Temas del día EFE Internacional del sábado 15 de noviembre (13.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas – Las incógnitas siguen planeando sobre el Caribe después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara haber tomado una decisión acerca de posibles acciones militares en Venezuela sin aclarar cuáles, mientras Washington mantiene su despliegue militar cerca de las costas del país suramericano.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras el frágil alto el fuego es violado sistemáticamente por Israel, miles de tiendas de campaña que albergaban a desplazados en la Franja de Gaza han quedado inundadas tras las intensas lluvias, lo que obligó a muchos gazatíes, cuyas pocas pertenencias han quedado empapadas, a pasar la noche a la intemperie con bajas temperaturas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – El ejército ruso anunció este sábado nuevos avances en la región ucraniana de Zaporiyia, al tiempo que sus tropas se adentraron aún más en el bastión de Pokrovsk, escenario de la batalla más cruenta en el Donbás.

(Texto)

– La cumbre de Alaska, la operación especial del Kremlin para seducir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido un fracaso, ya que en tres meses ha empujado a la Casa Blanca a adoptar sanciones contra las petroleras rusas, demandar un alto el fuego en Ucrania y plantearse reanudar los ensayos nucleares.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – La COP30 llega al ecuador de la cumbre en Belém (Brasil) intentando acercar posturas para incrementar la financiación de los países en desarrollo en una sesión plenaria que decidirá si amplía las negociaciones climáticas a otros asuntos, como las medidas unilaterales de comercio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Marcha Global por la Justicia Climática, acto organizado por organizaciones sociales, ecologistas e indígenas, convocado para denunciar las «falsas soluciones» que se discuten en la cumbre climática COP30 y para defender una transición energética «justa con los pueblos». (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN PARTIDOS

Tokio – El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) celebra este sábado los 70 años de su fundación con una mujer a su frente por primera vez en la historia, Sanae Takaichi, la primera mujer en liderar también el país.

MÉXICO PROTESTAS

Ciudad de México – La Generación Z México convoca una marcha nacional que busca visibilizar el descontento de los jóvenes ante la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades en el país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHILE ELECCIONES (previa)

Santiago de Chile – Un total de 15,6 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric, en unas elecciones presidenciales que por primera vez tienen voto obligatorio y a las que la izquierdista Jeannette Jara llega como favorita, pero a priori sin los apoyos suficientes como para asegurar la Presidencia en primera vuelta.

(texto) (foto)(video) (informe a cámara)

– Además de las presidenciales, Chile celebrará este domingo elecciones parlamentarias para renovar todos los diputados y la mitad de los senadores, unos comicios a los que se presentan más de 1.200 candidatos, desde activistas, familiares de presidenciables, «celebrities» y viejas caras de la política chilena.

(texto) (foto)

ECUADOR REFERÉNDUM (previa)

Quito – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se juega su capital político seis meses después de haber sido reelegido hasta 2029, con un referéndum donde propone establecer una Asamblea Constituyente para dejar atrás la Constitución del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y realizar reformas como el retorno de bases militares extranjeras al país, con Estados Unidos ya en conversaciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA CINE

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV denunció este sábado «la preocupante erosión» de las salas de cine y urgió a las instituciones a defender su «valor social», durante una audiencia en el Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Viggo Mortensen o Spike Lee.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU KENNEDY

Washington.- Ningún apellido resuena tanto en el imaginario de Estados Unidos como el de Kennedy. Ahora, la irrupción en la escena política de uno de los miembros más jóvenes de la familia, Jack Schlossberg, promete continuar la saga de una de las dinastías más influyentes del país. Por Leonor Trinidad

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Bruselas.- UE ENERGÍA.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera interviene en la presentación del estudio de la ONG Amigos de Europa «Perspectivas energéticas en un panorama mundial fragmentado».

11:00h.- París.- FRANCIA PRENSA.- Reporteros sin Fronteras (RSF) organiza un festival para conmemorar «40 años de lucha para defender la libertad de prensa y el acceso a una información libre, plural e independiente».

11:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA CINE.- El papa León XIV se reúne en audiencia en el Palacio Apóstol del Vaticano con destacadas figuras del mundo del cine. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Ginebra.- SUBASTA NUMISMÁTICA.- La firma Numismatica Genevensis presenta una moneda que considera única, el llamado «Centén Segoviano» de 1609, que subastará próximamente en Ginebra y que a un precio de salida de dos millones de francos suizos (2,1 millones de euros) podría batir el récord a la moneda española con valor más alto en una subasta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15h.- Morbach.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en el congreso de la sección de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en el estado federado de Renania-Palatinado, en el oeste de Alemania, donde arropará a Gordon Schnieder, candidato democristiano a primer ministro regional antes de las elecciones allí, que tendrán lugar el próximo 22 de marzo de 2026. (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA ITALIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a su homólogo italiano, Sergio Mattarella, con quien entrega el Premio de los Presidentes para la cooperación municipal entre Alemania e Italia», creado en 2020 por ambos jefes de Estado, y participa en una mesa redonda sobre el tema ‘Movilidad antigua y nueva en Europa: 70 años del acuerdo de contratación laboral entre Alemania e Italia y el intercambio científico actual». (Texto) (Foto)

América

San Salvador – EL SALVADOR JESUITAS – La comunidad de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) conmemora este sábado el 36 aniversario de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres salvadoreñas, perpetrada en 1989 por un comando del Ejército de El Salvador. (texto) (foto)

La Habana – CUBA SALUD – Una epidemia de dengue y chikunguña, con miles de nuevos casos semanales, está barriendo Cuba, que suma esta crisis sanitaria a la energética, la demográfica, la alimentaria y, la que subyace debajo de todas ellas, la económica. (Texto) (Foto)

Buenos Aires – ARGENTINA GLACIARES – Una iniciativa anunciada por el presidente de Argentina, Javier Milei, para impulsar la minería en áreas cercanas los glaciares de la Cordillera de los Andes, ha desatado una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas que, en declaraciones a EFE, advierten que está en juego el agua de los argentinos. (Texto)(Foto)

Tegucigalpa – HONDURAS VIOLENCIA MACHISTA – La violencia contra las mujeres es considerada una “pandemia” en Honduras, con más de 220 víctimas en lo que va del año, y cuya normalización en el país exige respuestas que prioricen la prevención, la protección y el acceso efectivo a la justicia, advierten feministas y defensoras de derechos humanos. (texto) (foto) (video)

Tegucigalpa – HONDURAS ELECCIONES – Las diferencias internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras, en los que cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios, acentúan la incertidumbre de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, algo que llevó esta semana a la comunidad internacional a reaccionar exigiendo respeto a la independencia de los órganos electorales. (Texto)(Foto)

Miami.- EEUU ESPAÑA.- Victoria Federica de Marichalar y Borbón, sobrina del rey Felipe VI de España, asiste como madrina a la sexta edición del festival benéfico Rastrillo 305 en Miami (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ MÚSICA.- La cantante colombiana Shakira ofrece el primero de sus tres nuevos conciertos en Lima, tras haberse visto obligada a cancelar un concierto en marzo por una indisposición médica. Estadio Nacional (Texto)

La Paz – BOLIVIA TRADICIONES – El Museo Costumbrista de la ciudad de La Paz presenta una exposición dedicada a las Ñatitas, llamados así a cráneos disecados, que son parte de una costumbre boliviana en el mes de Todos Santos y que representan un «diálogo espiritual con los antepasados». (texto) (foto) (video)

O.Medio y África

Nador.- MARRUECOS CINE.- Arranca la catorce edición del Festival Internacional de Cine y Memoria común. El evento termina el 20 de noviembre

Asia

Tokio.- JAPÓN PARTIDOS.- El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) celebra este sábado los 70 años de su fundación con una mujer a su frente por primera vez en la historia, Sanae Takaichi, la primera mujer en liderar también el país. (Texto)

