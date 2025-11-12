Temporal de lluvias obliga la evacuación de casi 3.000 personas en el este de Cuba

2 minutos

La Habana, 12 nov (EFE).- Casi 3.000 personas fueron evacuadas en las últimas 24 horas en las provincias de Holguín y Granma -en el este de Cuba- debido a un temporal de lluvias que azota desde la víspera a la zona, afectada previamente por el huracán Melissa, reportaron este miércoles medios estatales.

Estas evacuaciones se suman a las que provocó el paso del huracán hace dos semanas por la región más oriental, donde dejó 1,3 millones de desplazados y múltiples daños a viviendas y los servicios de telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

En la noche del martes unas 2.500 personas residentes en zonas bajas del municipio Sagua de Tánamo, en Holguín, se protegieron en casas de familiares y amigos, debido a que el río Sagua sobrepasó sus márgenes, según un informe del periódico local Ahora.

En Moa, otra localidad de Holguín, la subida del río Cabañas a más de tres metros sobre su cauce habitual ocasionó una inundación que obligó a proteger a más de 260 de sus habitantes.

Esta contingencia también ha afectado a la provincia vecina de Granma, donde la presa Bueycito, en la localidad de Buey Arriba, elevó considerablemente el nivel de agua por lo que fueron evacuadas 147 personas en centros estatales, según informó en redes sociales la presidenta del Consejo de Defensa de la región, Yudelkis Ortiz.

El Instituto de Meteorología ha informado que estas abundantes lluvias están asociadas a un frente frío que incide sobre el área, por lo que pronostica para las próximas horas la continuidad de nublados, chubascos y tormentas eléctricas. EFE

rmo/jce/rrt