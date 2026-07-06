Temas del Lunes de EFE Internacional del 6 de julio de 2026 (09:00 horas)

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DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira – Las autoridades venezolanas continúan las labores de desescombro tras el doble terremoto, después de que la mayoría de equipos internacionales que acudieron a prestar ayuda se hayan desmovilizado o centrado en la recuperación de los cuerpos sepultados bajo los edificios.

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– Caracas – El Colegio de Ingenieros de Venezuela ofrece una rueda de prensa para informar sobre los resultados de las primeras jornadas de capacitación de brigadistas que participarán en la evaluación técnica de estructuras afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio en el país.

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– Caracas – Venezuela retoma las clases en las zonas no afectadas por los terremotos del 24 de junio, mientras que se mantienen suspendidas en las localidades golpeadas por los sismos.

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UCRANIA GUERRA

– Kiev – Al menos nueve personas murieron la madrugada de este lunes y otras 43 resultaron heridas en otro gran ataque ruso contra Kiev, según un balance provisional publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania, cuyos efectivos siguen buscando víctimas entre los escombros de algunos de los edificios alcanzados por el bombardeo.

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OTAN CUMBRE

Ankara – El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará este martes y miércoles en Ankara.

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IRÁN GUERRA

Teherán – Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

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FRANCIA INCENDIOS

París – Los bomberos siguen luchando contra las llamas al oeste de la ciudad francesa de Perpiñán, en un incendio que ha llevado a las autoridades a anunciar la evacuación de más de 10.000 personas.

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ADEMÁS

ALEMANIA PRESUPUESTOS – Berlín – El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, presenta el presupuesto federal para 2027 y la planificación financiera para los próximos años, que estarán centrados, como en las dos anteriores ocasiones, en el intento de impulsar el crecimiento en un clima de crecientes problemas por parte de varias empresas, al igual que en el gasto en defensa en el contexto de la amenaza rusa.

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KUWAIT D.HUMANOS

El Cairo – Prácticamente cada semana desde hace dos años, Kuwait publica una lista de personas que han sido privadas de su nacionalidad por decisión política del emir, entre las que ya hay decenas de miles de mujeres, una revocación sin precedentes en el pequeño país del golfo Pérsico con consecuencias «devastadoras». Por Isaac J. Martín (Texto)

EEUU CUBA

Miami (EE.UU.)- La nueva Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (CANCC, en inglés) alista un plan económico para la isla apenas haya un «cambio radical» en el gobierno, escenario que espera que ocurra tan pronto como dentro de dos meses, según expresan a EFE sus fundadores, exiliados en Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FILIPINAS POLÍTICA – La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, afronta desde este lunes un juicio político en el Senado por una supuesta malversación de fondos públicos y amenazas contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr., que, de ser hallada culpable, podría ser inhabilitada de por vida para ejercer un cargo público.(Texto)(foto)(vídeo)

– Se ha pasado una nota sobre el arresto este lunes del senador Rodante Marcoleta, vinculado al clan Duterte.

CHINA RUSIA

Pekín.- China y Rusia inician este lunes en aguas del noreste chino maniobras navales conjuntas a las que seguirá una operación de «patrullaje marítimo» en el Pacífico, unos ejercicios que coinciden con la reanudación de la presión marítima de Pekín en torno a Taiwán mediante operaciones de control e inspección de buques que han provocado protestas de Taipéi y varios países europeos. (Texto)(Audio)(Video)(Foto)

– La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó este lunes con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico.

BRASIL ENERGÍA – Sao Paulo – Brasil, dueño de uno de los sistemas eléctricos más limpios del mundo, con el 84 % de electricidad procedente de fuentes renovables, está desenchufando cada vez más las plantas eólicas y solares, a la vez que planifica un aumento de las inversiones en centrales termoeléctricas para el evitar el riesgo de un apagón. (Texto) (Foto)

MODA PARÍS

París – Comienza la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno con las propuestas de Christian Dior y Schiaparelli, entre otros. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

París.- MODA PARÍS.- Comienza la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno con las propuestas de Christian Dior y Schiaparelli, entre otros. (Texto) (Foto)

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Continúa el juicio por cargos de «espionaje» contra el suspendido alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva desde marzo de 2025, así como otras tres acusados, por supuestamente haber vendido datos de ciudadanos a través de una aplicación móvil. (Texto)

Granollers.- CICLISMO TOUR.- Tour de Francia, del 4 al 26 de julio. (Texto) (Foto)

Oslo.- NORUEGA CHINA.- El ministro de Exteriores chino viaja a Noruega y se entrevista con su homólogo Espen Barth Eide y con el primer ministro Jonas Gahr Støre. (Texto)

Arlés.- FRANCIA FOTOGRAFÍA.- Comienzan los Encuentros de Arlés, uno de los festivales más extensos del mundo dedicados a la fotografía, que en su edición 57 pone el foco en figuras como William Klein, Martine Barrat, Ming Smith o Harry Gruyaert. (Texto)

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO TV.- Llega a la pequeña pantalla ‘Cómplices hasta el final’ (‘Ride or Die’ en versión original), la nueva serie que se estrenará el próximo 15 de julio en Amazon Prime Video donde se destaca que «las amigas son la piedra angular de tu vida», según contó a EFE la actriz Hannah Waddingham, una las protagonistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

San José – NICARAGUA COSTA RICA- Un tribunal de Costa Rica inicia el juicio por el atentado contra el opositor y refugiado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, del que ambos señalan como responsables al Gobierno de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo y a la «inteligencia política» del Ejército de Nicaragua.

11:00 GMT.- Miami.- EEUU CUBA.- Cámara empresarial en EEUU alista plan para «cambio radical» en Cuba que prevé en 2 meses (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ENERGÍA.- Brasil, dueño de uno de los sistemas eléctricos más limpios del mundo, con el 84 % de electricidad procedente de fuentes renovables, está desenchufando cada vez más las plantas eólicas y solares, a la vez que planifica un aumento de las inversiones en centrales termoeléctricas para el evitar el riesgo de un apagón. (Texto)

14:00 GMT.- Miami.- VENEZUELA TERREMOTO.- La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el equipo de béisbol de los Marlins abren un centro de acopio para recolectar ayuda para los damnificados del terremoto en Venezuela, cuya mayor diáspora en Estados Unidos reside en Florida. (Texto) (Foto) (Video)

Lima- PERÚ ARQUEOLOGÍA – El Ministerio de Cultura de Perú presenta los objetos recuperados durante las investigaciones arqueológicas realizadas en Peñico, antigua ciudad de la civilización Caral, la más antigua de América, con una antigüedad en sus edificios de unos 3.800 años. (Foto) (Video)

Oriente Medio y África

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- El Parlamento de transición de Siria celebra su sesión inaugural después de completar su formación la semana pasada tras meses de retraso desde las elecciones legislativas indirectas celebradas en octubre de 2025.

5:00 GMT.- Monastir.- TÚNEZ PROTESTA.- Manifestación de médicos tunecinos para protestar por las agresiones que sufren los facultativos durante el desempeño de su trabajo, sin que los hechos tengan consecuencias legales pese a las reiteradas denuncias. De Hospital Universitario a Tribunal de Primera Instancia

Asia

Manila.-FILIPINAS POLÍTICA – El Senado de Filipinas pone en marcha un juicio político contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte, acusada por la Cámara de varios delitos de corrupción en un proceso de impeachment que podría acabar con su inhabilitación de por vida, lo que le impediría participar en las elecciones presidenciales de 2028, para las que ya anunció su intención de competir.

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