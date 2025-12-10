Temor a escalada regional de la guerra en Sudán tras la retirada de tropas a Sudán del Sur

Atem Simón Mabior

Yuba, 10 dic (EFE).- La retirada hace dos días a Sudán del Sur de las tropas del Gobierno sudanés que custodiaban el campo petrolífero fronterizo de Heglig ha generado temor a una escalada regional del conflicto sudanés y a que se reaviven viejas tensiones entre ambos Estados por la soberanía de zonas petroleras fronterizas.

Según funcionarios de Sudán del Sur, el Ejército de este país se desplegó en la región de Heglig para escoltar a los militares sudaneses que se retiraban hasta el estado norteño de Unity (Sudán del Sur) y así evitar daños por los choques entre estos y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra con el Gobierno sudanés desde abril de 2023.

La seguridad de instalaciones como la de Heglig resulta clave para la economía sursudanesa, dependiente en gran medida de las exportaciones de petróleo que transitan por territorio sudanés hacia los puertos del mar Rojo.

A pesar de la toma de esta instalación por parte de las FAR, el portavoz del Ejército de Sudán del Sur, Lul Ruai, confirmó a EFE que las instalaciones petroleras del país se encuentran «seguras y funcionando a plena capacidad».

La región de Heglig lleva siendo un importante punto de conflicto entre Jartum y Yuba desde la independencia de Sudán del Sur en 2011 y fue tomada brevemente por las fuerzas sursudanesas en el año 2012, antes de ser obligadas a retirarse por la presión internacional y regional.

Temor a una escalada

El director de la Red de Sudán del Sur para la Coexistencia Pacífica, Charles Obej, dijo a EFE que se «requiere diálogo» para evitar «un nuevo conflicto armado» y advirtió de que Yuba debe «mantener su papel de mediador neutral y proteger su territorio sin favorecer a ninguna de las partes».

Obej también avisó de que cualquier inacción del Gobierno de Sudán del Sur puede ser interpretada como apoyo a una de las partes del conflicto sudanés, lo que podría arrastrar a la región a «un ciclo interminable de conflicto».

De igual modo, el periodista y analista político Dengdit Ayok reiteró a EFE que los recientes acontecimientos fronterizos «sirven como una alerta temprana para Yuba de que la guerra que azota Sudán podría fácilmente extenderse a Sudán del Sur, específicamente al estado de Unity, si no se toman medidas claras y decisivas para proteger la frontera».

Coincidió con Obej en que la entrada en Sudán del Sur de las fuerzas gubernamentales sudanesas pone la neutralidad de este país «bajo la lupa de las partes beligerantes», exponiéndolo a que cualquier mala gestión o retraso pueda interpretarse como un alineamiento político voluntario.

Para Ayok, la solución pasa por proteger la soberanía de Sudán del Sur con «una respuesta rápida y deliberada», pero Obej subrayó la necesidad de «fortalecer los lazos diplomáticos con las partes sudanesas y garantizar el flujo seguro y continuo de la producción de petróleo».

La postura de Yuba

El adjunto del Estado Mayor para la Movilización y el Desarme en el Ejército de Sudán del Sur, Johnson Olony Thabo, aseguró a EFE que los soldados sudaneses que cruzaron la frontera «entregaron todo su equipo pesado y ligero, incluyendo tanques, vehículos blindados, cañones antiaéreos y diversos tipos de munición».

Aclaró que las fuerzas «recibieron el equipo según los procedimientos militares habituales» y confirmó que los soldados sudaneses «se encuentran en buen estado de salud y bajo la protección de las fuerzas de Sudán del Sur hasta que se emitan nuevas directrices oficiales sobre su situación».

Thabo señaló que el Ejército de Sudán del Sur está gestionando la situación con extrema sensibilidad debido a sus implicaciones regionales e hizo hincapié en que su país no permitirá que el territorio de Sudán del Sur sea utilizado como «una retaguardia por ninguna de las partes del conflicto de Sudán».

Asimismo, afirmó que cualquier posible despliegue de las fuerzas sursudanesas en las cercanías de Heglig será una decisión soberana y cuidadosamente meditada que tendrá en cuenta la seguridad fronteriza y la estabilidad de ambos países.

El Gobierno sursudanés ha mostrado su apoyo públicamente al Ejército sudanés en su guerra contra las FAR, aunque también ha mantenido contactos con los paramilitares en favor de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el principal garante de los rebeldes y que aporta grandes inversiones en la economía sursudanesa. EFE

