunas restricciones de viaje. (crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – El ejército ruso avanza al unísono en varias zonas del frente ucraniano, especialmente en el corazón del Donbás y en la región de Zaporiyia, mientras ambos bandos bombardean la infraestructura energética del enemigo ahora que llega el crudo invierno.

– Las películas de guerra se caracterizan por la acción y la violencia extrema, dos ingredientes ausentes por completo en ‘Special Operation’ (Operación Especial), un documento cinematográfico único sobre el conflicto ruso-ucraniano elaborado íntegramente con imágenes grabadas con las cámaras de seguridad de la central atómica de Chernóbil cuando las fuerzas rusas ocuparon el escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia. (Texto) (Foto) (Video)

EE.UU VENEZUELA

Washington/Caracas – La tensión crece entre EE.UU y Venezuela tras el anuncio de Washington de la operación ‘Lanza del Sur’ para supuestamente combatir el narcotráfico en el Caribe mientras el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llama a resistir y la líder opositora María Corina Machado pidió a los funcionarios del Gobierno de Caracas «bajar las armas».

– Se ha enviado un análisis desde Moscú sobre si el Kremlin acudiría en ayuda de su principal aliado en América Latina, Venezuela, en caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, apruebe una invasión.

COP30 CLIMA

Belém – Este lunes se cumple la primera semana de la trigésima conferencia climática de Belém (COP30), en Brasil, donde las delegaciones nacionales han dialogado de forma «constructiva» y «transparente», aunque han chocado en asuntos sensibles como los indicadores para medir la adaptación climática.

– Madrid – «No hay planeta B.» Lo que comenzó hace años como un cántico en las manifestaciones de desobediencia climática, a día de hoy resume una realidad incuestionable: casi el 70 % de la población mundial considera el cambio climático una amenaza grave y son los jóvenes el sector que lidera esta rebelión como parte esencial de su identidad y su futuro.

R.UNIDO MONARQUÍA

Londres- Tres años después de su fallecimiento, la figura de la reina Isabel II ha ‘revivido’ recientemente en redes sociales gracias a la inteligencia artificial, con vídeos hiperrealistas en los que se puede ver a la longeva monarca británica rapeando, practicando lucha libre o trabajando como cajera en un supermercado, unos vídeos que se han vuelto rápidamente virales. Por Raúl Bobé

LAURA RESTREPO

Ciudad de México – «Somos una generación marcada por el genocidio», un hecho atroz cometido por tiranos «misteriosos, pero pendejos», contra quienes está surgiendo la rebeldía de una «nueva cultura». Así de rotunda se muestra la escritora colombiana Laura Restrepo en una entrevista con EFE en la que habla de un dilema presente en su nueva novela, ‘Soy la daga y soy la herida’.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO POBRES.- El papa Léon XIV preside la misa en la Basílica de San Pedro en el marco del jubileo de los pobres y el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario.

12:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA POBRES.- El papa León XIV almuerza en el Vaticano con 1.300 personas pobres con motivo de la IX Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa impulsada por su predecesor, el papa Francisco. (Texto) (Foto)

18:30h.- París.- PARÍS NAVIDAD.- Se encienden las iluminaciones de Navidad en los Campos Elíseos de París.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ITALIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo italiano, Sergio Mattarella, participan junto con el canciller Friedrich Merz en los actos conmemorativos del Día del Duelo del Pueblo. . (Texto) (Foto)

América

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- La escritora colombiana Laura Restrepo habla con EFE sobre su más reciente novela ‘Soy la daga y soy la herida’ (Texto) (Foto)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA LGTBI.- En el marco del Día Internacional contra la Intolerancia, que se celebra el 16 de noviembre, líderes y creadores de contenidos de organizaciones LGTBI de América Latina reunidos en Guatemala grabarán un podcast abierto al público para abordar narrativas contra el odio y cómo luchar por sus derechos desde el arte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CINE.- Concluye el Festival Internacional de CIne de Mar de Plata, que en esta edición ha cumplido 40 años, con el anuncio del palmarés (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA NAVARRA.- La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, llega en visita a China, acude al ‘showroom’ de la automotriz XPENG y almuerza con China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).

