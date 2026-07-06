Temas del Lunes de EFE Internacional del 6 de julio de 2026 (14:00 horas)

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DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira – Las autoridades venezolanas continúan las labores de desescombro tras el doble terremoto, después de que la mayoría de equipos internacionales que acudieron a prestar ayuda se hayan desmovilizado o centrado en la recuperación de los cuerpos sepultados bajo los edificios.

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– El Colegio de Ingenieros de Venezuela ofrece una rueda de prensa para informar sobre los resultados de las primeras jornadas de capacitación de brigadistas que participarán en la evaluación técnica de estructuras afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio en el país.

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– Venezuela retoma las clases en las zonas no afectadas por los terremotos del 24 de junio, mientras que se mantienen suspendidas en las localidades golpeadas por los sismos.

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UCRANIA GUERRA

– Kiev – Rusia volvió a lanzar en la víspera de la cumbre anual de la OTAN que empieza mañana en Ankara un ataque masivo contra Kiev en el que las defensas aéreas ucranianas no pudieron derribar ninguno de los 29 misiles de trayectoria balística empleados por las fuerzas del Kremlin en el ataque.

-En el ataque, al menos 11 personas murieron y otras 43 resultaron heridas, según un balance provisional.

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– Y Ucrania atacó este lunes una refinería en la región rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, y dejó sin electricidad a la ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro rusa, en el marco de un ataque masivo de más de medio millar de drones.

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OTAN CUMBRE

Ankara – El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará este martes y miércoles en Ankara.

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IRÁN GUERRA

Teherán – Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

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EUROPA INCENDIOS

Redacción Medioambiente.- Los equipos de extinción siguen luchando contra las llamas en varios puntos de países como Francia, España, Portugal o Grecia donde las altas temperaturas no ayudan a sofocar los importante incendios declarados en las últimas horas y que han provocado la evacuación de miles de personas.

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ADEMÁS

ALEMANIA PRESUPUESTOS | Berlín – El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, presenta el presupuesto federal para 2027 y la planificación financiera para los próximos años, que estarán centrados, como en las dos anteriores ocasiones, en el intento de impulsar el crecimiento en un clima de crecientes problemas por parte de varias empresas, al igual que en el gasto en defensa en el contexto de la amenaza rusa. (Texto) (Foto)(Video)

KUWAIT D.HUMANOS |El Cairo – Prácticamente cada semana desde hace dos años, Kuwait publica una lista de personas que han sido privadas de su nacionalidad por decisión política del emir, entre las que ya hay decenas de miles de mujeres, una revocación sin precedentes en el pequeño país del golfo Pérsico con consecuencias «devastadoras». Por Isaac J. Martín (Texto)

EEUU CUBA | Miami (EE.UU.)- La nueva Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (CANCC, en inglés) alista un plan económico para la isla apenas haya un «cambio radical» en el gobierno, escenario que espera que ocurra tan pronto como dentro de dos meses, según expresan a EFE sus fundadores, exiliados en Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FILIPINAS POLÍTICA | La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, afronta desde este lunes un juicio político en el Senado por una supuesta malversación de fondos públicos y amenazas contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr., que, de ser hallada culpable, podría ser inhabilitada de por vida para ejercer un cargo público.(Texto)(foto)(vídeo)

– Se ha pasado una nota sobre el arresto este lunes del senador Rodante Marcoleta, vinculado al clan Duterte.

CHINA RUSIA | Pekín.- China y Rusia inician este lunes en aguas del noreste chino maniobras navales conjuntas a las que seguirá una operación de «patrullaje marítimo» en el Pacífico, unos ejercicios que coinciden con la reanudación de la presión marítima de Pekín en torno a Taiwán mediante operaciones de control e inspección de buques que han provocado protestas de Taipéi y varios países europeos. (Texto)(Audio)(Video)(Foto)

– La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó este lunes con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico.

BRASIL ENERGÍA | Sao Paulo – Brasil, dueño de uno de los sistemas eléctricos más limpios del mundo, con el 84 % de electricidad procedente de fuentes renovables, está desenchufando cada vez más las plantas eólicas y solares, a la vez que planifica un aumento de las inversiones en centrales termoeléctricas para el evitar el riesgo de un apagón. (Texto) (Foto)

MODA PARÍS | París – Comienza la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno con las propuestas de Christian Dior y Schiaparelli, entre otros. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

París.- MODA PARÍS.- Comienza la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno con las propuestas de Christian Dior y Schiaparelli, entre otros. (Texto) (Foto)

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Continúa el juicio por cargos de «espionaje» contra el suspendido alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva desde marzo de 2025, así como otras tres acusados, por supuestamente haber vendido datos de ciudadanos a través de una aplicación móvil. (Texto)

Oslo.- NORUEGA CHINA.- El ministro de Exteriores chino viaja a Noruega y se entrevista con su homólogo Espen Barth Eide y con el primer ministro Jonas Gahr Støre. (Texto)

Arlés.- FRANCIA FOTOGRAFÍA.- Comienzan los Encuentros de Arlés, uno de los festivales más extensos del mundo dedicados a la fotografía, que en su edición 57 pone el foco en figuras como William Klein, Martine Barrat, Ming Smith o Harry Gruyaert. (Texto)

América

San José – NICARAGUA COSTA RICA- Un tribunal de Costa Rica inicia el juicio por el atentado contra el opositor y refugiado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, del que ambos señalan como responsables al Gobierno de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo y a la «inteligencia política» del Ejército de Nicaragua.

11:00 GMT.- Miami.- EEUU CUBA.- Cámara empresarial en EEUU alista plan para «cambio radical» en Cuba que prevé en 2 meses (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ENERGÍA.- Brasil, dueño de uno de los sistemas eléctricos más limpios del mundo, con el 84 % de electricidad procedente de fuentes renovables, está desenchufando cada vez más las plantas eólicas y solares, a la vez que planifica un aumento de las inversiones en centrales termoeléctricas para el evitar el riesgo de un apagón. (Texto)

14:00 GMT.- Miami.- VENEZUELA TERREMOTO.- La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el equipo de béisbol de los Marlins abren un centro de acopio para recolectar ayuda para los damnificados del terremoto en Venezuela, cuya mayor diáspora en Estados Unidos reside en Florida. (Texto) (Foto) (Video)

Lima- PERÚ ARQUEOLOGÍA – El Ministerio de Cultura de Perú presenta los objetos recuperados durante las investigaciones arqueológicas realizadas en Peñico, antigua ciudad de la civilización Caral, la más antigua de América, con una antigüedad en sus edificios de unos 3.800 años. (Foto) (Video)

Oriente Medio y África

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Manila.-FILIPINAS POLÍTICA – El Senado de Filipinas pone en marcha un juicio político contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte, acusada por la Cámara de varios delitos de corrupción en un proceso de impeachment que podría acabar con su inhabilitación de por vida, lo que le impediría participar en las elecciones presidenciales de 2028, para las que ya anunció su intención de competir.

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