Temporal Benjamín deja un muerto, varios heridos y daños materiales a su paso por Francia

París, 23 oct (EFE).- Un turista alemán falleció este jueves en Córcega a consecuencia del temporal Benjamín, que ha dejado a su paso por Francia varios heridos y daños materiales, sobre todo a causa de las fuertes ráfagas de viento superiores a cien kilómetros por hora, que afectaron entre otras cosas a las infraestructuras eléctricas.

El fallecido, de 45 años, fue encontrado muerto la tarde del jueves en el río Fango en la comuna de Galeria, en el departamento de Alta Córcega. La víctima se encontraba nadando con su esposa y sus dos hijos, que pudieron ser rescatados por los bomberos, cuando fueron arrastrados por la rápida crecida de las aguas.

El temporal causó también heridas graves a una persona y leves a otros cinco, en su mayoría por caída de arboles, en el suroeste del país, según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En Hérault, un hombre de 20 años tocó una línea de alta tensión tras perder el equilibrio por el viento mientras estaba en un andamio durante unas obras de renovación. Su vida no corre peligro.

En total, se movilizaron 1.200 bomberos y se realizaron 600 intervenciones, según el ministro del Interior.

Núñez explicó que Benjamin barrió primero las costas atlánticas de Aquitania y también las de Normandía para luego introducirse tierra adentro, e hizo notar que el episodio en Francia no iba a terminar hasta el viernes por la mañana.

El herido grave es una bombero en el departamento de Gironde, con capital en Burdeos (suroeste).

El ministro contó que hubo 600 intervenciones de los 1.200 bomberos movilizados, esencialmente para retirar ramas, árboles y otros obstáculos que habían caído en las vías de circulación y en las vías del tren.

El temporal llegó a dejar a 140.000 viviendas sin corriente eléctrica, pero a última hora de la tarde esa cifra se redujo a 60.000, según informó el ministro de Economía, Roland Lescure, desde la unidad de crisis instalada a las afueras de París.

Météo France señaló en su página web que se registraron ráfagas de hasta 161 kilómetros por hora en Fécamp, de 149 en el cabo de la Hève y de 119 en Octeville, en Normandía (noroeste).

Más al sur, en las Landas, se midieron 152 kilómetros por hora en Messanges y 130 en Biscarrosse.

Los servicios meteorológicos mantenían seis departamentos en alerta naranja por fuertes vientos, tres junto a la frontera belga, al noroeste del país (Nord, Somme y Pas de Calais), el de los Alpes Marítimos con capital en Niza (sureste) y sobre todo los dos departamentos de Córcega.

En esta isla, donde se habían anulado vuelos, se esperaba la situación más delicada en las últimas horas del jueves y las primeras del viernes, con vientos que podrían llegar a 140 kilómetros por hora en Balagne y hasta 160-170 en el cabo Corso. EFE

