Temperatura récord de 15,4 grados en la Antártida en la víspera del invierno austral

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La península antártica registró una temperatura récord para junio de 15,4°C, con derretimientos de hielo atípicos en la llegada del invierno austral, informaron climatólogos a la AFP.

El nuevo pico, jamás registrado para esa región de la Antártida en el sexto mes del año, se anotó el 6 de junio en la Base Esperanza, una base científica argentina situada en la península Trinidad.

Allí el récord anterior era de 13.3°C y databa de 1998.

La cifra está muy por encima del promedio de las máximas de junio en la Base Esperanza, de -6.2°C.

«Se batieron récords de temperaturas muy altas, muy inusuales para la época», dijo este jueves a la AFP el climatólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional argentino.

El especialista señaló que aunque toda la Argentina «se presentó anómalamente cálido este comienzo de junio», en la península antártica se registraron marcas de «hasta 20°C por encima de lo normal».

Entre el 5 y 6 de junio las bases argentinas Marambio y San Martín también midieron récords: con 11.8°C y 9.4°C superaron marcas previas de 9.2°C y 7.8°C respectivamente.

La máxima media en junio en esas locaciones es -10.7°C y -5.6°C.

Raúl Cordero, académico de la Universidad de Groningen en Países Bajos, dijo a la AFP que esta «ola de calor que afectó el extremo norte de la península antártica» no fue un evento aislado.

«Confirma una tendencia», dijo Cordero, y añadió que a menos que se detenga «el calentamiento global este tipo de eventos continuarán produciéndose de forma cada vez más frecuente».

Sin embargo, el científico del clima Thomas Caton Harrison, del Servicio Antártico Británico, dijo a la AFP que «existen pruebas fiables de que el cambio climático influye, pero el efecto es complejo en esta región».

«Dado que la Antártida experimenta grandes oscilaciones de temperatura, es necesario recopilar una gran cantidad de datos a lo largo de muchos años para comprender el clima subyacente», planteó.

Ambos especialistas coinciden en que las temperaturas están al alza en la región desde hace años y que algunos de sus efectos ya son visibles.

«Una cantidad sorprendente de precipitaciones ha caído en forma de lluvia en lugar de nieve», dijo Caton Harrison.

«Esto tiene repercusiones para los ecosistemas polares, como las colonias de pingüinos, y supone un desafío para mis colegas que trabajan en las bases antárticas, ya que las abundantes lluvias líquidas generan escorrentía y formación de hielo», explicó.

En la Base Esperanza las temperaturas máximas diarias han estado sobre cero de manera consecutiva durante las últimas tres semanas, y Cordero planeó que eso provocó que «amplias zonas en el extremo norte del continente blanco permanecen sin nieve».

«Una postal insólita en paisaje antártico durante el invierno», dijo.

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