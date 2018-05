La serpiente pitón real hallada en el departamento de Dietikon (ZH) mide entre 60 y to centímetros.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Se muda y la recibe… ¡una pitón real! 02 de mayo de 2018 - 15:30 La mujer llamó inmediatamente a la policía para “denunciar” al inesperado huésped del departamento que acababa de rentar: una serpiente pitón real de unos 70 centímetros de largo procedente de África Central. Los hechos ocurrieron el martes por la noche cuando la nueva inquilina de un apartamento situado en la comuna zuriquesa de Dietikon llegó con sus enseres para instalarse en su nueva morada. Al advertir la presencia del animal, la mujer tuvo el coraje de sacarle fotografías antes de advertir a las autoridades, según informó este miércoles la policía local. Cuando llegó el especialista en reptiles, la “anfitriona” había desaparecida y hubo que desmontar la mitad de la cocina para atraparla. Se desconoce si la serpiente pertenece a uno de los inquilinos anteriores o si entró al apartamento quién sabe cómo y quién sabe de dónde.