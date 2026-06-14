Temas del dia de EFE Internacional del domingo, 14 de junio de 2026 (14:00 horas)

6 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene que el acuerdo para poner fin a la guerra con Irán se firmará este domingo mientras Teherán permanece en silencio al respecto.

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– Una delegación de Catar viaja a Teherán para impulsar el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU., cuya firma parece inminente, según medios iraníes.

-El Ejército israelí informó este domingo de que ha atacado objetivos del grupo chií Hizbulá en los suburbios del Dahye del sur de Beirut.

G7 CUMBRE

Évian (Francia) – Con poco menos de 10.000 habitantes y conocida por sus termas y su agua mineral, Evian vuelve a ocupar el centro de la atención internacional, debido a una cumbre de líderes del G7 en el Hôtel Royal, el legendario palacio frente al Lago Lemán que ya fue sede de otra histórica cita del G8 hace 23 años.

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– La coalición de asociaciones y grupos contra el G7 han convocado en Ginebra a una gran protesta contra esta cumbre de líderes que tendrá lugar en una localidad cercana de Francia, una manifestación que estará rodeada por fuertes medidas de seguridad por el gran temor a desbordes violentos.

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SUIZA REFERÉNDUM

Ginebra – Los suizos rechazaron hoy en referéndum la iniciativa «No a una Suiza de diez millones», que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico – principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo – si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – Los candidatos presidenciales colombianos Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, cierran sus campañas para la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio.

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PERÚ ELECCIONES

Lima- Los peruanos siguen esperando la lenta resolución de las actas electorales observadas, que superan las 1.500, para saber quien se convierte en el noveno presidente del país en una década, con rumores de marchas promovidas por el partido izquierdista Juntos por el Perú que ha denunciado irregularidades en el proceso.

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ADEMÁS

EEUU TRUMP

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra su octogésimo cumpleaños, con una velada de combates de lucha de la UFC (artes marciales mixtas) que se disputarán frente a la Casa Blanca.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – En medio de los ataques rusos y las frecuentes alertas aéreas, decenas de miles de escolares ucranianos que se gradúan este año se enfrentan al estrés y la incertidumbre al rendir los exámenes más importantes de sus vidas, que determinarán sus posibilidades de continuar sus estudios y matricularse en las universidades de su elección. Por Rostyslav Averchuk

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MÉXICO MEDIOAMBIENTE

Ciudad de México – El líder de la comunidad indígena mayo-yoreme Felipe Montaño habla con EFE de la protesta de este domingo en contra de la construcción de una de las mayores plantas de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en el estado mexicano de Sinaloa, un proyecto encabezado por la suiza Proman, a través de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

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FRANCIA TECNOLOGÍA

París – El filósofo y escritor francés Éric Sadin, experto en el impacto social de la tecnología, opina que el desarrollo e implantación de la Inteligencia Artificial (IA) redefinirá totalmente «la condición de lo político», hasta dar lugar a una «demagogia algorítmica» donde las ideas se reduzcan a textos computarizados.

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ESPECIALES:

Con motivo de la cumbre del G7 de Évian (Francia), prevista de los días 15 al 17 de junio, la Agencia EFE enviará una serie previa con la guía G7 CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

América

La Paz.- BOLIVIA FEMINICIDIOS.- Al menos once feminicidios se registraron en Bolivia entre mayo y lo que va de junio, incluidos seis ocurridos en las dos últimas semanas, sucesos que han quedado invisibilizados por los conflictos sociales que afectan al país desde hace casi cuarenta días, advirtieron activistas. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU CULTURA.- La guerra cultural «anti-woke» deja a Washington sin un museo sobre la historia de las mujeres en Estados Unidos al enfrentar a republicanos y demócratas en el Congreso por el rechazo conservador a incluir a mujeres trans en las exhibiciones. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Tras dos meses del inicio del juicio por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona, el tribunal ha escuchado ya a más de veinte testigos que han apuntado sobre todo contra la psiquiatra del astro, su médico de cabecera y la coordinadora de cuidados domiciliarios, mientras que los otros cuatro acusados han quedado hasta ahora mayormente fuera del foco. (Texto)

Europa

París.- FRANCIA INDIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Niza, donde juntos inaugurarán también el evento Bharat Innovates, de promoción del sector tecnológico del país asiático. (Foto)

Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), reunión técnica intermedia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo. (Hasta el día 18)

Asia

Pekín.- CHINA MONGOLIA.- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visita Mongolia, donde se reunirá con dirigentes mongoles y mantendrá conversaciones con su homóloga, Batmunkh Battsetseg, en las que intercambiarán opiniones sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de mutuo interés.

Manila.- FILIPINAS CPI.- El senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa, requerido por la Corte Penal Internacional (CPI) por su rol como jefe de la Policía de Filipinas durante la llamada guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, cumple un mes con paradero desconocido mientras es buscado por las autoridades en el archipiélago.

Pekín.- CHINA NEPAL.- El ministro de Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, visita China a invitación de su homólogo chino, Wang Yi, en un viaje que servirá para profundizar la cooperación bilateral.

Redacción EFE Internacional

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