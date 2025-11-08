Temas del Día EFE Internacional del sábado 8 de noviembre (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército de Israel mató este sábado a dos palestinos en la Franja de Gaza después de que cruzaran la línea amarilla, una frontera imaginaria establecida por el Ejército israelí.

– El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado los 69.000.

– Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas paramédicos y periodistas, durante un ataque de colonos israelíes en la aldea palestina de Beita, cerca de Nablus (norte de Cisjordania), según informaron a EFE testigos de la agresión y reportó la Media Luna Roja Palestina.

-Lo último que Muhamad al Halaq, de 9 años, hizo antes de que una bala perforase su abdomen fue jugar al fútbol y tratar de huir de los soldados israelíes. Es uno de los 213 niños y niñas asesinados por Israel en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023. Por Patricia Martínez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Crónica sobre la antología poética ‘Gaza. Poemas contra el genocidio’, que recoge obras de varios poetas palestinos. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania)- La posible conquista de la ciudad ucraniana de Pokrovsk acercaría a Rusia a su objetivo de hacerse con el control de toda la región oriental de Donetsk, pero Ucrania rehúsa retirar a sus tropas para no dar a Rusia la oportunidad de presentar ante EE.UU. una victoria rusa en la guerra como inevitable. Por Rostyslav Averchuk

– Los ataques rusos contra diversas regiones ucranianas en las últimas horas causaron al menos seis muertos, varios heridos y daños materiales en edificios, vehículos e infraestructuras críticas.

BOLIVIA INVESTIDURA

La Paz – El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

– Paz Pereira sostuvo que el país que recibe «esta devastado» por la crisis y que el Gobierno saliente dejó una «economía quebrada», con escasez, inflación y deuda, en su discurso tras ser investido como nuevo presidente.

EE.UU GOBIERNO

Washington – El cierre del Gobierno de EE.UU ya ha provocado miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en los aeropuertos del país y se prevé que continúe el caos si demócratas y republicanos no logran un acuerdo que ponga fin al bloqueo presupuestario.

CUMBRE CELAC UE

Santa Marta (Colombia)- Más de 200 organizaciones latinoamericanas y europeas adoptaron este sábado en Santa Marta una declaración que pide a los mandatarios de ambas regiones crear un mecanismo de seguimiento que garantice la participación real de la sociedad civil frente a los problemas de la democracia, la corrupción, las desigualdades y la justicia climática, un documento que será entregado a los mandatarios participantes este domingo en la IV Cumbre CELAC-UE.

– El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinará 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y la acción climática en la región, informó este sábado ese organismo.

– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la cena previa a la inauguración de la cumbre CELAC-UE.

R.UNIDO EE.UU

Londres – Londres y Nueva York tienen muchas cosas en común, sobre todo una gran población multicultural, pero esta semana se han acercado aún más por contar con dos alcaldes progresistas, de ascendencia diversa y musulmanes: el demócrata estadounidense Zohran Mamdani, recién electo, y el laborista británico Sadiq Khan.

SUDÁN REBELIÓN

Redacción Internacional – Decenas de cadáveres amontonados, ejecuciones sumarias y soldados que presumen del número de civiles y militares que han matado, son algunas de las dramáticas imágenes que combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han compartido en redes sociales tras su ofensiva contra la estratégica ciudad de Al Fasher, en el oeste de Sudán.

LATIN GRAMMY

Redacción Internacional – El próximo día 13 se entregan los Latin Grammy 2025, en los que está nominada la peruana Nicole Zignano a mejor canción pop por ‘Te quiero’, un reconocimiento que es «la gasolina para seguir caminando», según reconoce la cantante en una entrevista con EFE.

