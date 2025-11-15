Temas del día EFE Internacional del sábado 15 de noviembre (19.00 horas)

Washington/Caracas – Las incógnitas siguen planeando sobre el Caribe después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara haber tomado una decisión acerca de posibles acciones militares en Venezuela sin aclarar cuáles, mientras Washington mantiene su despliegue militar cerca de las costas del país suramericano.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras el frágil alto el fuego es violado sistemáticamente por Israel, miles de tiendas de campaña que albergaban a desplazados en la Franja de Gaza han quedado inundadas tras las intensas lluvias, lo que obligó a muchos gazatíes, cuyas pocas pertenencias han quedado empapadas, a pasar la noche a la intemperie con bajas temperaturas.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – El ejército ruso anunció este sábado nuevos avances en la región ucraniana de Zaporiyia, al tiempo que sus tropas se adentraron aún más en el bastión de Pokrovsk, escenario de la batalla más cruenta en el Donbás.

– La cumbre de Alaska, la operación especial del Kremlin para seducir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido un fracaso, ya que en tres meses ha empujado a la Casa Blanca a adoptar sanciones contra las petroleras rusas, demandar un alto el fuego en Ucrania y plantearse reanudar los ensayos nucleares.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – La COP30 llega al ecuador de la cumbre en Belém (Brasil) intentando acercar posturas para incrementar la financiación de los países en desarrollo en una sesión plenaria que decidirá si amplía las negociaciones climáticas a otros asuntos, como las medidas unilaterales de comercio.

– Mientras los delegados, líderes mundiales y negociadores de la COP30 se reúnen tras las puertas cerradas en Belém, un clamor masivo por la justicia climática desde las voces indígenas resonó este sábado en las calles de la capital amazónica, con miles de personas que se congregaron en la Marcha Global por la Justicia Climática.

JAPÓN PARTIDOS

Tokio – El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) celebra este sábado los 70 años de su fundación con una mujer a su frente por primera vez en la historia, Sanae Takaichi, la primera mujer en liderar también el país.

MÉXICO PROTESTAS

Ciudad de México – La Generación Z México convoca una marcha nacional que busca visibilizar el descontento de los jóvenes ante la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades en el país.

CHILE ELECCIONES (previa)

Santiago de Chile – Un total de 15,6 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric, en unas elecciones presidenciales que por primera vez tienen voto obligatorio y a las que la izquierdista Jeannette Jara llega como favorita, pero a priori sin los apoyos suficientes como para asegurar la Presidencia en primera vuelta.

– Además de las presidenciales, Chile celebrará este domingo elecciones parlamentarias para renovar todos los diputados y la mitad de los senadores, unos comicios a los que se presentan más de 1.200 candidatos, desde activistas, familiares de presidenciables, «celebrities» y viejas caras de la política chilena.

ECUADOR REFERÉNDUM (previa)

Quito – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se juega su capital político seis meses después de haber sido reelegido hasta 2029, con un referéndum donde propone establecer una Asamblea Constituyente para dejar atrás la Constitución del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y realizar reformas como el retorno de bases militares extranjeras al país, con Estados Unidos ya en conversaciones.

PAPA CINE

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV denunció este sábado «la preocupante erosión» de las salas de cine y urgió a las instituciones a defender su «valor social», durante una audiencia en el Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Viggo Mortensen o Spike Lee.

EEUU KENNEDY

Washington.- Ningún apellido resuena tanto en el imaginario de Estados Unidos como el de Kennedy. Ahora, la irrupción en la escena política de uno de los miembros más jóvenes de la familia, Jack Schlossberg, promete continuar la saga de una de las dinastías más influyentes del país. Por Leonor Trinidad

