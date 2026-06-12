Temas del dia de EFE Internacional para el sábado 13 de junio de 2026

10 minutos

DESTACADOS

IRAN GUERRA

Teherán – La tensión se ha reducido en el estrecho de Ormuz ante la perspectiva de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán después de que Pakistán haya anunciado que se ha alcanzado un «texto definitivo y consensuado» para un acuerdo de paz entre Irán y EEUU.

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– Israel continúa con los bombardeos mientras continúa la tensión entre las autoridades libanesas y el grupo chií Hizbulá por la participación del gobierno libanés en conversaciones con Israel

(Texto)

PERÚ ELECCIONES

Lima- El candidato izquierdista Roberto Sánchez pide un recuento de los votos cuando su oponente, Keiko Fujimori, se ha adelantado por unos pocos miles de sufragios a falta de escrutar menos del 2 por ciento.

EEUU TRUMP

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple el domingo 80 años mientras presume de una salud de hierro, aunque crecen las dudas de la oposición sobre su estado físico y una parte importante de la población cuestiona su capacidad para desempeñar el cargo

G7 CUMBRE ​-La cumbre del G7 llega a Évian el lunes en un contexto de gran inestabilidad geopolítica​, con el punto de mira hasta el miércoles, ​en las guerras en Irán y Ucrania y la volatilidad de las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, que añade incertidumbre al objetivo del anfitrión, el francés Emmanuel Macron, de buscar consensos.

ADEMÁS

PAKISTÁN CACHEMIRA

Rawalakot.- En una pequeña región encajada entre dos rivales con armas nucleares, un movimiento de protesta por una docena de escaños legislativos se ha convertido en una de las olas de disturbios más mortíferas que ha visto la Cachemira administrada por Pakistán en años, dejando a su paso una cifra de muertos en disputa, un comité político ilegalizado y un gobierno que lucha por contener una crisis que no muestra signos de remitir.

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ASIA LGTBI

Bangkok.- Solo tres lugares de Asia han legalizado el matrimonio igualitario, mientras millones de personas LGTBI de la región sufren múltiples formas de discriminación y violencia, en ocasiones por motivos religiosos y políticos, en el continente más extenso y poblado del planeta. Por Héctor Pereira

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ÁFRICA ESPAÑOL

Dakar.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inaugura la segunda edición del Congreso de Español en África Subsahariana (CELEAS), que tendrá lugar los días 13 y 14 de junio bajo el lema ‘El español como herramienta de trabajo’. (Texto)

PARÍS CATACUMBAS

París – Las Catacumbas de París, el mayor osario del mundo con los restos de seis millones de personas situado a 20 metros bajo tierra, han reabierto al público tras seis meses de obras que han mejorado su seguridad, su iluminación y la atención a los 600.000 turistas que las visitan cada año.

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ITALIA TEATRO

Siracusa – El director Àlex Ollé, uno de los seis de La Fura dels Baus, debuta en el milenario teatro griego de Siracusa con ‘Los Persas’, la tragedia de Esquilo que narra la derrota de dicha civilización revivida ahora en plena guerra de Irán, su país descendiente en el mundo actual. Por Gonzalo Sánchez.

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ANTISEMITISMO

Viena – El debate entre memoria histórica y cancelación del pasado ha tomado una polémica forma en Viena con la decisión de volver a exhibir, aunque de forma peculiar, la estatua de un alcalde antisemita de Viena que fue admirado por el dictador nazi Adolf Hitler.

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CUBA DANZA

La Habana – La nueva obra del grupo de danza moderna hispano-cubana MiCompañía, que se estrena este sábado en La Habana, pone a bailar los conceptos de poder y responsabilidad, el abuso y las respuestas que a nivel individual y colectivo se pueden dar.

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ESPECIALES:

Con motivo de la cumbre del G7 de Évian (Francia), prevista de los días 15 al 17 de junio, la Agencia EFE enviará una serie previa desde este viernes con la guía G7 CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Viena.- ORGULLO LGTBIQ+.- Viena celebra el día del Orgullo Gay con su 30 marcha por los derechos del colectivo LGBTIQ+. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Budapest.- HUNGRÍA PARTIDOS.- El partido ultranacionalista Fidesz, que gobernó Hungría entre 2010 y mayo pasado, celebra hoy un congreso en Budapest en el que decide se mantiene al exprimer ministro Viktor Orbán como líder de la formación (Texto)

Manchester.- R.UNIDO FLAMENCO.- Inauguración del Flamenco Festival Londres, en su 21 edición. De manera excepcional, este año la inauguración es en Manchester, con la actuación de Olga Pericet. Sala Lowry (Texto)

Bruselas.- UE FESTIVAL.- Concluye el Festival del Nuevo Bauhaus Europeo, que aspira a ser un escaparate de la sostenibilidad y la economía circular en la UE con más de un centenar de exposiciones, talleres y laboratorios de ideas organizados en Bruselas y otras ciudades de la UE. Museo de Arte y de Historia de Bruselas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), reunión técnica intermedia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo. (Hasta el día 18)

Estocolmo.- SUECIA MONARQUÍA.- Los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, celebran con un acto social el 50º aniversario de su matrimonio. (Foto)

10:00h.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- Celebración del llamado ‘Trooping the Colour’, el colorido desfile de la guardia real para celebrar el cumpleaños oficial del rey británico Carlos III. (Texto)

América

Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple el domingo 80 años mientras presume de una salud de hierro, aunque crecen las dudas de la oposición sobre su estado físico y una parte importante de la población cuestiona su capacidad para desempeñar el cargo

Tegucigalpa.- HONDURAS MISIONERO.- La obra del misionero jesuita estadounidense Jaime O’Leary, quien le cambió la vida a muchos habitantes de la ciudad de El Progreso, en el norte de Honduras, es recogida en un libro, ‘A corazón abierto’, del escritor español Alejandro Fernández, quien relata a EFE que conoció de cerca a aquel religioso que llegó al país centroamericano en 1959. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:15h.- Miami.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- La selección de Portugal aterriza en Palm Beach (Florida), donde tiene su centro de entrenamiento para el Mundial 2026. (Texto)

13:00h.- La Habana.- CUBA DANZA.- Estreno de Servus, la nueva obra del grupo de danza moderna hispano-cubana MiCompañía. La directora y coreógrafa de MiCompañía, la española Susana Pous, explica en entrevista a EFE que la pieza explora los conceptos de poder y responsabilidad, el abuso y las respuestas que a nivel individual y colectivo se pueden dar. Teatro Martí (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

Dakar.- ÁFRICA ESPAÑOL.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inaugura la segunda edición del Congreso de Español en África Subsahariana (CELEAS), que tendrá lugar los días 13 y 14 de junio bajo el lema ‘El español como herramienta de trabajo’. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA MONGOLIA.- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visita Mongolia, donde se reunirá con dirigentes mongoles y mantendrá conversaciones con su homóloga, Batmunkh Battsetseg, en las que intercambiarán opiniones sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de mutuo interés.

Nueva Delhi.- G7 CUMBRE.- El primer ministro de la India Narendra Modi viaja a Francia para reunirse con Emmanuel Macron y participar en la cumbre del G7 realizando entremedias una visita de Estado a Eslovaquia.

Katmandú.- NEPAL POLÍTICA.- En Nepal, las transiciones políticas no son rarezas. Desde 1991, el país himalayo ha atravesado guerras civiles, aboliciones monárquicas y una sucesión interminable de coaliciones frágiles. La última, sin embargo, fruto de protestas de la Generación Z y con un nuevo Gobierno al frente, tiene una textura diferente. Por Lobsang Subirana (Texto)

Rawalakot.- PAKISTÁN CACHEMIRA.- En una pequeña región encajada entre dos rivales con armas nucleares, un movimiento de protesta por una docena de escaños legislativos se ha convertido en una de las olas de disturbios más mortíferas que ha visto la Cachemira administrada por Pakistán en años, dejando a su paso una cifra de muertos en disputa, un comité político ilegalizado y un gobierno que lucha por contener una crisis que no muestra signos de remitir.

Bangkok.- ASIA LGTBI.- Solo tres lugares de Asia han legalizado el matrimonio igualitario, mientras millones de personas LGTBI de la región sufren múltiples formas de discriminación y violencia, en ocasiones por motivos religiosos y políticos, en el continente más extenso y poblado del planeta. Por Héctor Pereira (Texto)

Seúl.- COREA CONFLICTO.- Se celebra el 26º aniversario de la primera cumbre intercoreana, en el que Corea del Sur suele dar discursos sobre su postura ante Pionyang.

Tokio.- JAPÓN MONARQUÍA.- El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón parten del archpiélago para visitar Países Bajos y Bélgica, a invitación de los monarcas de ambos países. (Texto)

Pekín.- DÍA ESPAÑOL CHINA.- El Instituto Cervantes de Pekín celebra una nueva edición del Día E, la fiesta del español, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación del centro, con una jornada de puertas abiertas que incluirá actividades culturales, gastronómicas y educativas con la participación de embajadas de países hispanohablantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- TAILANDIA MONARQUÍA.- Tailandia inicia los ritos fúnebres por el fallecimiento de la princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia, y abre un salón en el Gran Palacio de Bangkok para que los tailandeses muestren sus respetos ante una fotografía de la difunta.

Seúl.- COREA DEL SUR ORGULLO LGTBI.- Se celebra la 27 edición del desfile del Orgullo LGTBI de Seúl en consonancia con eventos similares realizados a nivel global en el marco del Mes del Orgullo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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