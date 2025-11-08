Temas del Día EFE Internacional del sábado 8 de noviembre (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras en Gaza el frágil acuerdo de alto el fuego se mantiene a la espera de que Hamás devuelva los cinco cuerpos de rehenes que aún tiene que recuperar, las agresiones de colonos siguen disparadas en Cisjordania, donde han alcanzado cifras récord durante la época de recolecta de la aceituna.

– El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado los 69.000, tras la última actualización del Ministerio de Sanidad del enclave.

– Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas paramédicos y periodistas, durante un ataque de colonos israelíes en la aldea palestina de Beita, cerca de Nablus (norte de Cisjordania), según informaron a EFE testigos de la agresión y reportó la Media Luna Roja Palestina.

(Texto) (Foto)

-Lo último que Muhamad al Halaq, de 9 años, hizo antes de que una bala perforase su abdomen fue jugar al fútbol y tratar de huir de los soldados israelíes. Es uno de los 213 niños y niñas asesinados por fuego israelí en Cisjordania, desde el 7 de octubre de 2023. Por Patricia Martínez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Crónica sobre la antología poética ‘Gaza. Poemas contra el genocidio’, que recoge obras de varios poetas palestinos. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania)- La posible conquista de la ciudad ucraniana de Pokrovsk acercaría a Rusia a su objetivo de hacerse con el control de toda la región oriental de Donetsk, pero Ucrania rehúsa retirar a sus tropas para no dar a Rusia la oportunidad de presentar ante EE.UU. una victoria rusa en la guerra como inevitable. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

BOLIVIA INVESTIDURA

La Paz – El centrista Rodrigo Paz Pereira es investido este sábado como nuevo presidente de Bolivia, en un relevo que marca un nuevo rumbo político y económico para el país tras 20 años de Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

(texto)(foto)(video)

EE.UU GOBIERNO

Washington – El cierre del Gobierno de EE.UU ya ha provocado miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en los aeropuertos del país y se prevé que continúe el caos si demócratas y republicanos no logran un acuerdo que ponga fin al bloqueo presupuestario.

CUMBRE CELAC UE

Santa Marta (Colombia)- El Foro de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe-UE presenta las conclusiones de su encuentro, que serán entregadas a los mandatarios participantes este domingo en la IV Cumbre CELAC-UE, algunos de los cuales ya comenzaron a llegar a la ciudad caribeña de Santa Marta.

(texto)(foto)(video)

– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la cena previa a la inauguración de la cumbre CELAC-UE.

R.UNIDO EE.UU

Londres – Londres y Nueva York tienen muchas cosas en común, sobre todo una gran población multicultural, pero esta semana se han acercado aún más por contar con dos alcaldes progresistas, de ascendencia diversa y musulmanes: el demócrata estadounidense Zohran Mamdani, recién electo, y el laborista británico Sadiq Khan.

(Texto) (Foto)

SUDÁN REBELIÓN

Redacción Internacional – Decenas de cadáveres amontonados, ejecuciones sumarias y soldados que presumen del número de civiles y militares que han matado, son algunas de las dramáticas imágenes que combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han compartido en redes sociales tras su ofensiva contra la estratégica ciudad de Al Fasher, en el oeste de Sudán.

(Texto)(Vídeo)

LATIN GRAMMY

Redacción Internacional – El próximo día 13 se entregan los Latin Grammy 2025, en los que está nominada la peruana Nicole Zignano a mejor canción pop por ‘Te quiero’, un reconocimiento que es «la gasolina para seguir caminando», según reconoce la cantante en una entrevista con EFE.

(Texto) (Foto)

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – La trigésima conferencia de la ONU sobre el clima empieza este lunes en la ciudad brasileña de Belém, en plena Amazonía, con delegaciones de 170 países que buscarán sobreponerse a la ola de negacionismo global e impulsar definitivamente la agenda de implementación.

(texto)(foto)(video)

ESPECIALES

Con motivo del décimo aniversario de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París, en los que murieron 130 personas, la Agencia EFE difundirá este sábado y domingo una serie previa con la guía ATENTADOS PARÍS ANIVERSARIO.

Con motivo de las elecciones parlamentarias iraquíes del 11 de noviembre, la Agencia EFE difundirá este sábado una serie previa con la guía IRAK ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ginebra – SALUD MERCURIO- Los 153 Estados parte del Convenio de Minamata para frenar los efectos nocivos del mercurio acordaron tras sus reuniones de esta semana fijar una eliminación global de las amalgamas dentales con este metal pesado en 2034, según indicó su secretariado en un comunicado.

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ARTE.- El Centro de Arte Moderno Gulbenkian, uno de los más importantes de Portugal, acoge ‘Habitar a Contradição’ (habitar la contradicción), la mayor y más compleja instalación realizada por el artista plástico luso Carlos Bunga, uno de los creadores del país con mayor proyección internacional y que vive y trabaja en Barcelona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Crónica sobre la antología poética ‘Gaza. Poemas contra el genocidio’, que recoge obras de varios poetas palestinos. (Texto)

América

Santa Marta (Colombia)- CUMBRE CELAC UE.- Concierto de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, con la participación de artistas como el cantante colombiano de vallenatos Peter Manjarrés, la puertorriqueña Kany García, la orquesta venezolana Billo’s Caracas Boys, el dominicano Sergio Vargas, la banda colombiana Herencia de Timbiquí y la argentina La Mosca Tsé Tsé. Playa de los Cocos (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – La creciente ola de violencia contra autoridades locales en México, con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, como punto crítico, ha puesto en alerta al Gobierno mexicano y a sus agencias de seguridad, luego de que en los últimos 12 meses, diez presidentes municipales han sido asesinados en diferentes estados del país. (texto)(foto)

Ciudad de México.- MÉXICO INCENDIO.- A una semana del incendio en una tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, Sonora, que dejó 23 muertos, familiares de víctimas y sobrevivientes siguen exigiendo justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO MÚSICA – Netflix y el gobierno de la Ciudad de México proyectan en el Zócalo capitalino el histórico concierto de 1990, en el que Juan Gabriel se presentó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes. (texto)(foto)

Santiago de Chile – CHILE ELECCIONES – El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las asociaciones más grandes de Chile, organiza una concentración en Santiago para denunciar el avance de la ultraderecha a una semana de las elecciones presidenciales, a las que se presentan dos candidatos de esta corriente, contrarios a los derechos de la comunidad LGTBIQ+. (texto)(foto)(video)

Quito.- ECUADOR SHAKIRA.- La ‘shakiramanía’ contagia a Ecuador con el primer concierto en el Estadio Atahualpa de Quito de la cantante colombiana Shakira con su gira ‘La mujeres ya no lloran’. Estadio Atahualpa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá – HURACANES ATLÁNTICO – La Comisaria Europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, visita el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) en Panamá, antes de viajar a Jamaica para supervisar la distribución de ayuda humanitaria de la Unión Europea (UE) en respuesta al huracán Melissa. (texto)(foto)(video)

Tegucigalpa- HONDURAS MOVILIZACIÓN – Movilización convocada por el Partido Nacional, principal fuerza de oposición, en defensa de la democracia y la libertad en Honduras. (texto)(foto)(video)

Mar del Plata (Argentina) – ARGENTINA CINE – Tonatiuh, considerado uno de los actores revelación del año en Hollywood por su papel protagónico en ‘El beso de la mujer araña’, hizo un llamado a la acción contra la política migratoria de Donald Trump y confió, en una entrevista con EFE, en ganar esta batalla porque «la cobardía es contagiosa, pero también la valentía». (texto)(foto)(video)

Nueva York – EEUU ARTE – Contemplar arte mientras giran las secadoras de una lavandería, en la cola de una ferretería o en un salón de belleza ya es posible en el East Village de Nueva York gracias a la iniciativa ‘Desnivel’, un proyecto que está transformando negocios cotidianos del barrio en galerías improvisadas para aumentar la visibilidad de los artistas y llevar el arte a un público nuevo. (texto)(foto)(video)

La Habana – CUBA ARTE – El éxodo, el hambre, la violencia y la desigualdad atraviesan la muestra que inaugura este sábado en La Habana el artista cubano Michel Mirabal, quien bucea en la cruda realidad que le rodea desde un cuestionamiento crítico, pero abierto, y no ajeno a la ironía. (texto)(foto)(video)

23:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El cantante de música regional mexicana Carín León se presenta en el estadio El Campín de Bogotá. Estadio El Campín (Texto)

Oriente Medio

Riad.- ONU TURISMO.- Asamblea general de ONU Turismo, el órgano supremo del organismo de Naciones Unidas para el Turismo, que este año se desarrolla en Riad, capital de Arabia Saudí.

Asia

Manila.- FILIPINAS TIFÓN.- Filipinas se prepara para el posible impacto de otro tifón este fin de semana, la tormenta Fung-Wong, en plena recuperación de otro que ha dejado casi 200 muertos en el país.

